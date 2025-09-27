Full Snap

Full Snap temel bir prensibe dayanır: her döviz çiftinin kendi "kişiliği", volatilite kalıpları ve optimum ticaret koşulları vardır. Tüm piyasalara genel stratejiler uygulamak yerine, Full Snap sekiz farklı algoritmik strateji kullanır ve her biri hedef çiftin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için özel olarak kalibre edilmiştir. Bu Expert Advisor (EA), her algoritmanın döviz çiftinin benzersiz özelliklerinden faydalanarak farklı piyasa koşullarında kar elde etmesini sağlayan tamamen uyarlanmış stratejilere odaklanır.

En iyi sonuçları elde etmek için Full Snap’i EURUSD H1 üzerinde geriye dönük ve gerçek zamanlı test edin.

Çifte Özel Strateji Mimarisi

EURUSD - Kurumsal Akış Takibi Strateji 

  • Likitlik Bozulma Tespiti: EURUSD, dünya genelinde en yüksek kurumsal akışı alır. Full Snap’in EURUSD algoritması, hacim ve fiyat analizleri ile kurumsal birikim alanlarını belirler, perakende stopları tetiklendiğinde ve kurumsal sermaye akışı başladığında pozisyon alır. Sistem, çiftin Avrupa ve New York oturumlarının çakışması sırasında önemli psikolojik seviyelere saygı gösterme eğilimini kullanır.

AUDUSD - Risk Duyarlılık Analizörü

  • Strateji: Emtia korelasyonuna dayalı ticaret. Avustralya doları, küresel risk duyarlılığı ve emtia fiyatlarına karşı oldukça hassastır, öngörülebilir kalıplar oluşturur. Full Snap’in AUDUSD modülü, altın, demir cevheri vadeli işlemleri ve Asya endekslerinden çapraz sinyalleri izler ve Çin ekonomik verileri ve Fed politikası değişikliklerinden kaynaklanan AUD güç/zayıflık döngülerini yakalamak için önceden pozisyon alır.

GBPNZD - Volatilite Genişleme Sistemi

  • Strateji: Aralık kırılmalarını optimize etme. GBPNZD, ana çapraz çiftler arasında en yüksek ortalama günlük aralığa sahiptir. Full Snap algoritması, volatilitenin tarihsel seviyelerin altına düştüğü sıkışma bölgelerini belirler ve ardından patlayıcı hareketler için pozisyon alır. Sistem, kırılmanın yönünü tahmin etmek için gelişmiş volatilite tahminleri kullanır ve bu çift üzerinde düzenli olarak meydana gelen 150-300 pip hareketlerini yakalar.

GBPUSD - Oturumlar Arası Boşluk Yakalayıcı

  • Strateji: Londra-New York geçişi ticareti. GBP/USD davranışı Londra sabahı, oturum çakışmaları ve New York öğleden sonra arasında dramatik şekilde değişir. Full Snap’in GBP algoritması, her oturum için özel giriş kriterleri kullanır, geçişler sırasında boşluk doldurma davranışını ve Kuzey Amerika ekonomik veri yayınları sırasında çiftin geri dönüş eğilimini değerlendirir.

NZDUSD - Carry Trade Momentum Sistemi

  • Strateji: Faiz farklarına dayalı ticaret. Yeni Zelanda doları, küresel carry trade akışları ile yüksek korelasyona sahiptir ve momentum kalıpları oluşturur. Full Snap’in NZD modülü, getiri farklarındaki değişiklikleri izler ve carry trade işlemleri başlamadan veya bitmeden önce, özellikle Asya-Pasifik oturumları sırasında, optimal NZD likiditesi ve tahmin edilebilir kurumsal akışlarla pozisyon alır.

USDCAD - Enerji Korelasyon Motoru

  • Strateji: Petrol-dolar ters ilişkisi. USD/CAD, ham petrol fiyatlarıyla en güçlü negatif korelasyonlardan birine sahiptir. Full Snap’in CAD algoritması, enerji piyasasından gerçek zamanlı verileri entegre eder, petrol stok raporlarına, Kanada enerji sektörünün performansına ve Kuzey Amerika enerji altyapısı haberlerine göre pozisyon alır ve çiftin enerji piyasası değişikliklerine sistematik tepkilerini yakalar.

USDCHF - Güvenli Liman Akış Sistemi

  • Strateji: Riskten kaçınma dönemlerinde momentum ticareti. İsviçre frangının güvenli liman statüsü, piyasa belirsizliği sırasında öngörülebilir akışlar yaratır. Full Snap’in CHF modülü, VIX endeksi, Avrupa borç farkları ve jeopolitik olaylar gibi küresel risk göstergelerini izler ve riskten kaçınma dönemlerinde CHF’ye akışlar için önceden pozisyon alır, sentiment normale döndüğünde geri dönüşleri yakalar.

USDJPY - Merkez Bankası Politikası Takibi

  • Strateji: Para politikası farklılıklarına dayalı ticaret. USD/JPY’nin Fed ve Japonya Merkez Bankası politikalarına duyarlılığı, uzun vadeli trend fırsatları yaratır. Full Snap’in JPY algoritması, getiri eğrisi hareketlerini, merkez bankası açıklamalarını ve müdahale tehdit seviyelerini analiz eder ve ABD-Japonya para politikası farkından kaynaklanan haftalar süren trendler için pozisyon alır.

Gelişmiş Risk Dağılım Matrisi

Full Snap’in risk yönetimi, çiftler arasındaki korelasyon analizine dayanır. Sistem, aktif pozisyonlar arasındaki korelasyon katsayılarını sürekli izler, USD’nin gücü/zayıflığı veya emtia para birimi gruplarına aşırı maruz kalmayı önler. AUDUSD ve NZDUSD arasındaki korelasyon 0,8’i aştığında, portföy dengesini korumak için pozisyon boyutları otomatik olarak ayarlanır.  Dinamik Pozisyon Dağılımı: Hesap sermayesi, volatilite ve mevcut korelasyona göre çiftler arasında dağıtılır, hiçbir tek para biriminin risk maruziyetini domine etmemesi sağlanır. Çapraz Hedge Mantığı: USD’deki birden fazla çift aynı anda sinyal verdiğinde, Full Snap pozisyonların stratejik dağılımı ile otomatik doğal hedging uygular, portföy volatilitesini azaltırken kar potansiyelini korur.

Ekonomik Olay Entegrasyon Sistemi

Her algoritma, olaylara özgü davranış kalıplarını içerir:

  • EURUSD: ECB toplantıları, Almanya imalat verileri, ABD istihdam raporları

  • GBPUSD: İngiltere Merkez Bankası açıklamaları, İngiltere enflasyon verileri, Brexit gelişmeleri

  • AUDUSD: RBA kararları, Çin imalat PMI, Avustralya istihdam verileri

  • USDJPY: Fed politika sinyalleri, BoJ müdahale tehditleri, ABD Hazine tahvili getirileri

  • USDCAD: Kanada Bankası toplantıları, petrol stok raporları, Kanada istihdam verileri

  • USDCHF: İsviçre Merkez Bankası açıklamaları, Avrupa borç krizinin gelişimi, güvenli liman akışları

  • NZDUSD: RBNZ toplantıları, Yeni Zelanda süt ürünleri açık artırma sonuçları, Çin ekonomik verileri

  • GBPNZD: İngiltere-Yeni Zelanda faiz farkları, emtia fiyat hareketleri

Algoritmik Koordinasyon Motoru

Full Snap’in sekiz stratejisi bağımsız çalışmaz. Ana Koordinasyon Algoritması tüm çiftlerde optimum zamanı garanti eder:

Oturum Senkronizasyonu: Çiftlerin en uygun ticaret oturumlarında öncelik verilmesi, 24 saat boyunca koruma sağlanması. Korelasyon İzleme: Çiftler arasındaki korelasyon belirlenen eşikleri aştığında çakışan pozisyonları önler.
Volatilite Dengeleme: Pozisyon boyutlarını mevcut volatiliteye göre tarihsel seviyelerle karşılaştırarak ayarlar. Kar Dağılımı: Hiçbir çift hesap büyümesini domine etmez, istikrarlı ve çeşitlendirilmiş performans sağlanır.

Performans Mimarisi

  • Hesap Büyüme Modeli: Ticaret döngüsü başına %0,3 büyüme hedefi, sekiz çiftin kombinasyonu ile çeşitlendirilmiş fırsatların yakalanması yoluyla istikrarlı bileşik büyüme sağlar.
  • Drawdown Dağılımı: Maksimum %70 drawdown, tek bir para biriminin aşırı düşüş riskine yol açmaması için her çift için ayrı limitler.
  • Pozisyon Yönetimi: Sistematik yaklaşımları bozan duygusal artışlardan kaçınmak için sabit lot boyutları ile pozisyon disiplinini korur.

Teknik Uygulama

  • Minimum Gereksinimler: Sekiz çiftin uygun risk dağılımı ile çalışması için minimum $1.000 bakiye.
  • Platform Optimizasyonu: Gerçek zamanlı analiz ve sekiz algoritmik modül arasında koordinasyon için stabil bağlantıya sahip MetaTrader 5 gereklidir.
  • İşlem Penceresi: Tüm stratejiler 00:10-23:00 saatleri arasında çalışır, farklı piyasa oturumlarında doğru giriş ve çıkış için optimum likidite sağlar.

Stratejik Avantaj

Full Snap’in sekiz stratejili yaklaşımı, hiçbir zaman tek bir çift veya piyasa koşuluna bağımlı olmadığınız anlamına gelir. EURUSD konsolide olurken, GBPNZD kırılma yapıyor olabilir. USD gücü emtia paralarını baskılarken, CHF’ye güvenli liman akışları etkinleşebilir veya JPY carry trade momentumu büyümeye başlayabilir.  Bu korelasyon veya sepet ticareti değildir: her strateji kendi çiftinin benzersiz özelliklerinden faydalanarak kar üretir ve portföyün genel istikrarına katkıda bulunur.

Full Snap: Sekiz Çift. Sekiz Strateji. Koordine Sistem.



Önerilen ürünler
Channel Trigger ProfRoboTrading EA
Irina Cherkashina
Uzman Danışmanlar
This universal advisor is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our  Indicator " Channel Sgnals ProfRoboTrading" and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the opportunity to set up their own risk management system with two filters to control deposit drawdowns . The advisor's algorithm is
Goldex Unlimited
Michael Prescott Burney
3.5 (2)
Uzman Danışmanlar
DONT RELY ON BACK TESTS! MESSAGE ME AND REQUEST A 5 DAY DEMO VERSION OF THE EA TODAY! Goldex Unlimited is an expert advisor (EA) designed for trading XAUUSD on the H1 timeframe, integrating trend-following strategies, volatility filters, and risk management features. The system incorporates 76 sub-strategies to adapt to various market conditions while maintaining a structured approach to trade execution and equity protection. The EA offers flexible settings, allowing customization of spread lim
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Uzman Danışmanlar
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Attention! This EA is only for "hedging" account
Nova WDX Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Envelopes RSI Scalper EA
Abraham Theuri Wangui
Uzman Danışmanlar
Envelopes & RSI Scalper EA Introducing the Envelopes & RSI Scalper EA, a cutting-edge expert advisor designed to make precise, high-frequency trades using advanced technical indicators and smart risk management techniques. Key Features: Envelopes Indicator Integration: The EA leverages the Envelopes indicator to identify optimal entry and exit points. By detecting price levels relative to moving average bands, the Envelopes indicator helps pinpoint potential breakouts and reversals, crucial
Sira EA
Aristeidis Gitas
Uzman Danışmanlar
Sira EA , MetaTrader 5 için geliştirilmiş bir Expert Advisor'dır ve teknik göstergelere dayalı olarak belirli koşullar sağlandığında Buy Stop veya Sell Stop emirleri verir. Giriş Koşulları Şu kriterlere dayanır: RSI değeri 50 periyotluk basit hareketli ortalama (SMA) Mum hacmi Fiyat seviyesi Özellikler Yüzde veya sabit değerli kâr hedefi ayarlanabilir Varsayılan olarak Stop Loss devre dışıdır, kullanıcı isteğiyle aktif edilebilir Piyasa tersine dönerse, lot büyüklüğü artırılarak ikinci bir pozi
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Uzman Danışmanlar
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
ChronoATR Guardian
Roman Lomaev
Uzman Danışmanlar
ChronoATR Guardian (Trend Scalping Uzman Danışmanı) ChronoATR Guardian, ATR (Ortalama Gerçek Aralık) ve trend temelinde onaylanan darbe ticareti için tasarlanmış bir finansal piyasalar otomatik ticaret aracıdır. Bu danışman, çeşitli para çiftleri için hazır ayarlar içerir, bu da onu başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için bile kolay kullanılır hale getirir. ️ Ana Parametreler Parametre Açıklama cSeconds Piyasa koşullarını analiz etmek için zaman aralığı (saniye cinsinden). PriceShotPercen
GOLD Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
4.43 (21)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER ->> Buy GOLD Scalper PRO with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! GOLD Scalper Pro  is a very effective and profitable trading strategy, professionally developed especially for trading  GOLD (XAUUSD) . I have used the most proven trading principle since the market exist – namely a position entry in the direction of a distinctive market impulse and a following correction. This principle has been proven rock solid since the markets exi
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Uzman Danışmanlar
This robot operates based on the Parabolic SAR indicator. Verion for MetaTrader4 here . The advanced EA version includes the following changes and improvements: The EA behavior has been monitored on various account types and in different conditions (fixed/floating spread, ECN/cent accounts, etc.) The EA functionality has been expanded. Features better flexibility and efficiency, better monitoring of open positions. Works on both 4 and 5 digits brokers. The EA does not use martingale, grid or arb
Master Gold Scapler EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
3 (2)
Uzman Danışmanlar
Master Gold Scalper EA is an EA combo 4 strategy: STRATEGY_1: STOCH+MA This is a simple Forex Scalping strategy using the EMA200 and Stochastic indicators to trade buying or selling together. STRATEGY_2: 2MA+STOCH This is a scalping system dedicated to Gold, which combines two indicators:   Stochastic indicators   and 2MA with the aim of finding entry points according to current trends. STRATEGY_3: MACD Scalping strategy using trendlines and MACD indicators STRATEGY_4: WPR Indicator: Willia
Breakout Momentum
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Breakout Momentum  is an automated scalper for EURUSD. Its strategy takes advantage of "false breakout", "breakout", and "raids on liquidity" above and below current marketplace prices. It is effective in both raging and trending markets. It shows promising results during backtesting using "every tick based on real tick" mode. it is also proving itself on a real account. Check Live Signal on  Live Signal 1 - EURUSD Where does it work the best?   The default parameters are optimized to suit the
Green Hawk
Rashed Samir
Uzman Danışmanlar
Green Hawk  is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700 The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site MT4 Version  can be found here FEATURES Support thro
Gold Throne
DRT Circle
4.33 (6)
Uzman Danışmanlar
Gold Throne EA – Altın İçin Martingale Olmayan Izgara Ticaret Sistemi (XAUUSD) Gold Throne EA, yalnızca Altın (XAUUSD) ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. Martingale para yönetimi kullanımından kaçınırken, yapılandırılmış bir grid işlem metodolojisi üzerinde çalışır. Kayıplardan sonra lot büyüklüklerini katlanarak artırmak yerine, sabit veya kademeli olarak ayarlanabilir bir lot büyüklük yaklaşımı kullanarak yatırımcılara risk ve risk üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Martingale
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Uzman Danışmanlar
Golden Scalper EA , MetaTrader 5 için geliştirilmiş tamamen otomatik bir ticaret danışmanıdır. Minimum riskle maksimum verimliliği hedefler. Mum çubuğu modellerini analiz etmek ve hareketli ortalamalar (MA) kullanarak sinyalleri filtrelemek için gelişmiş algoritmalar kullanır. Golden Scalper EA , güçlü analiz yeteneklerini esnek ayarlarla birleştirerek her seviyedeki yatırımcı için vazgeçilmez bir araç haline gelir. Golden Scalper EA’nın Avantajları Gelişmiş Mum Çubuğu Modeli Analizi 11 popüle
King Ruay Scalper GOLD Plus
Akapop Srisang
5 (3)
Uzman Danışmanlar
King Ruay Scalper GOLD Plus EA The King Ruay Scalper GOLD Plus EA is built on a real breakout strategy-No AI, No Grid, No Martingale, No Averaging. It identifies key buy and sell levels and places stop buy/sell orders accordingly. Once an order is executed, the scalper engine takes over to manage the position efficiently. This EA is versatile and works on various pairs, including GOLD and more. The default preset is optimized for GOLD, and you can find additional set files for other pairs below
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.95 (57)
Uzman Danışmanlar
Exp-TickSniper -   her para birimi çifti için otomatik parametre seçimi ile yüksek hızlı kene yüzücü. Ticaret parametrelerini otomatik olarak hesaplayacak bir danışman mı hayal ediyorsunuz? Otomatik olarak optimize edildi ve ayarlandı mı? MetaTrader 4 için sistemin tam sürümü:       MetaTrader 4 için   TickSniper   soyucu TickSniper - Tam Açıklama       + DEMO + PDF EA, yaklaşık 10 yıllık EA programlamasında kazanılan deneyime dayalı olarak geliştirilmiştir. EA stratejisi herhangi bir SEMBOL i
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
BF Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
5 (2)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER  ->> Buy BF Scalper PRO with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO version, in order to improve its overall performance . The improved exit logic reduces the drawdown and increases the efficiency of the system. In addition,
Pamm gold vn
Truong Vu Van
Uzman Danışmanlar
Waka EA - Smart Grid Trading System This EA opens buy/sell orders based on Moving Average trends, candlestick patterns, and pivot points analysis. When market moves against positions, EA intelligently manages multiple orders using dynamic lot sizing and smart close algorithms until achieving positive profit, then closes all orders to start a new cycle. Key Features: Adaptive grid trading with dynamic spacing Smart order management with chain magic numbers Trailing stop and partial profit taking
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Enhance your trading with ftmo trading ea , the cutting-edge price action expert advisor designed to elevate your trading experience to new heights. Harnessing the power of advanced algorithms and meticulous analysis of price movements, ftmo trading ea empowers traders with unparalleled insights into the market. Gone are the days of relying solely on indicators or lagging signals. With ftmo trading ea, you gain access to real-time data interpretation, it makes informed decisions swiftly and con
Requiem MT5
Natalyia Nikitina
Uzman Danışmanlar
Attention! Contact me immediately after purchase to receive detailed setup instructions! Requiem MT5 Advisor is your reliable assistant in the Forex market. It uses key market patterns such as price reversal after a sharp movement in any direction. Simply run the advisor on the NZDCAD chart, and let the other currency pairs trade automatically. This is a fully automated trading system that requires no special knowledge or experience from you. Just start the advisor and enjoy your free time – it
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Uzman Danışmanlar
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
MegaGold EA
Anton Zverev
Uzman Danışmanlar
Döviz çifti:   XAUUSD Zaman dilimi:   M30 Hesap:   Koruma MegaGold   - Bu EA, altın ticareti için özel olarak tasarlanmıştır. Piyasada her zaman TEK BİR İŞLEM vardır. Yönetebileceğiniz birçok uyarlanabilir strateji kullanır. Stratejiler birbiriyle kesişmez ve piyasaya giriş için farklı mantıklara sahiptir. Varko Teknoloji   bir işletme değil, bir özgürlük felsefesidir. Fiyatı artan ve kopya satışında sınırlama olan oyunları oynamakla ilgilenmiyorum. Uzun vadeli işbirliği ve itibar oluşturma k
Open Season
Philipp Shvetsov
Uzman Danışmanlar
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
GOLD h2 moon
The Trinh Nguyen
Uzman Danışmanlar
Introduction to GOLD h2 moon – Automated EA Based on Ichimoku Strategy Introduction GOLD h2 moon  is an Expert Advisor (EA) programmed in MQL5 , designed to execute automated trading based on the Ichimoku Kinko Hyo strategy. This EA is optimized for multiple currency pairs and timeframes but works best on XAU/USD (Gold)  in the  H2 timeframe . Technical Requirements: Trading Pair: XAUUSD (Gold) only Main Timeframe: H2 - this is what you must run on - XAUUSD H2 Recommended Starting Balance: $1,0
Reversal Catcher
Nickolay Ustyantsev
Uzman Danışmanlar
Automatic Trading System. The first version of the ATS participated in the 2012 Championship. It has been actively developed since 2015. The strategy is based on identifying reversals in the movement of trading pairs. The only variable parameter is the deposit division coefficient. The goal of making a profit (as in the well-known proverb): a bird in the hand is worth two in the bush. Work: 1) on various time intervals: from M2 to M20, everything depends on the "behavior" of the ATS on a
Double Decker MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141534 MT5 Version : https://www.mql5.com/en/market/product/141535 Double Decker EA Precision Entries Using Accelerator Oscillator + Envelopes Double Decker   is a powerful Expert Advisor that combines the   Accelerator Oscillator (AC)   for early momentum detection with the   Envelopes   indicator to filter trend direction and dynamic price boundaries. Core Strategy: Uses   Accelerator Oscillator   to identify shifts in market momentum. Con
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.44 (18)
Uzman Danışmanlar
NEXUS — piyasa ile birlikte evrilen bir Uzman Danışman Birçok EA çalışır… ta ki piyasa değişene kadar. Nedeni genelde basittir: “RSI < 30 iken al” gibi sabit kurallar. Bir süre işe yarar, rejim değişince körleşir. NEXUS, nicel kuralları örneklem dışı doğrulama ile birleştirir: verilerden gerçek zamanlı kombinasyonlar kurar. Yapılandırılabilir bir geçmişi analiz eder (ör. H1 veya D1’de 500 periyot) ve göstergeler ile bağlam arasında binlerce kombinasyon üretir. Bir kombinasyon istatistiksel üstü
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (20)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (10)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.4 (10)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.28 (58)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Yazarın diğer ürünleri
Lumeris
Elzbieta Furyk
Uzman Danışmanlar
Daha başlamadan önce sizinle tamamen şeffaf olmam gerekiyor. Eğer sizi bir gecede zengin edecek bir EA arıyorsanız, Lumeris size göre değildir. Eğer 500 doları bir ayda 50.000 dolara çevirmeyi bekliyorsanız, lütfen başka yere bakın. Bu EA, forex piyasasında gerçek ve sürdürülebilir servetin sabırla, işlem işlem, gün be gün, ay ay inşa edildiğini anlayan sabırlı yatırımcılar için tasarlanmıştır. Forex işlemleri — manuel ya da algoritmik olsun — sabır gerektirir. Piyasanın sizin faturalarınıza, h
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt