Full Snap temel bir prensibe dayanır: her döviz çiftinin kendi "kişiliği", volatilite kalıpları ve optimum ticaret koşulları vardır. Tüm piyasalara genel stratejiler uygulamak yerine, Full Snap sekiz farklı algoritmik strateji kullanır ve her biri hedef çiftin verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için özel olarak kalibre edilmiştir. Bu Expert Advisor (EA), her algoritmanın döviz çiftinin benzersiz özelliklerinden faydalanarak farklı piyasa koşullarında kar elde etmesini sağlayan tamamen uyarlanmış stratejilere odaklanır.

En iyi sonuçları elde etmek için Full Snap’i EURUSD H1 üzerinde geriye dönük ve gerçek zamanlı test edin.

Çifte Özel Strateji Mimarisi

EURUSD - Kurumsal Akış Takibi Strateji

Likitlik Bozulma Tespiti: EURUSD, dünya genelinde en yüksek kurumsal akışı alır. Full Snap’in EURUSD algoritması, hacim ve fiyat analizleri ile kurumsal birikim alanlarını belirler, perakende stopları tetiklendiğinde ve kurumsal sermaye akışı başladığında pozisyon alır. Sistem, çiftin Avrupa ve New York oturumlarının çakışması sırasında önemli psikolojik seviyelere saygı gösterme eğilimini kullanır.

AUDUSD - Risk Duyarlılık Analizörü

Strateji: Emtia korelasyonuna dayalı ticaret. Avustralya doları, küresel risk duyarlılığı ve emtia fiyatlarına karşı oldukça hassastır, öngörülebilir kalıplar oluşturur. Full Snap’in AUDUSD modülü, altın, demir cevheri vadeli işlemleri ve Asya endekslerinden çapraz sinyalleri izler ve Çin ekonomik verileri ve Fed politikası değişikliklerinden kaynaklanan AUD güç/zayıflık döngülerini yakalamak için önceden pozisyon alır.

GBPNZD - Volatilite Genişleme Sistemi

Strateji: Aralık kırılmalarını optimize etme. GBPNZD, ana çapraz çiftler arasında en yüksek ortalama günlük aralığa sahiptir. Full Snap algoritması, volatilitenin tarihsel seviyelerin altına düştüğü sıkışma bölgelerini belirler ve ardından patlayıcı hareketler için pozisyon alır. Sistem, kırılmanın yönünü tahmin etmek için gelişmiş volatilite tahminleri kullanır ve bu çift üzerinde düzenli olarak meydana gelen 150-300 pip hareketlerini yakalar.

GBPUSD - Oturumlar Arası Boşluk Yakalayıcı

Strateji: Londra-New York geçişi ticareti. GBP/USD davranışı Londra sabahı, oturum çakışmaları ve New York öğleden sonra arasında dramatik şekilde değişir. Full Snap’in GBP algoritması, her oturum için özel giriş kriterleri kullanır, geçişler sırasında boşluk doldurma davranışını ve Kuzey Amerika ekonomik veri yayınları sırasında çiftin geri dönüş eğilimini değerlendirir.

NZDUSD - Carry Trade Momentum Sistemi

Strateji: Faiz farklarına dayalı ticaret. Yeni Zelanda doları, küresel carry trade akışları ile yüksek korelasyona sahiptir ve momentum kalıpları oluşturur. Full Snap’in NZD modülü, getiri farklarındaki değişiklikleri izler ve carry trade işlemleri başlamadan veya bitmeden önce, özellikle Asya-Pasifik oturumları sırasında, optimal NZD likiditesi ve tahmin edilebilir kurumsal akışlarla pozisyon alır.

USDCAD - Enerji Korelasyon Motoru

Strateji: Petrol-dolar ters ilişkisi. USD/CAD, ham petrol fiyatlarıyla en güçlü negatif korelasyonlardan birine sahiptir. Full Snap’in CAD algoritması, enerji piyasasından gerçek zamanlı verileri entegre eder, petrol stok raporlarına, Kanada enerji sektörünün performansına ve Kuzey Amerika enerji altyapısı haberlerine göre pozisyon alır ve çiftin enerji piyasası değişikliklerine sistematik tepkilerini yakalar.

USDCHF - Güvenli Liman Akış Sistemi

Strateji: Riskten kaçınma dönemlerinde momentum ticareti. İsviçre frangının güvenli liman statüsü, piyasa belirsizliği sırasında öngörülebilir akışlar yaratır. Full Snap’in CHF modülü, VIX endeksi, Avrupa borç farkları ve jeopolitik olaylar gibi küresel risk göstergelerini izler ve riskten kaçınma dönemlerinde CHF’ye akışlar için önceden pozisyon alır, sentiment normale döndüğünde geri dönüşleri yakalar.

USDJPY - Merkez Bankası Politikası Takibi

Strateji: Para politikası farklılıklarına dayalı ticaret. USD/JPY’nin Fed ve Japonya Merkez Bankası politikalarına duyarlılığı, uzun vadeli trend fırsatları yaratır. Full Snap’in JPY algoritması, getiri eğrisi hareketlerini, merkez bankası açıklamalarını ve müdahale tehdit seviyelerini analiz eder ve ABD-Japonya para politikası farkından kaynaklanan haftalar süren trendler için pozisyon alır.

Gelişmiş Risk Dağılım Matrisi

Full Snap’in risk yönetimi, çiftler arasındaki korelasyon analizine dayanır. Sistem, aktif pozisyonlar arasındaki korelasyon katsayılarını sürekli izler, USD’nin gücü/zayıflığı veya emtia para birimi gruplarına aşırı maruz kalmayı önler. AUDUSD ve NZDUSD arasındaki korelasyon 0,8’i aştığında, portföy dengesini korumak için pozisyon boyutları otomatik olarak ayarlanır. Dinamik Pozisyon Dağılımı: Hesap sermayesi, volatilite ve mevcut korelasyona göre çiftler arasında dağıtılır, hiçbir tek para biriminin risk maruziyetini domine etmemesi sağlanır. Çapraz Hedge Mantığı: USD’deki birden fazla çift aynı anda sinyal verdiğinde, Full Snap pozisyonların stratejik dağılımı ile otomatik doğal hedging uygular, portföy volatilitesini azaltırken kar potansiyelini korur.

Ekonomik Olay Entegrasyon Sistemi

Her algoritma, olaylara özgü davranış kalıplarını içerir:

EURUSD: ECB toplantıları, Almanya imalat verileri, ABD istihdam raporları

GBPUSD: İngiltere Merkez Bankası açıklamaları, İngiltere enflasyon verileri, Brexit gelişmeleri

AUDUSD: RBA kararları, Çin imalat PMI, Avustralya istihdam verileri

USDJPY: Fed politika sinyalleri, BoJ müdahale tehditleri, ABD Hazine tahvili getirileri

USDCAD: Kanada Bankası toplantıları, petrol stok raporları, Kanada istihdam verileri

USDCHF: İsviçre Merkez Bankası açıklamaları, Avrupa borç krizinin gelişimi, güvenli liman akışları

NZDUSD: RBNZ toplantıları, Yeni Zelanda süt ürünleri açık artırma sonuçları, Çin ekonomik verileri

GBPNZD: İngiltere-Yeni Zelanda faiz farkları, emtia fiyat hareketleri

Algoritmik Koordinasyon Motoru

Full Snap’in sekiz stratejisi bağımsız çalışmaz. Ana Koordinasyon Algoritması tüm çiftlerde optimum zamanı garanti eder:

Oturum Senkronizasyonu: Çiftlerin en uygun ticaret oturumlarında öncelik verilmesi, 24 saat boyunca koruma sağlanması. Korelasyon İzleme: Çiftler arasındaki korelasyon belirlenen eşikleri aştığında çakışan pozisyonları önler.

Volatilite Dengeleme: Pozisyon boyutlarını mevcut volatiliteye göre tarihsel seviyelerle karşılaştırarak ayarlar. Kar Dağılımı: Hiçbir çift hesap büyümesini domine etmez, istikrarlı ve çeşitlendirilmiş performans sağlanır.

Performans Mimarisi

Hesap Büyüme Modeli: Ticaret döngüsü başına %0,3 büyüme hedefi, sekiz çiftin kombinasyonu ile çeşitlendirilmiş fırsatların yakalanması yoluyla istikrarlı bileşik büyüme sağlar.

Drawdown Dağılımı: Maksimum %70 drawdown, tek bir para biriminin aşırı düşüş riskine yol açmaması için her çift için ayrı limitler.

Pozisyon Yönetimi: Sistematik yaklaşımları bozan duygusal artışlardan kaçınmak için sabit lot boyutları ile pozisyon disiplinini korur.

Teknik Uygulama

Minimum Gereksinimler: Sekiz çiftin uygun risk dağılımı ile çalışması için minimum $1.000 bakiye.

Platform Optimizasyonu: Gerçek zamanlı analiz ve sekiz algoritmik modül arasında koordinasyon için stabil bağlantıya sahip MetaTrader 5 gereklidir.

İşlem Penceresi: Tüm stratejiler 00:10-23:00 saatleri arasında çalışır, farklı piyasa oturumlarında doğru giriş ve çıkış için optimum likidite sağlar.

Stratejik Avantaj

Full Snap’in sekiz stratejili yaklaşımı, hiçbir zaman tek bir çift veya piyasa koşuluna bağımlı olmadığınız anlamına gelir. EURUSD konsolide olurken, GBPNZD kırılma yapıyor olabilir. USD gücü emtia paralarını baskılarken, CHF’ye güvenli liman akışları etkinleşebilir veya JPY carry trade momentumu büyümeye başlayabilir. Bu korelasyon veya sepet ticareti değildir: her strateji kendi çiftinin benzersiz özelliklerinden faydalanarak kar üretir ve portföyün genel istikrarına katkıda bulunur.

Full Snap: Sekiz Çift. Sekiz Strateji. Koordine Sistem.