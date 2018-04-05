Gold TrendPro Mt5
- Uzman Danışmanlar
- Antoine Melhem
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
Gold Trend Pro, XAUUSD (Altın) için özel olarak geliştirilmiş, H1 (1 Saat) zaman diliminde çalışan profesyonel bir Expert Advisor’dır. Rastgele işlemlerle piyasayı kovalamak yerine, kurallara dayalı ve yapılandırılmış bir yaklaşım kullanarak temiz ve yüksek kaliteli işlem fırsatlarını hedefler. Tüm BUY/SELL kararları önceden tanımlanmış koşullara dayanır; duygular, tahminler veya “kumar modu” yoktur.
Gold Trend Pro’nun en büyük avantajlarından biri adaptif zarar durdurma ve hedef sistemidir. Sabit Stop Loss ve Take Profit seviyeleri yerine, piyasanın mevcut davranışına göre dinamik ayarlamalar yapar. Bu sayede volatilite değişimlerine daha iyi uyum sağlar, gürültülü piyasalarda gereksiz stop-out’ları azaltır ve hem trend hem yatay piyasalarda daha dengeli performans sunar.
Gold Trend Pro, aşırı risk içeren stratejiler yerine kontrollü risk ve istikrar arayan trader’lar için tasarlanmıştır. Miktar yerine kaliteyi önceliklendirir ve altının doğasına uygun şekilde optimize edilmiştir: hızlı hareketler, güçlü momentum ve ani volatilite artışları. İster yeni başlayan ister deneyimli bir trader olun, H1 zaman diliminde düzenli girişler, akıllı yönetim ve uzun vadeli odak sunar.
Canlı Sinyal : https://www.mql5.com/en/signals/2345697
Temel Özellikler ve Öneriler
Sembol: XAUUSD (Altın)
Zaman Dilimi: H1 (Önerilen / En iyi performans)
Kaldıraç: minimum 1:50
Minimum Depozito: $500 (daha güvenli risk kontrolü için önerilir)
Akıllı Stop Loss / Take Profit Sistemi
Adaptif SL/TP: Piyasa koşullarına göre dinamik olarak ayarlanan koruma ve hedefler.
Avantajlar:
– Volatilite ve fiyat yapısına gerçek zamanlı uyum
– Güçlü piyasa hareketlerinde risk kontrolü
– Esnek kâr hedefleri ile daha iyi çıkışlar
Gold Trend Pro Nasıl İşlem Yapar
Sinyal Mantığı:
Trend yönü, momentum ve volatilitenin kurallara dayalı analizi (rastgele giriş yok).
İşlem Yönetimi:
Girişten sonra SL/TP, piyasa koşullarına göre dinamik olarak yönetilir.
Güvenli Trading Felsefesi:
– Martingale yok
– Grid yok
– Aşırı işlem yok
Gold Trend Pro’yu Farklı Kılan Nedir
– Yapılandırılmış ve mantıklı işlem yürütme
– Altın volatilitesi için optimize edilmiş yapı
– Risk tarzına uygun esnek ayarlar
– H1 zaman dilimine özel tasarım
– Uzun vadeli istikrar ve kontrollü büyüme odaklı
Önemli Not:
Satın alma sonrası, en iyi sonuçları elde edebilmeniz için broker koşullarınıza uygun önerilen ayarları ve rehberi paylaşmam adına lütfen benimle iletişime geçin.