Gold TrendPro Mt5

Gold Trend Pro, XAUUSD (Altın) için özel olarak geliştirilmiş, H1 (1 Saat) zaman diliminde çalışan profesyonel bir Expert Advisor’dır. Rastgele işlemlerle piyasayı kovalamak yerine, kurallara dayalı ve yapılandırılmış bir yaklaşım kullanarak temiz ve yüksek kaliteli işlem fırsatlarını hedefler. Tüm BUY/SELL kararları önceden tanımlanmış koşullara dayanır; duygular, tahminler veya “kumar modu” yoktur.

Gold Trend Pro’nun en büyük avantajlarından biri adaptif zarar durdurma ve hedef sistemidir. Sabit Stop Loss ve Take Profit seviyeleri yerine, piyasanın mevcut davranışına göre dinamik ayarlamalar yapar. Bu sayede volatilite değişimlerine daha iyi uyum sağlar, gürültülü piyasalarda gereksiz stop-out’ları azaltır ve hem trend hem yatay piyasalarda daha dengeli performans sunar.

Gold Trend Pro, aşırı risk içeren stratejiler yerine kontrollü risk ve istikrar arayan trader’lar için tasarlanmıştır. Miktar yerine kaliteyi önceliklendirir ve altının doğasına uygun şekilde optimize edilmiştir: hızlı hareketler, güçlü momentum ve ani volatilite artışları. İster yeni başlayan ister deneyimli bir trader olun, H1 zaman diliminde düzenli girişler, akıllı yönetim ve uzun vadeli odak sunar.

Canlı Sinyal https://www.mql5.com/en/signals/2345697

Temel Özellikler ve Öneriler

Sembol: XAUUSD (Altın)
Zaman Dilimi: H1 (Önerilen / En iyi performans)
Kaldıraç: minimum 1:50
Minimum Depozito: $500 (daha güvenli risk kontrolü için önerilir)

Akıllı Stop Loss / Take Profit Sistemi

Adaptif SL/TP: Piyasa koşullarına göre dinamik olarak ayarlanan koruma ve hedefler.

Avantajlar:
– Volatilite ve fiyat yapısına gerçek zamanlı uyum
– Güçlü piyasa hareketlerinde risk kontrolü
– Esnek kâr hedefleri ile daha iyi çıkışlar

Gold Trend Pro Nasıl İşlem Yapar

Sinyal Mantığı:
Trend yönü, momentum ve volatilitenin kurallara dayalı analizi (rastgele giriş yok).

İşlem Yönetimi:
Girişten sonra SL/TP, piyasa koşullarına göre dinamik olarak yönetilir.

Güvenli Trading Felsefesi:
– Martingale yok
– Grid yok
– Aşırı işlem yok

Gold Trend Pro’yu Farklı Kılan Nedir

– Yapılandırılmış ve mantıklı işlem yürütme
– Altın volatilitesi için optimize edilmiş yapı
– Risk tarzına uygun esnek ayarlar
– H1 zaman dilimine özel tasarım
– Uzun vadeli istikrar ve kontrollü büyüme odaklı

Önemli Not:
Satın alma sonrası, en iyi sonuçları elde edebilmeniz için broker koşullarınıza uygun önerilen ayarları ve rehberi paylaşmam adına lütfen benimle iletişime geçin.


Önerilen ürünler
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Uzman Danışmanlar
A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Uzman Danışmanlar
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Crush
Yvan Musatov
Uzman Danışmanlar
Scalping (scalping, pipsing) is a trading approach based on technical analysis and involves opening and closing a large number of transactions in short periods of time: transactions are kept open from a few milliseconds to several minutes. In other words, the purpose of Forex scalping is not to hold a position for hours, days or weeks, but to make a profit in minutes or even seconds, just a few points per trade. In practice, it is difficult to achieve pure scalping within a minute, since, as a
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Trader Prop firm Pro
Teresa Maria Pimenta
Uzman Danışmanlar
Trader Propfirm Pro - Profesyonel Tüccarlar İçin Expert Advisor Trader Propfirm Pro, sadece özel ticaret firmaları için geliştirilmiş ileri düzey bir Expert Advisor’dur ve hem demo hesaplar hem de fonlu hesaplarla uyumludur. Bu sistem, grafik analizini optimize etmek, aylık eğilimleri belirlemek ve daha düşük zaman dilimlerinde doğru girişler yapmak için sinir ağları ve yapay zeka kullanır. Sinir ağına dayalı bir sistemle EA, aylık ana eğilimi izler ve ardından daha küçük zaman dilimindeki grafi
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
4.47 (17)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Uzman Danışmanlar
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
AutoTrade US500
Amirhossein Bakhtiari
Uzman Danışmanlar
AutoTradeBot++ – Line-Based Pending Orders & Multi-Level Risk-Free EA Draw your lines. Set your risk. Let the bot do the rest. AutoTradeBot++ is a professional Expert Advisor for trade execution and risk management, designed for traders who want clean charts, fixed dollar risk, and automated risk-free management – without losing control of their strategy. You choose where to trade, the EA handles how to trade. Dedicated builds of AutoTradeBot++ are available for Gold (XAUUSD) , Dow Jones (US30)
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Uzman Danışmanlar
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability reversal
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Uzman Danışmanlar
Sonic R Pro Enhanced EA - Sürüm 2025 249$ - Sadece ilk 5 alıcıya özel! Canlı Sinyal Sonic R Pro Enhanced'in canlı performansını kontrol et: Ticaret Stratejisi Sonic R Pro Enhanced, Dragon Band (EMA 34 ve EMA 89) ile otomatik ticaret yapan Sonic R stratejisinin geliştirilmiş bir versiyonudur. Gelişmiş algoritmalarla maksimum performans sağlar. Zaman Dilimleri: M15, M30 Desteklenen Pariteler: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Ticaret Tarzı: Swing Trading - Geri Çekilme ve Karşı Trend Minimu
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Uzman Danışmanlar
CrossRoad Scalping Pro Sonsuz Denge Noktası, 8 Aralık 2025'e kadar promosyonel lansman fiyatına sahip olacak. Bu Uzman Danışman her türlü varlığa uyum sağlar. Evrenseldir. Çok Varlıklı Scalper EA, MetaTrader 5 platformu için geliştirilmiş, birden fazla varlıkta eş zamanlı olarak scalping işlemleri yapmak üzere tasarlanmış profesyonel bir otomatik işlem sistemidir. 8.2 sürümü, üçlü onay ve entegre risk yönetimi ile çoklu zaman dilimi teknolojisini içerir. Teknik Mimari 1. Akıllı Sinyal Sistem
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Uzman Danışmanlar
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
AURUS PIVOT XAU PRO is a professional trading advisor for XAUUSD, based on working with key market zones and confirmed price behavior. The robot analyzes the market structure, evaluates the strength of levels, and opens trades only when several factors coincide. The advisor does not strive to be constantly in the market and avoids trading in unfavorable conditions, focusing on precise entries and risk control. Key Features Trading key support and resistance zones Filtering signals based on Price
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Uzman Danışmanlar
Live signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601 ] ! Next price --> $699 and final: 1779$ This is a smart grid-based automated trading system, meticulously developed from over a decade of trading experience. The system leverages quantitative analysis, trend evaluation, and key resistance levels to execute precise entries. Our EA specializes in trading three major currency pairs: AUDCAD NZDCAD AUDNZD Designed with both efficiency a
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Uzman Danışmanlar
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
GoldMax EA 5
Sergei Linskii
5 (1)
Uzman Danışmanlar
GoldMax EA, Meta Trader 5 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini dikkate alarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve gelişmiş para yönetimi, lot çarpanı, grid ve çökme azaltma mekanizmasını kullanır. Next price will be $699 etc. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file for real accounts + Set file to optimization Trad
FXmax EA MT5
Sergei Linskii
Uzman Danışmanlar
FXmax EA , Meta Trader 5 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini dikkate alarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve Meta Trader 5 standart göstergelerini kullanır. Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. Monitoring in the real account >>>   [ Click H
Aurifer Precision 100
Issam Kadhi
Uzman Danışmanlar
Aurifer Precision 100 – Expert Advisor for MT5 Unlock the power of gold trading with a finely-tuned algorithm built for consistency, not just spikes. Aurifer Precision 100 is crafted exclusively for the XAUUSD (Gold) market on the MetaTrader 5 platform, engineered to aim for up to 100% annual return while keeping maximum drawdown around 10% . Key Features: Dedicated to gold: trading XAUUSD M15 only, benefiting from gold’s unique volatility and trend characteristics. Dynamic risk management: adap
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
Uzman Danışmanlar
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
Enza
Anton Kondratev
Uzman Danışmanlar
ENZA EA       Tamamen Otomatik ve       Açık       Sistem ile       Düşüş Koruması       Ve       Sabit       SL. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 295$  Next Price 790 $   Sinyal Rehber Komisyon İadesi Güncellemeler Blogum Not Simple    Grid,     Not     Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart    AUDCAD     M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)   Erişilebilirlik ve tutarlılık için tasarlandı,       ENZA EA       Sürekli manuel müdahale olmadan s
Gold Zone EA
Simon Reger
4.2 (5)
Uzman Danışmanlar
Gold Zone EA is a fully automated Expert Advisor that analyzes market structure using supply and demand zones and executes trades based on defined price reactions. The EA combines zone detection, momentum analysis, EMA filtering, multiple take-profit levels, break-even logic, trailing stop and an integrated manual trading panel directly on the chart. The EA works on many symbols, including: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD as well as numerous other Forex, index and CFD instruments. No ext
FREE
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Uzman Danışmanlar
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
Uzman Danışmanlar
Gold SWmax EA - Meta Trader 5 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini hesaba katarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve gelişmiş para yönetimi ve lot çarpanı kullanır.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at any other broker. T
Gold SDmax EA
Sergei Linskii
Uzman Danışmanlar
Gold SDmax EA - Meta Trader 5 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini hesaba katarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve gelişmiş para yönetimi ve lot çarpanı kullanır.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at any other broker.
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Uzman Danışmanlar
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
Clear Horizon
Dina Priyanti
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Harika Clear Horizon Breakout Box Stratejisi: Fiyat konsolidasyonları ve breakout'lardan yararlanan akıllı bir ticaret sistemi. Son fiyat aralıklarına dayalı dinamik destek ve direnç kutuları çizer ve piyasa dar alanlardan çıktıkça işlemler gerçekleştirir. Bu mantık, genellikle manuel traderların gözden kaçırdığı yüksek momentum hareketlerini hedefler. Özel Başlangıç Fiyatlandırması Sınırlı bir süre için, Clear Horizon   99 fiyatıyla mevcuttur. Standart fiyat yakında   $150 USD olarak ayarlan
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben   Quantum Queen   , tüm Quantum ekosisteminin gözbebeği ve MQL5 tarihindeki en yüksek puanlı, en çok satan Uzman Danışmanım. 20 ayı aşkın canlı işlem deneyimim sayesinde, tartışmasız XAUUSD Kraliçesi olarak yerimi kazandım. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Misyonum? Tutarlı, kesin ve akıllı işlem sonuçları sunmak — hem de defalarca. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli   fiyat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.83 (24)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan MT4 (7 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/sinyaller/2340132 MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeye sahip topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak iç
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.5 (18)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT4 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan Ayar:  https://www.mql5.com/tr/signals/2344271 Forex EA İşlem Kanalı MQL5:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeden oluşan topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI, FİYATI 399 DOLAR! Bundan sonra fiyat 499 dolara yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak için sınırlı sayıda satılacak. AI Gold Trading, XAU/USD piyasalarında karmaşık trend takip stratejileri
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Kullanıcı kılavuzunu indirin (İngilizce) Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyl
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Uzman Danışmanlar
Genel Bakış Golden Hen EA , özellikle XAUUSD için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Farklı piyasa koşulları ve zaman dilimleri (M5, M30, H2, H4, H6, H12) tarafından tetiklenen sekiz bağımsız işlem stratejisini birleştirerek çalışır. EA, girişlerini ve filtrelerini otomatik olarak yönetecek şekilde tasarlanmıştır. EA'nın temel mantığı, belirli sinyalleri tanımlamaya odaklanır. Golden Hen EA grid, martingale veya ortalama (averaging) tekniklerini kullanmaz . EA tarafından açılan
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD (Altın / ABD Doları) Zaman Aralığı H1-M15 (isteğe bağlı) Tek işlem desteği EVET Minimum Mevduat 500 USD (veya başka bir para biriminde eşdeğeri) Tüm brokerlarla uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı fiyatlandırma, tüm hesap para birimleri, semboller ve GMT zaman dilimi desteklenir) Önceden ayar yapmadan çalışır EVET Makine öğrenimine ilgi duyuyorsanız, kanala abone olun: Abone Ol! Mad Turtle Projesinin Ana Özellikleri: Gerçek Makine Öğrenimi Bu Expert Advisor (EA), herhangi bir GPT si
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Cryon X-9000 — Kuantum Analiz Çekirdeğine Sahip Otonom Alım-Satım Sistemi GERÇEK SİNYAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Günümüzde birçok trader, sonuçları manipüle etmek için Expert Advisor’larını cent hesaplarda veya çok küçük bakiyelerde çalıştırıyor. Bu durum aslında kendi sistemlerine güvenmediklerini gösteriyor. Bu sinyal ise 20.000 USD gerçek bir canlı hesapta çalışmaktadır. Bu, gerçek bir sermaye taahhüdünü temsil eder ve cent hesaplarda sıkça görülen yapay performans şişirmele
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buraya
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Uzman Danışmanlar
Uzun Vadeli Büyüme. Tutarlılık. Dayanıklılık. Pivot Killer EA , hızlı kazançlar elde etmek için tasarlanmış bir sistem değildir — bu, hesabınızı uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuş profesyonel bir ticaret algoritmasıdır . Yalnızca XAUUSD (ALTIN) için geliştirilmiş olan Pivot Killer, yıllar süren araştırma, test ve disiplinli geliştirme çalışmalarının bir sonucudur. Basit bir felsefeye sahiptir: tutarlılık şansı yener . Bu sistem, farklı piyasa döngülerinde, volatili
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Uzman Danışmanlar
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction using a long
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (65)
Uzman Danışmanlar
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (28)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Uzman Danışmanlar
The Techno Deity — XAUUSD Dijital Hakimiyet Canlı Sinyal: Sistem performansını resmi hesaptan takip edin: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promosyon: Cryon X-9000 danışmanını hediye olarak alabilirsiniz. Detaylar için doğrudan benimle iletişime geçin. The Techno Deity, altın piyasasındaki yapısal düzeni hedefleyen yüksek teknolojili bir ticaret sistemidir. Kurumsal ilgi bölgelerini tespit ederek hassas girişler sağlar. Avantajlar Likidite Zekası: Gizli emir topluluklarını tarar. Sinirsel
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Uzman Danışmanlar
Marvelous EA Tanıtımı: Nihai Ticaret Yardımcınız Marvelous EA ile Forex piyasasının tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Kârınızı maksimize etmek ve riskleri en aza indirmek için tasarlanmış, en son teknolojiye sahip bir otomatik ticaret çözümüdür. Bu özenle hazırlanmış ticaret algoritması, dinamik Forex piyasasında hassas ve verimli bir şekilde gezinmek için gelişmiş özelliklerle donatılmıştır. ALTIN - XAUUSD - H1 Gerçek hesap performansı: https://www.mql5.com/tr/signals/ 2321875 Temel Özellik
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Uzman Danışmanlar
Yeni bir ileri adım | Yapay zekâ destekli hassasiyet, piyasa mantığıyla buluşuyor Argos Rage ile yeni bir otomatik alım-satım seviyesi sunuluyor – piyasadaki davranışları gerçek zamanlı analiz eden entegre DeepSeek AI sistemi tarafından desteklenir. Argos Fury’nin güçlü yönleri üzerine kurulsa da, bu EA farklı bir stratejik yol izler: daha fazla esneklik, daha geniş yorumlama ve daha güçlü piyasa katılımı. Live Signal Zaman Dilimi: M30 Kaldıraç:  min. 1:20 Minimum Yatırım:  $100 Semboller: 
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.95 (38)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ]   , [ AI Usage ]  ,  [ PDF Guide ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stra
Remstone
Remstone
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Remstone, sıradan bir Uzman Danışman değildir.   Yılların araştırma ve varlık yönetimi deneyimini bir araya getirir. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 2018'den bu yana   , son şirketim Armonia Capital, FCA tarafından düzenlenen bir varlık yöneticisi olan Darwinex'e sinyal ARF'si sağladı ve 750 bin dolar topladı. Tek bir danışmanla 4 varlık sınıfında uzmanlaşın! Hiçbir vaat, hiçbir eğri uydurma, hiçbir y
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Uzman Danışmanlar
BLACK FRIDAY - %20 INDIRIM Sadece 24 saat geçerlidir. Kampanya 29 Kasım'da sona erer. Bu ürün için yapilacak tek indirim kampanyasi budur. Syna Sürüm 4'ün Tanıtımı - Dünyanın İlk Ajansal AI Ticaret Ekosistemi Forex ticaret endüstrisinin ilk gerçek çoklu EA ajan koordinasyon sistemi olan Syna Sürüm 4'ü tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu çığır açan yenilik, birden fazla Expert Advisor'ın farklı MT5 terminalleri ve broker hesaplarında birleşik bir istihbarat ağı olarak çalışmasını sağlar -
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.9 (40)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (38)
Uzman Danışmanlar
Aura Bitcoin Hash EA, Aura ticaret sistemleri serisini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura BTC, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, BTCUSD (Bitcoin) döviz çifti ticareti yapmak için tasarlanmıştır. 2017'den 2025'e kadar bu çiftler arasında tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale veya ızgara ticareti gibi tehlikeli para
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4 (8)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 606$ -> 808$ Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite gibi her piyasa
Yazarın diğer ürünleri
Venom Crown MT5
Antoine Melhem
Uzman Danışmanlar
Venom Crown – Kurallara Dayalı Uzman Danışman Venom Crown, GBPUSD için tasarlanmış, H1 zaman diliminde çoklu uyum koşulları ve kontrollü günlük yürütme ile çalışan kural tabanlı bir Uzman Danışmandır. Sistem; yapılandırılabilir zaman filtreleri, risk yönetimi kuralları ve isteğe bağlı haber filtresi sunar ve tüm ayarlar giriş parametrelerinden düzenlenebilir. İşlemler yalnızca tüm dahili koşullar sağlandığında gerçekleştirilir. Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2350520 Temel özellik
Queen Of Gold
Antoine Melhem
Uzman Danışmanlar
Queen Of Gold — XAUUSD M30 için Otomatik EA Queen Of Gold, XAUUSD için M30 zaman diliminde tasarlanmış tam otomatik bir Uzman Danışmandır. Düzenli price action mantığı ve isteğe bağlı risk kontrolleriyle drawdown yönetimine yardımcı olur. Sistem, göstergeler veya harici sinyaller olmadan, gerçek piyasa hareketine dayanır. Öne çıkan özellikler: Göstergesiz, fiyata dayalı işlem mantığı Drawdown yönetimi için kurtarma modu Ayarlanabilir risk kontrollü grid sistemi Sabit veya dinamik lot büyüklüğü
Asia Scalper
Antoine Melhem
Uzman Danışmanlar
Asia Scalper, GBPUSD (M30) ve USDJPY (M15) için tasarlanmış seans bazlı bir Expert Advisor’dır. Sistem Asya seansında ve erken Londra geçişinde işlem açar. Bu dönemde pariteler genellikle yataydan daha net harekete geçer. EA seçici ve düşük frekanslı bir yaklaşım kullanır; yalnızca şartlar oluştuğunda işlem yapar. Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2344783 Temel özellikler • Sadece GBPUSD (M30) ve USDJPY (M15) işlem yapar • Seans bazlı girişler, günlük sınırlı işlem • Sabit veya oto
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Venom US30 Scalp – VENOM LABS Tarafından Güçlendirilmiş Hassas US30 Scalping Stratejisi HESABINIZI ASLA PATLATMAYACAK EA SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Zaman dilimi farklı olan brokerlar için (örneğin Exness), eğer brokeriniz GMT+3 değilse son girdiyi TRUE olarak ayarlayın. Yalnızca  H1 dakikalık zaman dilimini kullanın. ️ Uyarı : Yanlış zaman dilimi veya zaman aralığı ayarları EA'nın hatalı çalışmasına neden olabilir. GİRİŞ FİYATI SADECE 24 SAATLİKTİR – Şimdi kopyanızı
Venom trend pro
Antoine Melhem
5 (1)
Göstergeler
Venom Trend Pro — Multi-Timeframe Trend Analysis Tool Venom Trend Pro is a trend-following and swing-trading indicator designed to help identify clear directional moves across any pair and any timeframe . It works well for intraday and swing setups on Forex, gold, crypto, indices, and more. The indicator analyzes recent price structure and momentum to detect emerging or continuing trends. Once a trend is confirmed, signals remain fixed — there is no repainting after candle close . Key Features
FREE
Venom Crown
Antoine Melhem
Uzman Danışmanlar
Venom Crown – Kurallara Dayalı Uzman Danışman (GBPUSD Odaklı) Venom Crown, MetaTrader 5 için geliştirilmiş, GBPUSD ana odaklı , Altın (XAUUSD) destekli ve kullanıcı ayarlarıyla isteğe bağlı çoklu sembol işlemine olanak tanıyan kural tabanlı bir Uzman Danışmandır. Sistem, H1 zaman dilimi için optimize edilmiştir ve önceden tanımlanmış işlem ve yönetim kuralları, sıkı risk kontrolleri ve isteğe bağlı haber filtresi ile birlikte çalışır. Tüm dahili koşullar sağlandığında işlemler gerçekleştirilir.
London Edge
Antoine Melhem
5 (1)
Uzman Danışmanlar
LONDON EDGE – GBPUSD M30 Scalping Uzman Danışmanı LONDON EDGE , GBPUSD paritesi için M30 zaman diliminde çalışan yapılandırılmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Sabit Stop Loss ve Take Profit değerleri ile tutarlı bir işlem mantığı kullanır. Pozisyon büyüklüğü, hesap bakiyesine göre otomatik olarak ayarlanır. Martingale, grid veya hedge stratejileri kullanılmaz. Bu EA, sıkı risk kontrolü ve düşük maksimum kayıp şartlarını karşıladığı için prop firm (sermaye destekli şirket) kullanımı içi
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt