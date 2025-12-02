Asia Scalper

Asia Scalper, GBPUSD (M30) ve USDJPY (H1) için oturum bazlı bir EA’dır.
Asya ve erken Londra seanslarında çalışır.
Düşük frekanslı ve koşul tabanlı işlem yaklaşımı kullanır.

How It Works
Asya aralığı, volatilite, zamanlama ve TS mantığı analiz edilir.
Kırılma, devam veya kontrollü dönüş sinyalleri tespit edilir.
Koşullar yoksa o gün işlem açılmaz.
Her fiyat hareketi hedeflenmez.

Key Features
GBPUSD (M30) / USDJPY (H1)
Oturum bazlı işlem
SL/TP tanımlı
Sabit veya auto-lot
Maksimum pozisyon
TS kapanış çıkışı
Haber filtresi
Sermaye koruması
DLL yok

Live Monitoring
Hesap:
https://www.mql5.com/en/signals/2346749

Inputs Overview
GMT ofseti
Lot modu
SL/TP
Maks pozisyon
TS modu
Equity stop
Haber filtresi
Oturum yönetimi

Recommended Setup
GBPUSD M30
USDJPY H1
ECN/Raw önerilir
Sabit lotla başla
Auto-lot stabiliteden sonra
GMT doğru ayarla

Backtesting and Usage
Tick veri kullanın.
EA’yı ilgili grafiklere uygulayın.
Düşük frekanslı, oturum bazlı işlem için uygundur.


