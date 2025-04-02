Venom Gold Pro
- Uzman Danışmanlar
- Antoine Melhem
- Sürüm: 5.4
- Güncellendi: 12 Ocak 2026
- Etkinleştirmeler: 10
Venom Gold Pro EA
Hesabınızı Korumak İçin Tasarlanmış Uzman Danışman
Venom Gold Pro, XAUUSD üzerinde M30 zaman diliminde işlem yapmak için geliştirilmiş tam otomatik bir Uzman Danışmandır. Fiyat hareketine dayalı yapılandırılmış bir mantık kullanır ve drawdown’u etkili bir şekilde yönetmek için isteğe bağlı risk kontrol özellikleri içerir. Göstergeler, tahmin araçları veya harici sinyaller kullanılmaz
Canlı Sinyal
Doğrulanmış performans burada görüntülenebilir:
https://www.mql5.com/tr/signals/2321205
Backtest Şeffaflığı
Tüm backtest sonuçları, EA’nın orijinal mantığı temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir değişiklik veya eğri uydurma yapılmamıştır. Backtest’te gördüğünüz performans, gerçek piyasa koşullarındaki davranışı yansıtacak şekilde tasarlanmıştır
Temel Özellikler
Gösterge kullanmadan fiyat bazlı işlem mantığı
Drawdown yönetimi için isteğe bağlı kurtarma modu
Uyarlanabilir risk için güvenli grid modu
Sabit ve dinamik lot seçenekleri
Harici kütüphane veya üçüncü taraf gereksinimi yoktur
Tek grafik üzerinde kolay kurulum ve ayarlanabilir parametreler
İşlem Parametreleri
Sembol: XAUUSD
Zaman dilimi: M30
Lot ayarı: sabit veya dinamik
Kurtarma modu: isteğe bağlı, drawdown eşik değeri ile çalışır
Grid modu: Açık / Kapalı
Minimum bakiye: 500 USD (risk ayarına göre değişir)
Desteklenen hesap türleri: ECN, RAW, Cent, Standard
Kesintisiz işlem için VPS önerilir
Giriş Ayarları
İşlem yönü: Al, Sat veya Her ikisi
Lot hesaplama yöntemi: Sabit veya Otomatik
Maksimum drawdown sınırı
Kurtarma modu: Açık / Kapalı
Grid modu: Açık / Kapalı
Broker sunucusuyla zaman senkronizasyonu için zaman farkı
Kullanım Talimatları
Her terminalde yalnızca bir EA çalıştırın
EA’yı XAUUSD M30 grafiğine uygulayın
Daha iyi performans için grid modunu açık tutun
İşlem saatlerinde MetaTrader terminalini veya VPS’yi açık tutun
Destek
Satın alma sonrası destek, MQL5 mesaj sistemi üzerinden sağlanmaktadır. Kurulum yardımı talep üzerine sunulur
Finally this advisor became profitable, I hope it will continue like this