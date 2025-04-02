Venom Gold Pro EA

Hesabınızı Korumak İçin Tasarlanmış Uzman Danışman

Venom Gold Pro, XAUUSD üzerinde M30 zaman diliminde işlem yapmak için geliştirilmiş tam otomatik bir Uzman Danışmandır. Fiyat hareketine dayalı yapılandırılmış bir mantık kullanır ve drawdown’u etkili bir şekilde yönetmek için isteğe bağlı risk kontrol özellikleri içerir. Göstergeler, tahmin araçları veya harici sinyaller kullanılmaz

Canlı Sinyal

Doğrulanmış performans burada görüntülenebilir:

https://www.mql5.com/tr/signals/2321205

Backtest Şeffaflığı

Tüm backtest sonuçları, EA’nın orijinal mantığı temel alınarak gerçekleştirilmiştir. Herhangi bir değişiklik veya eğri uydurma yapılmamıştır. Backtest’te gördüğünüz performans, gerçek piyasa koşullarındaki davranışı yansıtacak şekilde tasarlanmıştır

Temel Özellikler

Gösterge kullanmadan fiyat bazlı işlem mantığı

Drawdown yönetimi için isteğe bağlı kurtarma modu

Uyarlanabilir risk için güvenli grid modu

Sabit ve dinamik lot seçenekleri

Harici kütüphane veya üçüncü taraf gereksinimi yoktur

Tek grafik üzerinde kolay kurulum ve ayarlanabilir parametreler

İşlem Parametreleri

Sembol: XAUUSD

Zaman dilimi: M30

Lot ayarı: sabit veya dinamik

Kurtarma modu: isteğe bağlı, drawdown eşik değeri ile çalışır

Grid modu: Açık / Kapalı

Minimum bakiye: 500 USD (risk ayarına göre değişir)

Desteklenen hesap türleri: ECN, RAW, Cent, Standard

Kesintisiz işlem için VPS önerilir

Giriş Ayarları

İşlem yönü: Al, Sat veya Her ikisi

Lot hesaplama yöntemi: Sabit veya Otomatik

Maksimum drawdown sınırı

Kurtarma modu: Açık / Kapalı

Grid modu: Açık / Kapalı

Broker sunucusuyla zaman senkronizasyonu için zaman farkı

Kullanım Talimatları

Her terminalde yalnızca bir EA çalıştırın

EA’yı XAUUSD M30 grafiğine uygulayın

Daha iyi performans için grid modunu açık tutun

İşlem saatlerinde MetaTrader terminalini veya VPS’yi açık tutun

Destek

Satın alma sonrası destek, MQL5 mesaj sistemi üzerinden sağlanmaktadır. Kurulum yardımı talep üzerine sunulur



