Venom Crown – Haber Filtresi ile Otomatik EA
Venom Crown, birden fazla sembol için tasarlanmış otomatik bir EA’dır ve GBPUSD üzerinde H1 zaman diliminde en iyi performansı verir.
Minimum depozito: 0.01 lot için 100 USD, önerilen 0.01 lot için 500 USD.
Önemli: SET dosyası olmadan kullanmayın!
Haber Backtest Özelliği
Haber filtreli tam kapsamlı backtest
Satın alma sonrası haber CSV dosyası sağlanır
2022–2025 verileri, üç aylık güncellemeler
İki kaynak: Forex Factory + DailyFX
Giriş Ayarları
Gün bazlı ticaret aç/kapat
Başlangıç ve bitiş saatleri
Magic Number
Bakiyeye göre lot yüzdesi
USD sabit TP/SL
Kâr yüzdesi hedefinde tüm pozisyonları kapat
Akıllı pozisyon yönetimi
Haber filtresi (Yüksek/Orta/Düşük)
Notlar
Varsayılan ayarlarla hemen çalışır
En iyi sonuç için SET dosyalarını kullanın
GBPUSD / USDJPY → H1
Haberleri içeren doğru backtest
Harici kütüphane gerekmez
Kurulum
EA’yı /MQL4/Experts klasörüne atın
WebRequest izni verin:
SET dosyasını yükleyin
Desteklenen semboller: GBPUSD, USDJPY
Broker: ECN veya düşük spread
Destek: MQL5 özel mesaj
Kullanmadan önce: demo test yapın.