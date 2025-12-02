Venom Crown

Venom Crown – Haber Filtresi ile Otomatik EA

Venom Crown, birden fazla sembol için tasarlanmış otomatik bir EA’dır ve GBPUSD üzerinde H1 zaman diliminde en iyi performansı verir.
Minimum depozito: 0.01 lot için 100 USD, önerilen 0.01 lot için 500 USD.

Önemli: SET dosyası olmadan kullanmayın!

CANLI SİNYAL
https://www.mql5.com/en/signals/2337142

Haber Backtest Özelliği

  • Haber filtreli tam kapsamlı backtest

  • Satın alma sonrası haber CSV dosyası sağlanır

  • 2022–2025 verileri, üç aylık güncellemeler

  • İki kaynak: Forex Factory + DailyFX

Giriş Ayarları

  • Gün bazlı ticaret aç/kapat

  • Başlangıç ve bitiş saatleri

  • Magic Number

  • Bakiyeye göre lot yüzdesi

  • USD sabit TP/SL

  • Kâr yüzdesi hedefinde tüm pozisyonları kapat

  • Akıllı pozisyon yönetimi

  • Haber filtresi (Yüksek/Orta/Düşük)

Notlar

  • Varsayılan ayarlarla hemen çalışır

  • En iyi sonuç için SET dosyalarını kullanın

  • GBPUSD / USDJPY → H1

  • Haberleri içeren doğru backtest

  • Harici kütüphane gerekmez

Kurulum

  1. EA’yı /MQL4/Experts klasörüne atın

  2. WebRequest izni verin:

  3. SET dosyasını yükleyin

Desteklenen semboller: GBPUSD, USDJPY
Broker: ECN veya düşük spread
Destek: MQL5 özel mesaj
Kullanmadan önce: demo test yapın.


