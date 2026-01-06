Gold TrendPro Mt5

Gold Trend Pro는 XAUUSD(골드)를 대상으로 H1(1시간) 차트 전용으로 개발된 전문 자동매매 시스템(EA)입니다. 무작위로 시장을 추격하는 방식이 아닌, 규칙 기반의 구조적인 접근을 통해 명확하고 고품질의 트레이딩 기회만을 추구합니다. 모든 매수·매도 결정은 사전에 정의된 조건에 따라 이루어지며, 감정이나 추측, “카지노식 거래”는 배제됩니다. Gold Trend Pro의 핵심 장점 중 하나는 적응형 손절 및 목표가 관리 시스템입니다. 고정된 Stop Loss와 Take Profit을 사용하지 않고, 현재 시장 상황에 맞춰 동적으로 조정됩니다. 이를 통해 변동성 변화에 유연하게 대응하고, 노이즈 구간에서 불필요한 손절을 줄이며, 추세장과 횡보장 모두에서 안정적인 성능을 제공합니다. Gold Trend Pro는 과도한 리스크에 의존하는 전략이 아닌, 안정성과 리스크 관리를 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 거래 횟수보다 품질을 우선하며, 골드 특유의 빠른 움직임, 강한 모멘텀, 갑작스러운 변동성 상승에 최적화되어 있습니다. 초보자부터 경험 많은 트레이더까지, H1 타임프레임에서 정돈된 진입과 스마트한 관리를 제공합니다.

라이브 시그널 : https://www.mql5.com/en/signals/2345697

주요 사양 및 권장 사항

종목: XAUUSD (골드)

타임프레임: H1 (권장 / 최적 성능)

레버리지: 최소 1:50

최소 예치금: $500 (안전한 리스크 관리를 위해 권장)

스마트 Stop Loss / Take Profit 시스템

적응형 SL/TP: 시장 조건에 따라 동적으로 조정되는 보호 및 목표가 (고정값 아님).

장점:

– 실시간 변동성 및 가격 구조에 적응

– 강한 시장 변동에서도 리스크 제어

– 유연한 목표가 설정으로 청산 효율 개선

Gold Trend Pro의 거래 방식

신호 로직:

내장된 시장 필터를 사용하여 추세, 모멘텀, 변동성을 규칙 기반으로 평가 (무작위 진입 없음).

거래 관리:

진입 후 시장 환경에 맞게 SL/TP를 동적으로 관리.

안전한 트레이딩 철학:

– 마틴게일 없음

– 그리드 없음

– 무리한 과다 거래 없음

Gold Trend Pro의 차별점

– 모든 거래에 명확한 근거가 있는 구조적 실행

– 골드 변동성에 최적화

– 리스크 성향에 맞춘 설정 가능

– H1 전용 설계로 신뢰도 높은 신호

– 장기적인 안정성과 성장 중심

중요 안내:

구매 후 메시지를 보내주시면, 브로커 환경에 맞춘 권장 설정과 사용 가이드를 제공해 드립니다.