Gold TrendPro Mt5

Gold Trend Pro est un Expert Advisor professionnel conçu spécifiquement pour le XAUUSD (Or) sur le timeframe H1 (1 heure). Il adopte une approche structurée et basée sur des règles, visant des configurations propres et de haute qualité plutôt que des entrées aléatoires sur le marché. Chaque décision d’achat ou de vente repose sur des conditions clairement définies, garantissant une exécution disciplinée, sans émotions ni suppositions. L’un des principaux avantages de Gold Trend Pro réside dans son système adaptatif de protection et d’objectifs. Au lieu d’utiliser des Stop Loss et Take Profit fixes, l’EA ajuste dynamiquement ces niveaux en fonction du comportement actuel du marché. Cela permet une meilleure adaptation aux changements de volatilité, réduit les stop-outs inutiles en phase de bruit et assure une performance plus fluide aussi bien en tendance qu’en range. Gold Trend Pro s’adresse aux traders recherchant un système stable avec un risque maîtrisé, et non une stratégie basée sur une exposition excessive. Il privilégie la qualité à la quantité et est optimisé pour les spécificités de l’or : mouvements rapides, momentum puissant et pics soudains de volatilité. Débutant ou trader expérimenté, Gold Trend Pro offre des entrées organisées, une gestion intelligente et une vision long terme sur le timeframe H1.

Signal en direct : https://www.mql5.com/en/signals/2345697

Spécifications clés et recommandations

Symbole : XAUUSD (Or)

Timeframe : H1 (Recommandé / Meilleure performance)

Effet de levier : minimum 1:50

Dépôt minimum : $500 (recommandé pour un meilleur contrôle du risque)

Système intelligent Stop Loss / Take Profit

SL/TP adaptatif : protection et objectifs dynamiques suivant les conditions du marché (pas de valeurs fixes).

Avantages :

– Adaptation en temps réel à la volatilité et à la structure des prix

– Contrôle du risque lors de mouvements forts

– Sorties améliorées grâce à des objectifs flexibles

Fonctionnement de Gold Trend Pro

Logique de signal :

Analyse basée sur des règles de la tendance, du momentum et de la volatilité via des filtres de marché intégrés.

Gestion des trades :

Après l’entrée, le SL/TP est ajusté dynamiquement selon l’environnement de marché.

Philosophie de trading sécurisée :

– Pas de Martingale

– Pas de Grid

– Pas de sur-trading excessif

Ce qui distingue Gold Trend Pro

– Exécution structurée avec justification de chaque trade

– Optimisé pour la volatilité du XAUUSD

– Paramètres flexibles selon le profil de risque

– Concept dédié au timeframe H1

– Orientation stabilité et croissance contrôlée

Avis important :

Après l’achat, veuillez me contacter afin de recevoir les paramètres recommandés et les conseils adaptés aux conditions de votre broker.