LONDON EDGE – GBPUSD M30 Scalping Uzman Danışmanı

LONDON EDGE, GBPUSD paritesi için M30 zaman diliminde çalışan yapılandırılmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Sabit Stop Loss ve Take Profit değerleri ile tutarlı bir işlem mantığı kullanır. Pozisyon büyüklüğü, hesap bakiyesine göre otomatik olarak ayarlanır. Martingale, grid veya hedge stratejileri kullanılmaz.

Bu EA, sıkı risk kontrolü ve düşük maksimum kayıp şartlarını karşıladığı için prop firm (sermaye destekli şirket) kullanımı için uygundur.

Canlı Sinyal

https://www.mql5.com/en/signals/2313088

Sistem Parametreleri

Parite: GBPUSD

Zaman Dilimi: M30

Stop Loss: 500 puan

Take Profit: 200 puan

Lot Miktarı: Hesap bakiyesine göre otomatik ayarlanır

Kurtarma Modu: Etkinleştirilirse açık pozisyonlara uygulanabilir

Minimum Sermaye: 100 USD

Broker Türü: ECN önerilir

VPS: Kesintisiz çalışma için önerilir

Temel Özellikler

Sabit SL ve TP ile yapılandırılmış risk kontrolü

Martingale, grid veya hedge stratejisi yoktur

Piyasa saatleri boyunca sürekli çalışır

Lot büyüklüğü otomatik olarak ayarlanır

İsteğe bağlı pozisyon kurtarma sistemi

Prop firm değerlendirmeleri ve fonlu hesaplar için uygundur

Düşük spread sunan ECN brokerlarla en iyi performans

Kullanım Notları

Sadece GBPUSD M30 üzerinde kullanın

Güvenilir bir VPS ile sürekli çalıştırın

Düşük gecikmeli bir broker tercih edin

Destek

Yardım veya destek için MQL5 sohbeti üzerinden benimle iletişime geçin