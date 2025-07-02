London Edge

5

LONDON EDGE – GBPUSD M30 Scalping Uzman Danışmanı

LONDON EDGE, GBPUSD paritesi için M30 zaman diliminde çalışan yapılandırılmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Sabit Stop Loss ve Take Profit değerleri ile tutarlı bir işlem mantığı kullanır. Pozisyon büyüklüğü, hesap bakiyesine göre otomatik olarak ayarlanır. Martingale, grid veya hedge stratejileri kullanılmaz.

Bu EA, sıkı risk kontrolü ve düşük maksimum kayıp şartlarını karşıladığı için prop firm (sermaye destekli şirket) kullanımı için uygundur.

Canlı Sinyal
https://www.mql5.com/en/signals/2313088

Sistem Parametreleri
Parite: GBPUSD
Zaman Dilimi: M30
Stop Loss: 500 puan
Take Profit: 200 puan
Lot Miktarı: Hesap bakiyesine göre otomatik ayarlanır
Kurtarma Modu: Etkinleştirilirse açık pozisyonlara uygulanabilir
Minimum Sermaye: 100 USD
Broker Türü: ECN önerilir
VPS: Kesintisiz çalışma için önerilir

Temel Özellikler
Sabit SL ve TP ile yapılandırılmış risk kontrolü
Martingale, grid veya hedge stratejisi yoktur
Piyasa saatleri boyunca sürekli çalışır
Lot büyüklüğü otomatik olarak ayarlanır
İsteğe bağlı pozisyon kurtarma sistemi
Prop firm değerlendirmeleri ve fonlu hesaplar için uygundur
Düşük spread sunan ECN brokerlarla en iyi performans

Kullanım Notları
Sadece GBPUSD M30 üzerinde kullanın
Güvenilir bir VPS ile sürekli çalıştırın
Düşük gecikmeli bir broker tercih edin

Destek
Yardım veya destek için MQL5 sohbeti üzerinden benimle iletişime geçin

İncelemeler 1
Sergey Porphiryev
1950
Sergey Porphiryev 2025.10.13 23:26 
 

Profitable

