Gold TrendPro Mt5
- Experts
- Antoine Melhem
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Gold Trend Pro è un Expert Advisor professionale sviluppato specificamente per XAUUSD (Oro) sul timeframe H1 (1 ora). Utilizza un approccio strutturato e basato su regole, focalizzato su configurazioni pulite e di alta qualità, evitando ingressi casuali sul mercato. Ogni decisione di BUY/SELL è basata su condizioni ben definite, garantendo coerenza, disciplina e assenza di emozioni o supposizioni.
Uno dei principali punti di forza di Gold Trend Pro è il suo sistema adattivo di Stop Loss e Take Profit. Invece di utilizzare livelli fissi, l’EA regola dinamicamente protezioni e obiettivi in base al comportamento attuale del mercato. Questo consente una migliore risposta ai cambiamenti di volatilità, riduce stop inutili in fasi rumorose e migliora la stabilità sia nei mercati in trend che laterali.
Gold Trend Pro è pensato per trader che desiderano un sistema stabile con rischio controllato, non strategie basate su esposizioni estreme. Privilegia la qualità rispetto alla quantità ed è ottimizzato per la natura dell’oro: movimenti rapidi, forte momentum e improvvisi picchi di volatilità. Adatto sia ai trader meno esperti sia a quelli avanzati, offre esecuzioni pulite e gestione intelligente su H1.
Segnale Live : https://www.mql5.com/en/signals/2345697
Specifiche principali e raccomandazioni
Simbolo: XAUUSD (Oro)
Timeframe: H1 (Consigliato / Migliore performance)
Leva: minimo 1:50
Deposito minimo: $500 (consigliato per un controllo del rischio più sicuro)
Sistema intelligente di Stop Loss e Take Profit
SL/TP adattivo: protezioni e obiettivi dinamici in base alle condizioni di mercato.
Vantaggi:
– Adattamento in tempo reale alla volatilità
– Rischio controllato durante movimenti forti
– Uscite più efficienti con target flessibili
Come opera Gold Trend Pro
Logica dei segnali:
Valutazione basata su regole di trend, momentum e volatilità con filtri di mercato integrati.
Gestione delle operazioni:
Dopo l’ingresso, SL/TP vengono gestiti dinamicamente.
Filosofia di trading sicura:
– Nessun Martingale
– Nessun Grid
– Nessun over-trading aggressivo
Cosa rende Gold Trend Pro diverso
– Esecuzione strutturata e logica
– Ottimizzato per l’oro
– Parametri facilmente personalizzabili
– Concetto dedicato al timeframe H1
– Focus su stabilità e crescita controllata
Avviso importante:
Dopo l’acquisto, contattami per ricevere le impostazioni consigliate e le indicazioni adatte al tuo broker.