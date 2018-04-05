Gold TrendPro Mt5

Gold Trend Pro è un Expert Advisor professionale sviluppato specificamente per XAUUSD (Oro) sul timeframe H1 (1 ora). Utilizza un approccio strutturato e basato su regole, focalizzato su configurazioni pulite e di alta qualità, evitando ingressi casuali sul mercato. Ogni decisione di BUY/SELL è basata su condizioni ben definite, garantendo coerenza, disciplina e assenza di emozioni o supposizioni.

Uno dei principali punti di forza di Gold Trend Pro è il suo sistema adattivo di Stop Loss e Take Profit. Invece di utilizzare livelli fissi, l’EA regola dinamicamente protezioni e obiettivi in base al comportamento attuale del mercato. Questo consente una migliore risposta ai cambiamenti di volatilità, riduce stop inutili in fasi rumorose e migliora la stabilità sia nei mercati in trend che laterali.

Gold Trend Pro è pensato per trader che desiderano un sistema stabile con rischio controllato, non strategie basate su esposizioni estreme. Privilegia la qualità rispetto alla quantità ed è ottimizzato per la natura dell’oro: movimenti rapidi, forte momentum e improvvisi picchi di volatilità. Adatto sia ai trader meno esperti sia a quelli avanzati, offre esecuzioni pulite e gestione intelligente su H1.