Gold TrendPro Mt5

Gold Trend Pro è un Expert Advisor professionale sviluppato specificamente per XAUUSD (Oro) sul timeframe H1 (1 ora). Utilizza un approccio strutturato e basato su regole, focalizzato su configurazioni pulite e di alta qualità, evitando ingressi casuali sul mercato. Ogni decisione di BUY/SELL è basata su condizioni ben definite, garantendo coerenza, disciplina e assenza di emozioni o supposizioni.

Uno dei principali punti di forza di Gold Trend Pro è il suo sistema adattivo di Stop Loss e Take Profit. Invece di utilizzare livelli fissi, l’EA regola dinamicamente protezioni e obiettivi in base al comportamento attuale del mercato. Questo consente una migliore risposta ai cambiamenti di volatilità, riduce stop inutili in fasi rumorose e migliora la stabilità sia nei mercati in trend che laterali.

Gold Trend Pro è pensato per trader che desiderano un sistema stabile con rischio controllato, non strategie basate su esposizioni estreme. Privilegia la qualità rispetto alla quantità ed è ottimizzato per la natura dell’oro: movimenti rapidi, forte momentum e improvvisi picchi di volatilità. Adatto sia ai trader meno esperti sia a quelli avanzati, offre esecuzioni pulite e gestione intelligente su H1.

Segnale Live https://www.mql5.com/en/signals/2345697

Specifiche principali e raccomandazioni

Simbolo: XAUUSD (Oro)
Timeframe: H1 (Consigliato / Migliore performance)
Leva: minimo 1:50
Deposito minimo: $500 (consigliato per un controllo del rischio più sicuro)

Sistema intelligente di Stop Loss e Take Profit

SL/TP adattivo: protezioni e obiettivi dinamici in base alle condizioni di mercato.

Vantaggi:
– Adattamento in tempo reale alla volatilità
– Rischio controllato durante movimenti forti
– Uscite più efficienti con target flessibili

Come opera Gold Trend Pro

Logica dei segnali:
Valutazione basata su regole di trend, momentum e volatilità con filtri di mercato integrati.

Gestione delle operazioni:
Dopo l’ingresso, SL/TP vengono gestiti dinamicamente.

Filosofia di trading sicura:
– Nessun Martingale
– Nessun Grid
– Nessun over-trading aggressivo

Cosa rende Gold Trend Pro diverso

– Esecuzione strutturata e logica
– Ottimizzato per l’oro
– Parametri facilmente personalizzabili
– Concetto dedicato al timeframe H1
– Focus su stabilità e crescita controllata

Avviso importante:
Dopo l’acquisto, contattami per ricevere le impostazioni consigliate e le indicazioni adatte al tuo broker.


Prodotti consigliati
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Altri dall’autore
Filtro:
