Queen Of Gold, XAUUSD için M30 zaman diliminde tasarlanmış tam otomatik bir Uzman Danışmandır. Düzenli price action mantığı ve isteğe bağlı risk kontrolleriyle drawdown yönetimine yardımcı olur. Sistem, göstergeler veya harici sinyaller olmadan, gerçek piyasa hareketine dayanır.

Canlı Sinyal: https://www.mql5.com/en/signals/2321205

Öne çıkan özellikler:

  • Göstergesiz, fiyata dayalı işlem mantığı

  • Drawdown yönetimi için kurtarma modu

  • Ayarlanabilir risk kontrollü grid sistemi

  • Sabit veya dinamik lot büyüklüğü

İşlem parametreleri:

  • Sembol: XAUUSD

  • Zaman dilimi: M30

  • Önerilen lot: 500 USD başına 0.01

  • Minimum bakiye: 500 USD’den itibaren

  • Hesap türleri: ECN, Standard, Cent

  • VPS veya 24/5 açık terminal önerilir

Kullanım:
EA’yı XAUUSD M30 grafiğine ekleyin. Grid modu isteğe bağlıdır. İşlem saatlerinde terminal/VPS’in sürekli açık olduğundan emin olun.

Destek:
Satın alma sonrası MQL5 mesajları üzerinden kurulum ve ayar desteği sağlanır.
