Gold TrendPro Mt5

Gold Trend Pro é um Expert Advisor profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no timeframe H1 (1 hora). Ele segue uma abordagem estruturada e baseada em regras, focando em setups limpos e de alta qualidade, em vez de perseguir o mercado com entradas aleatórias. Todas as decisões de BUY/SELL são feitas com base em condições bem definidas, garantindo consistência e disciplina, sem emoções, sem suposições e sem “modo cassino”.

Uma das principais vantagens do Gold Trend Pro é o seu sistema adaptativo de proteção e alvos. Em vez de usar Stop Loss e Take Profit fixos, o EA ajusta dinamicamente esses níveis de acordo com o comportamento atual do mercado. Isso torna o sistema mais responsivo às mudanças de volatilidade, ajuda a evitar stop-outs desnecessários em mercados ruidosos e proporciona um desempenho mais suave tanto em mercados de tendência quanto laterais.

Gold Trend Pro foi projetado para traders que buscam um sistema estável com risco controlado, e não uma estratégia dependente de exposição extrema. Ele prioriza qualidade em vez de quantidade e é otimizado para a natureza do ouro: movimentos rápidos, forte momentum e picos repentinos de volatilidade. Seja você um trader iniciante que deseja uma estrutura guiada ou um trader experiente que prefere uma execução limpa, Gold Trend Pro oferece entradas organizadas, gestão inteligente e foco de longo prazo no timeframe H1.

Sinal ao Vivo https://www.mql5.com/en/signals/2345697

Especificações e Recomendações

Símbolo: XAUUSD (Ouro)
Timeframe: H1 (Recomendado / Melhor Performance)
Alavancagem: mínimo 1:50
Depósito Mínimo: $500 (recomendado para maior segurança no controle de risco)

Sistema Inteligente de Stop Loss e Take Profit

SL/TP Adaptativo: proteção e alvos dinâmicos que seguem as condições do mercado (não valores fixos).

Benefícios:
– Ajusta-se à volatilidade e estrutura do preço em tempo real
– Mantém o risco sob controle durante movimentos fortes
– Melhora as saídas com metas de lucro flexíveis

Como o Gold Trend Pro Opera

Lógica de Sinal:
Avaliação baseada em regras da tendência, momentum e volatilidade usando filtros de mercado integrados (sem entradas aleatórias).

Gestão de Trades:
Após a entrada, o EA gerencia SL/TP dinamicamente conforme o ambiente de mercado.

Filosofia de Trading Seguro:
– Sem Martingale
– Sem Grid
– Sem excesso de operações

Diferenciais do Gold Trend Pro

– Execução estruturada com lógica clara
– Otimizado para a volatilidade do ouro
– Fácil personalização de parâmetros
– Conceito focado no timeframe H1
– Mentalidade de estabilidade e crescimento controlado

Aviso Importante:
Após a compra, entre em contato comigo para receber as configurações recomendadas e orientações adaptadas às condições do seu broker.


Produtos recomendados
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Experts
A powerful and reliable Expert Advisor based on the trading logic behind one of Darwinex's top-performing strategies : SYO . With over $10 million under management and a public track record of more than 10 years , this system has stood the test of time — and now you can automate it on your MetaTrader terminal. The system was shared during a private conference, revelaing the code that the fund managing 10 Million uses. Its a breakout EA that trades the indices in the 1h hour time frame (it can be
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Experts
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Crush
Yvan Musatov
Experts
Scalping (scalping, pipsing) is a trading approach based on technical analysis and involves opening and closing a large number of transactions in short periods of time: transactions are kept open from a few milliseconds to several minutes. In other words, the purpose of Forex scalping is not to hold a position for hours, days or weeks, but to make a profit in minutes or even seconds, just a few points per trade. In practice, it is difficult to achieve pure scalping within a minute, since, as a
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Trader Prop firm Pro
Teresa Maria Pimenta
Experts
Trader Propfirm Pró - Expert Advisor para Traders Profissionais O Trader Propfirm Pró é um Expert Advisor avançado desenvolvido exclusivamente para traders de mesas proprietárias, compatível tanto com contas de teste quanto contas aprovadas. Este sistema utiliza redes neurais e inteligência artificial para otimizar a análise gráfica, identificar tendências do mês e realizar entradas precisas no gráfico de menores tempos. Com um sistema baseado em redes neurais , o EA faz o rastreamento da tendên
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
4.47 (17)
Experts
VectorPrime — Sistema Algorítmico com Lógica Vetorial em Camadas VectorPrime é um sistema de negociação autônomo projetado para execução estruturada em condições de mercado de múltiplos timeframes. Seu núcleo é baseado no conceito de análise vetorial , no qual a dinâmica do preço é decomposta em impulsos direcionais e estruturas matriciais. O sistema interpreta o fluxo do mercado não como sinais isolados, mas como vetores interconectados que formam um mapa coerente. Módulos principais do VectorP
Forex Mentors Bot5
Andriy Sydoruk
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyzes
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
A estratégia do robô é baseada na ensinada pelo Stormer. Segue a explicação da mesma: Quando o RSI fica abaixo de 25, compramos nos últimos 15 minutos do pregão a mercado e o stop de ganho fica na maior máxima dos dois últimos dias. Sendo o mesmo movimentado até ser atingido ou ir para baixo da entrada (quando encerramos a posição a mercado, independente de termos atingido o número máximo de dias). Como utilizo? Configura o Lote e configure a hora e minuto que o EA deve operar. O mesmo só se
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
AutoTrade US500
Amirhossein Bakhtiari
Experts
AutoTradeBot++ – Line-Based Pending Orders & Multi-Level Risk-Free EA Draw your lines. Set your risk. Let the bot do the rest. AutoTradeBot++ is a professional Expert Advisor for trade execution and risk management, designed for traders who want clean charts, fixed dollar risk, and automated risk-free management – without losing control of their strategy. You choose where to trade, the EA handles how to trade. Dedicated builds of AutoTradeBot++ are available for Gold (XAUUSD) , Dow Jones (US30)
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Experts
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability reversal
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Experts
Sonic R Pro Enhanced EA - Versão 2025 249$ Apenas para os primeiros 5 compradores! Sinal ao Vivo Verifique o desempenho ao vivo do Sonic R Pro Enhanced: Estratégia de Trading Sonic R Pro Enhanced é uma versão aprimorada da estratégia Sonic R, automatizando operações com base na Dragon Band (EMA 34 e EMA 89) e incorporando algoritmos avançados para maximizar o desempenho. Timeframes: M15, M30 Pares suportados: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Estilo de Trading: Swing Trading - Retrações e
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Experts
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven vai ficar com valor promocional de lançamento até 08/12/2025 Esse Expert Advisor se adapta a qualquer ativo. Ele é universal.  O   Multi-Asset Scalper EA   é um sistema de trading automatizado profissional desenvolvido para a plataforma MetaTrader 5, projetado para operações de scalping em múltiplos ativos simultaneamente. A versão 8.2 incorpora tecnologia multi-timeframe com confirmação tripla e gestão de risco integrada. Arquitetura Técnica 1.   Sis
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
AURUS PIVOT XAU PRO is a professional trading advisor for XAUUSD, based on working with key market zones and confirmed price behavior. The robot analyzes the market structure, evaluates the strength of levels, and opens trades only when several factors coincide. The advisor does not strive to be constantly in the market and avoids trading in unfavorable conditions, focusing on precise entries and risk control. Key Features Trading key support and resistance zones Filtering signals based on Price
MSC Line EA MT5
Bui Huy Dat
Experts
Live signal https://www.mql5.com/en/users/datbh/seller [MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/93601 ] ! Next price --> $699 and final: 1779$ This is a smart grid-based automated trading system, meticulously developed from over a decade of trading experience. The system leverages quantitative analysis, trend evaluation, and key resistance levels to execute precise entries. Our EA specializes in trading three major currency pairs: AUDCAD NZDCAD AUDNZD Designed with both efficiency a
Rex MT5
Abdelrhman Abdelmoneim Abdelrhman Eissa
Experts
User Policy For REX MT5 EA Rental Plans --- 1. REX MT5 Description: REX MT5: Advanced Algorithmic Trading Solution for XAUUSD Where Technical Precision Meets Effective Risk Management · REX MT5 is a professionally designed Expert Advisor for automated trading on the XAUUSD (Gold) pair. It employs a multi-layer confirmation system to identify high-probability trading opportunities, with a core philosophy focused on capital preservation and sustainable growth. Trading Strategy and Mechanism:
GoldMax EA 5
Sergei Linskii
5 (1)
Experts
GoldMax EA - é um dos melhores Expert Advisors para Meta Trader 5. O algoritmo exclusivo do consultor analisa o movimento do preço do ativo, tendo em conta fatores de análise técnica e matemática, determina pontos de entrada e saída lucrativos e utiliza uma gestão avançada de fundos, multiplicador de lotes, grelha e mecanismo de redução de subsidência. Next price will be $699 etc. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file for real accounts + Set
FXmax EA MT5
Sergei Linskii
Experts
O FXmax EA é um dos melhores Expert Advisors para o Meta Trader 5. O algoritmo exclusivo do consultor analisa o movimento do preço do ativo, tendo em conta fatores de análise técnica e matemática, determina pontos de entrada e saída rentáveis e utiliza indicadores padrão do Meta Trader 5. Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. Monitoring in the real account >>>   [ Click Here
Aurifer Precision 100
Issam Kadhi
Experts
Aurifer Precision 100 – Expert Advisor for MT5 Unlock the power of gold trading with a finely-tuned algorithm built for consistency, not just spikes. Aurifer Precision 100 is crafted exclusively for the XAUUSD (Gold) market on the MetaTrader 5 platform, engineered to aim for up to 100% annual return while keeping maximum drawdown around 10% . Key Features: Dedicated to gold: trading XAUUSD M15 only, benefiting from gold’s unique volatility and trend characteristics. Dynamic risk management: adap
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
Experts
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
Enza
Anton Kondratev
Experts
ENZA EA       É totalmente automatizado e       Abrir       Sistema com       Proteção contra extravasamento       e       Fixo       SL. Christmas   Sale !  Only 7 Copies of 10 Left  for 295$  Next Price 790 $   Sinais Guia Reembolso de comissão Atualizações Meu blog Not Simple    Grid,     Not     Martingale, Not AI , Not Neural Network. Default Settings for One chart    AUDCAD     M15 (Supports 1OHLC mode for weak PCs)   Construído para acessibilidade e consistência,       ENZA EA       É id
Gold Zone EA
Simon Reger
4.2 (5)
Experts
Gold Zone EA é um Expert Advisor totalmente automatizado que analisa a estrutura do mercado por meio de zonas de oferta e demanda (Supply & Demand) e executa operações com base em reações de preço definidas. O EA integra detecção de zonas, análise de impulso, filtro EMA, múltiplos níveis de Take Profit, Break Even, Trailing Stop e um painel de negociação manual incorporado diretamente ao gráfico. O EA funciona em diversos instrumentos, incluindo: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD além de o
FREE
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Experts
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
Experts
Gold SWmax EA - é um dos melhores Expert Advisor para Meta Trader 5. O algoritmo exclusivo do consultor analisa o movimento do preço do ativo, tendo em conta os fatores de análise técnica e matemática, determina pontos de entrada e saída rentáveis ​​e utiliza uma gestão avançada de dinheiro e multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at
Gold SDmax EA
Sergei Linskii
Experts
Gold SDmax EA - é um dos melhores Expert Advisor para Meta Trader 5. O algoritmo exclusivo do consultor analisa o movimento do preço do ativo, tendo em conta os fatores de análise técnica e matemática, determina pontos de entrada e saída rentáveis ​​e utiliza uma gestão avançada de dinheiro e multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file to optimization at
Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Experts
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
Clear Horizon
Dina Priyanti
1 (1)
Experts
O Incrível Clear Horizon Estratégia da Caixa de Quebra: Um sistema de negociação inteligente que capitaliza sobre consolidações de preços e quebras. Ele desenha caixas de suporte e resistência dinâmicas com base em faixas de preço recentes e realiza negociações à medida que o mercado rompe zonas estreitas. Essa lógica visa movimentos de alta-momentum frequentemente perdidos por traders manuais. Preço Especial de Lançamento Por tempo limitado, Clear Horizon está disponível por   99 . O preço p
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.83 (24)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.5 (18)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. Golden Hen EA não usa grade (grid), martingale ou técnicas de preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction using a long
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (65)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (28)
Experts
Vortex - o seu investimento no futuro O Consultor Especialista Vortex Gold EA foi criado especificamente para negociar ouro (XAU/USD) na plataforma Metatrader. Construído com indicadores proprietários e algoritmos secretos do autor, este EA emprega uma estratégia de negociação abrangente concebida para captar movimentos lucrativos no mercado do ouro. Os principais componentes de sua estratégia incluem indicadores clássicos como CCI e Indicador Parabólico, que trabalham juntos para sinalizar com
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — Domínio Digital no XAUUSD Sinal ao vivo e monitoramento: Acompanhe o desempenho do sistema em tempo real na conta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoção: Você pode receber o robô Cryon X-9000 de presente. Para detalhes e acesso, entre em contato diretamente. The Techno Deity é um ecossistema de trading de alta tecnologia para quem busca ordem estrutural no mercado de ouro. Utiliza um algoritmo de intuição digital para identificar zonas institucionais e deseq
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Marvelous EA MT5
Ugochukwu Mobi
Experts
Apresentando Marvelous EA: Seu Companheiro de Trading Definitivo Desbloqueie todo o potencial do mercado Forex com Marvelous EA, uma solução automatizada de trading de ponta, projetada para maximizar seus lucros e minimizar os riscos. Este algoritmo de trading cuidadosamente elaborado está equipado com recursos avançados para navegar com precisão e eficiência no dinâmico mercado Forex. OURO - XAUUSD - H1 Desempenho de conta real: https://www.mql5.com/pt/signals/ 2321875 Principais Recursos:
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
VolumeHedger
OMG FZE LLC
4.95 (38)
Experts
VolumeHedger EA [ Sinais ao Vivo ]  ,  [ Meu Canal ]   ,  [ Arquivos Set ]  ,   [ Blog ]   , [ Uso de IA ]  ,  [ PDF Guide ] Contas recomendadas: Alta alavancagem Standard, ECN, Raw; Cent; Prop firm (FTMO etc.) O desenvolvedor deste EA comprovou seu profissionalismo pela qualidade de seus outros robôs. Com o Volume Hedger EA  Graças à capacidade de definir uma estratégia de entrada usando um Indicador Personalizado, você não precisará mais comprar EAs adicionais! Este EA é um algoritmo de tradi
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Não existe nada impossível, é só uma questão de descobrir como fazer! Entre no futuro do trading   de Bitcoin   com   Quantum Bitcoin EA   , a mais recente obra-prima de um dos principais vendedores de MQL5. Projetado para traders que exigem desempenho, precisão e estabilidade, Quantum Bitcoin redefine o que é possível no mundo volátil da criptomoeda. IMPORTANTE!   Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de config
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.9 (40)
Experts
Pela primeira vez nesta plataforma | Um EA que entende o mercado Pela primeira vez nesta plataforma, um Expert Advisor utiliza todo o poder do Deep Seek. Combinado com a estratégia Dynamic Reversal Zoning, é criado um sistema que não apenas detecta os movimentos do mercado — mas os entende. Sinal ao Vivo __________ Configuração Timeframe: H1 Alavancagem: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Corretora: qualquer Essa combinação do Deep Seek com a estratégia de reversão é algo novo — e
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (38)
Experts
Aura Bitcoin Hash EA é um Expert Advisor distinto que continua a série Aura de sistemas de negociação. Ao alavancar Redes Neurais avançadas e estratégias de negociação clássicas de ponta, o Aura BTC oferece uma abordagem inovadora com excelente desempenho potencial. Totalmente automatizado, este Expert Advisor foi projetado para negociar o par de moedas BTCUSD (Bitcoin). Ele demonstrou estabilidade consistente entre esses pares de 2017 a 2025. O sistema evita técnicas perigosas de gerenciamento
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
4 (8)
Experts
Preço: 606$ -> 808$ Guía práctica :  Manual ENEA mt5 – Troca de Regime + GPT5 com Modelos Ocultos de Markov (HMM) ENEA mt5 é um algoritmo de negociação totalmente automatizado e de última geração que combina o poder da inteligência artificial na forma do ChatGPT-5 com a análise estatística precisa de um Modelo Oculto de Markov (HMM). Ele monitora o mercado em tempo real, identificando até mesmo estados de mercado complexos e difíceis de detectar (regimes) e ajustando dinamicamente sua estraté
Mais do autor
Venom Crown MT5
Antoine Melhem
Experts
Venom Crown – Expert Advisor baseado em regras Venom Crown é um Expert Advisor baseado em regras, desenvolvido para GBPUSD , operando no timeframe H1 com múltiplas condições de confluência e execução diária controlada. O sistema aplica filtros de tempo configuráveis, regras de gestão de risco e um filtro de notícias opcional, todos ajustáveis nos parâmetros de entrada. As operações são executadas apenas quando todas as condições internas são atendidas. Live Signal :  https://www.mql5.com/en/sig
Queen Of Gold
Antoine Melhem
Experts
Queen Of Gold — EA Automatizado para XAUUSD M30 Queen Of Gold é um Expert Advisor totalmente automatizado para XAUUSD no M30. Utiliza lógica estruturada de price action com controles de risco opcionais para auxiliar no gerenciamento de drawdown. Funciona sem indicadores ou sinais externos, baseado no movimento real do mercado. Principais recursos: Lógica baseada em preço, sem indicadores Modo de recuperação para gerenciar o drawdown Sistema grid com controles de risco ajustáveis Lote fixo ou di
Asia Scalper
Antoine Melhem
Experts
Asia Scalper é um Expert Advisor baseado em sessões, desenvolvido para GBPUSD (M30) e USDJPY (M15). O sistema negocia durante a sessão asiática e a transição para o início de Londres, quando esses pares costumam sair da consolidação para movimentos mais claros. Utiliza uma abordagem seletiva e de baixa frequência, operando apenas quando as condições são atendidas. Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2344783 Principais características • Opera apenas GBPUSD (M30) e USDJPY (M15) • Entra
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (9)
Experts
Venom US30 Scalp – Scalping de Precisão no US30 Desenvolvido pela VENOM LABS O EA QUE NUNCA IRÁ QUEBRAR SUA CONTA Para corretores com fuso horário diferente (como a Exness), defina a última entrada como TRUE se o seu corretor não for GMT+3. Use apenas o período de  H1 minutos. ️ Aviso : Configurações incorretas de fuso horário ou tempo gráfico podem causar mau funcionamento do EA. PREÇO DE LANÇAMENTO POR APENAS 24H! Garanta sua cópia agora! SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304
Venom trend pro
Antoine Melhem
5 (1)
Indicadores
Venom Trend Pro — Ferramenta de Análise de Tendência Multi-Timeframe O Venom Trend Pro é um indicador de tendência e swing trading projetado para identificar movimentos direcionais claros em qualquer par e qualquer período de tempo. Funciona bem para operações intradiárias e de swing em Forex, ouro, criptomoedas, índices e muito mais. O indicador analisa a estrutura de preço recente e o momento do mercado para detectar tendências emergentes ou em andamento. Após a confirmação da tendência, os si
FREE
Venom Crown
Antoine Melhem
Experts
Venom Crown – Expert Advisor baseado em regras (foco em GBPUSD) Venom Crown é um Expert Advisor baseado em regras para MetaTrader 5, desenvolvido para trading estruturado com foco principal em GBPUSD, além de oferecer suporte para Ouro (XAUUSD) e operação multi-símbolo opcional através de configurações definidas pelo usuário. O sistema é otimizado para o timeframe H1, onde sua lógica apresenta melhor desempenho, e utiliza regras pré-definidas de execução e gestão combinadas com controles de ris
London Edge
Antoine Melhem
5 (1)
Experts
LONDON EDGE  – Robô de Scalping para GBPUSD no M30 LONDON EDGE é um Expert Advisor estruturado desenvolvido para operar o par GBPUSD no gráfico de 30 minutos (M30). Ele segue uma lógica consistente com níveis fixos de Stop Loss e Take Profit. O tamanho dos lotes é ajustado automaticamente com base no saldo da conta. Não utiliza martingale, grid ou estratégias de hedge. Este robô é compatível com desafios de empresas de prop trading, atendendo a critérios rigorosos de controle de risco e baixa ta
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário