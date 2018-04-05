Gold TrendPro Mt5

Gold Trend Pro é um Expert Advisor profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no timeframe H1 (1 hora). Ele segue uma abordagem estruturada e baseada em regras, focando em setups limpos e de alta qualidade, em vez de perseguir o mercado com entradas aleatórias. Todas as decisões de BUY/SELL são feitas com base em condições bem definidas, garantindo consistência e disciplina, sem emoções, sem suposições e sem “modo cassino”. Uma das principais vantagens do Gold Trend Pro é o seu sistema adaptativo de proteção e alvos. Em vez de usar Stop Loss e Take Profit fixos, o EA ajusta dinamicamente esses níveis de acordo com o comportamento atual do mercado. Isso torna o sistema mais responsivo às mudanças de volatilidade, ajuda a evitar stop-outs desnecessários em mercados ruidosos e proporciona um desempenho mais suave tanto em mercados de tendência quanto laterais. Gold Trend Pro foi projetado para traders que buscam um sistema estável com risco controlado, e não uma estratégia dependente de exposição extrema. Ele prioriza qualidade em vez de quantidade e é otimizado para a natureza do ouro: movimentos rápidos, forte momentum e picos repentinos de volatilidade. Seja você um trader iniciante que deseja uma estrutura guiada ou um trader experiente que prefere uma execução limpa, Gold Trend Pro oferece entradas organizadas, gestão inteligente e foco de longo prazo no timeframe H1.

Sinal ao Vivo https://www.mql5.com/en/signals/2345697

Especificações e Recomendações

Símbolo: XAUUSD (Ouro)

Timeframe: H1 (Recomendado / Melhor Performance)

Alavancagem: mínimo 1:50

Depósito Mínimo: $500 (recomendado para maior segurança no controle de risco)

Sistema Inteligente de Stop Loss e Take Profit

SL/TP Adaptativo: proteção e alvos dinâmicos que seguem as condições do mercado (não valores fixos).

Benefícios:

– Ajusta-se à volatilidade e estrutura do preço em tempo real

– Mantém o risco sob controle durante movimentos fortes

– Melhora as saídas com metas de lucro flexíveis

Como o Gold Trend Pro Opera

Lógica de Sinal:

Avaliação baseada em regras da tendência, momentum e volatilidade usando filtros de mercado integrados (sem entradas aleatórias).

Gestão de Trades:

Após a entrada, o EA gerencia SL/TP dinamicamente conforme o ambiente de mercado.

Filosofia de Trading Seguro:

– Sem Martingale

– Sem Grid

– Sem excesso de operações

Diferenciais do Gold Trend Pro

– Execução estruturada com lógica clara

– Otimizado para a volatilidade do ouro

– Fácil personalização de parâmetros

– Conceito focado no timeframe H1

– Mentalidade de estabilidade e crescimento controlado

Aviso Importante:

Após a compra, entre em contato comigo para receber as configurações recomendadas e orientações adaptadas às condições do seu broker.