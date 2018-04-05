Gold Trend Pro は、XAUUSD（ゴールド）を対象に H1（1時間）タイムフレーム専用として開発されたプロフェッショナルなエキスパートアドバイザーです。ランダムなエントリーで市場を追いかけるのではなく、明確なルールに基づいた構造的なアプローチを採用し、クリーンで高品質なトレードセットアップのみを狙います。すべての BUY / SELL 判断は定義された条件に基づいて行われ、感情・推測・「カジノ的取引」は一切ありません。 Gold Trend Pro の大きな特長の一つは、適応型のトレード保護およびターゲットロジックです。固定された Stop Loss や Take Profit に依存せず、市場の現在の動きに合わせて動的に調整されます。これにより、ボラティリティの変化に柔軟に対応し、ノイズの多い相場での不要なストップアウトを回避し、トレンド相場およびレンジ相場の両方で安定したパフォーマンスを実現します。 Gold Trend Pro は、過度なリスクを取る戦略ではなく、安定性とリスク管理を重視するトレーダー向けに設計されています。数量よりも品質を重視し、ゴールド特有の速い値動き、強いモメンタム、突発的なボラティリティスパイクに最適化されています。初心者で明確な構造を求める方から、クリーンな執行を好む経験豊富なトレーダーまで、H1 タイムフレームにおいて整理されたエントリー、スマートな管理、長期的な安定性を提供します

。

主な仕様と推奨事項

通貨ペア: XAUUSD（ゴールド）

時間足: H1（推奨 / 最良のパフォーマンス）

レバレッジ: 最低 1:50

最低入金額: $500（安全なリスク管理のため推奨）

スマート Stop Loss / Take Profit システム

適応型 SL/TP: 市場状況に応じて動的に調整される保護および目標値（固定値ではありません）。

メリット:

– リアルタイムでボラティリティと価格構造に適応

– 大きな値動きでもリスクをコントロール

– 柔軟な利確目標によりエグジット精度を向上

Gold Trend Pro の取引ロジック

シグナルロジック:

トレンド方向、モメンタム、ボラティリティをルールベースで評価し、内蔵フィルターを使用（ランダムエントリーなし）。

トレード管理:

エントリー後、現在の市場環境に応じて SL / TP を動的に管理。

安全なトレード哲学:

– マーチンゲールなし

– グリッドなし

– 無謀な過剰取引なし

Gold Trend Pro の特長

– 構造化された執行：すべての取引に明確な理由

– ゴールド向けに最適化

– リスクスタイルに合わせた柔軟な設定

– H1 専用設計でクリーンなシグナル

– 長期的な安定と成長を重視

重要なお知らせ:

ご購入後、最適な結果を得るために、ブローカー条件に合わせた推奨設定とガイダンスをお送りしますので、必ずご連絡ください。