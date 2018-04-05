Gold TrendPro Mt5

Gold Trend Pro は、XAUUSD（ゴールド）を対象に H1（1時間）タイムフレーム専用として開発されたプロフェッショナルなエキスパートアドバイザーです。ランダムなエントリーで市場を追いかけるのではなく、明確なルールに基づいた構造的なアプローチを採用し、クリーンで高品質なトレードセットアップのみを狙います。すべての BUY / SELL 判断は定義された条件に基づいて行われ、感情・推測・「カジノ的取引」は一切ありません。

Gold Trend Pro の大きな特長の一つは、適応型のトレード保護およびターゲットロジックです。固定された Stop Loss や Take Profit に依存せず、市場の現在の動きに合わせて動的に調整されます。これにより、ボラティリティの変化に柔軟に対応し、ノイズの多い相場での不要なストップアウトを回避し、トレンド相場およびレンジ相場の両方で安定したパフォーマンスを実現します。

Gold Trend Pro は、過度なリスクを取る戦略ではなく、安定性とリスク管理を重視するトレーダー向けに設計されています。数量よりも品質を重視し、ゴールド特有の速い値動き、強いモメンタム、突発的なボラティリティスパイクに最適化されています。初心者で明確な構造を求める方から、クリーンな執行を好む経験豊富なトレーダーまで、H1 タイムフレームにおいて整理されたエントリー、スマートな管理、長期的な安定性を提供します

ライブシグナル https://www.mql5.com/en/signals/2345697

主な仕様と推奨事項

通貨ペア: XAUUSD（ゴールド）
時間足: H1（推奨 / 最良のパフォーマンス）
レバレッジ: 最低 1:50
最低入金額: $500（安全なリスク管理のため推奨）

スマート Stop Loss / Take Profit システム

適応型 SL/TP: 市場状況に応じて動的に調整される保護および目標値（固定値ではありません）。

メリット:
– リアルタイムでボラティリティと価格構造に適応
– 大きな値動きでもリスクをコントロール
– 柔軟な利確目標によりエグジット精度を向上

Gold Trend Pro の取引ロジック

シグナルロジック:
トレンド方向、モメンタム、ボラティリティをルールベースで評価し、内蔵フィルターを使用（ランダムエントリーなし）。

トレード管理:
エントリー後、現在の市場環境に応じて SL / TP を動的に管理。

安全なトレード哲学:
– マーチンゲールなし
– グリッドなし
– 無謀な過剰取引なし

Gold Trend Pro の特長

– 構造化された執行：すべての取引に明確な理由
– ゴールド向けに最適化
– リスクスタイルに合わせた柔軟な設定
– H1 専用設計でクリーンなシグナル
– 長期的な安定と成長を重視

重要なお知らせ:
ご購入後、最適な結果を得るために、ブローカー条件に合わせた推奨設定とガイダンスをお送りしますので、必ずご連絡ください。


作者のその他のプロダクト
Venom Crown MT5
Antoine Melhem
エキスパート
Japanese Venom Crown ― ルールベース Expert Advisor Venom Crown は GBPUSD 向けに設計されたルールベースの Expert Advisor で、 H1 タイムフレーム にて複数のコンフルエンス条件と日次実行制御を用いて運用されます。 時間フィルター、リスク管理ルール、オプションのニュースフィルターはすべて入力パラメータから調整可能です。 すべての内部条件が満たされた場合にのみ取引が実行されます。 Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2350520 主な特徴 – GBPUSD（H1）向け – 取引日・時間の設定が可能 – 固定ロットまたは残高ベースのロット – Stop Loss / Take Profit 調整可能 – 影響度選択可能なニュースフィルター – 日次実行制御ロジック – 外部 DLL を使用しない MT5 ネイティブ EA 推奨設定 – 通貨ペア：GBPUSD – タイムフレーム：H1 – 口座タイプ：ECN / Raw – 小さな固定ロットから開
Queen Of Gold
Antoine Melhem
エキスパート
Queen Of Gold — XAUUSD M30 用自動売買EA Queen Of Gold は、XAUUSD・M30タイムフレーム向けに設計された全自動EAです。価格アクションの構造化ロジックを用い、オプションのリスクコントロールでドローダウン管理をサポートします。インジケーターや外部シグナルに依存せず、実際の相場変動に基づいて動作します. 主な機能： 価格ベースの取引ロジック（インジケーター不要） ドローダウン管理のためのリカバリーモード リスク調整可能なグリッドシステム 固定またはダイナミックなロットサイズ 取引パラメータ： シンボル： XAUUSD 時間足： M30 推奨ロット： 500 USDあたり0.01 最低残高： 500 USD～ 口座タイプ： ECN、Standard、Cent VPS または 24/5 の稼働を推奨 使用方法： XAUUSD M30のチャートにEAを適用。グリッドは任意。取引時間中はターミナルまたはVPSを継続稼働してください。 サポート： 購入後、MQL5メッセージでインストールと設定をサポートします。
Asia Scalper
Antoine Melhem
エキスパート
Asia Scalper はセッションベースのエキスパートアドバイザーで、GBPUSD (M30) と USDJPY (M15) 向けに設計されています。 本EAはアジアセッションおよびロンドン初動の移行時間に取引を行い、相場がレンジから明確な動きへ変化する場面を狙います。 選択的で低頻度なアプローチを採用し、条件が整ったときのみエントリーします。 Live Signal :  https://www.mql5.com/en/signals/2344783 主な特徴 • GBPUSD (M30) と USDJPY (M15) のみ取引 • セッションベースで、1日の取引数は少なめ • 固定または自動ロット、最大ロット制限あり • SL/TP が表示され、入力から調整可能 • シンボルごとの最大取引数を管理 • オプションのローソク足クローズ決済 • オプションの高・中ニュースフィルター • エクイティストップ、エクイティトレーリング、日次/週次ロックアウト • 100% MT5 ネイティブ、外部 DLL 不使用 推奨設定 通貨ペア：GBPUSD (M30), USDJPY (H1)
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (9)
エキスパート
Venom US30 Scalp – VENOM LABSによる高精度なUS30スキャルピング 絶対に口座を飛ばさないEA（エキスパートアドバイザー） SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 異なるタイムゾーンのブローカー（Exnessなど）を使用している場合、ブローカーがGMT+3でない場合は最後の入力を TRUE に設定してください。 H1 分足のみを使用してください。 ️ 警告 ：タイムゾーンまたは時間足の設定が正しくないと、EAが正しく動作しない可能性があります。 エントリープライスは24時間限定！今すぐご購入を！ Venom US30 Scalpとは？ Venom US30 Scalpは、US30（ダウ・ジョーンズ指数）の H1 時間足での取引に最適化された、完全自動型のエキスパートアドバイザー（EA）です。 このEAは、インジケーター、ニューストレード、グリッド、マーチンゲールを一切使用せず、独自の数学的アルゴリズムのみを利用しています。 Venom Labsによって開発されたこのEAは、リスクの高い戦
Venom trend pro
Antoine Melhem
5 (1)
インディケータ
enom Trend Pro — マルチタイムフレーム対応トレンド分析ツール Venom Trend Pro は、あらゆる通貨ペアと時間足において明確な方向性の動きを特定するために設計された、トレンドフォローおよびスイングトレード用インジケーターです。FX、ゴールド、仮想通貨、指数などのデイトレードやスイングトレードに適しています。 このインジケーターは、直近の価格構造とモメンタムを分析して、新たなトレンドまたは継続中のトレンドを検出します。トレンドが確認されると、シグナルはローソク足の確定後も再描画されることはありません。 主な特徴： すべての時間足に対応（M1〜MN） 一度確定したシグナルは再描画されない安定性 対応資産：FX、メタル、仮想通貨、指数など トレンドエントリーとエグジットの両方に対応 チャートを見やすくするミニマルな表示 Venom Trend Pro は、ノイズの少ない構造化されたマーケット判断を提供します。 明確な視覚的シグナルを求める、落ち着いたルールベースのトレードスタイルに最適です。
FREE
Venom Crown
Antoine Melhem
エキスパート
Venom Crown ― ルールベース Expert Advisor（GBPUSD中心） Venom Crown は MetaTrader 5 用のルールベース Expert Advisor で、 GBPUSD を主要取引通貨ペア とし、**ゴールド（XAUUSD）**にも対応し、ユーザー設定によりオプションでマルチシンボル取引が可能です。 本システムは H1 タイムフレーム での使用を前提に最適化されており、事前に定義された取引の実行および管理ロジック、厳格なリスク管理、オプションのニュースフィルターを組み合わせています。 すべての内部条件が満たされた場合にのみ取引が実行されます。 主な特徴 – 主な取引通貨ペア：GBPUSD – ゴールド（XAUUSD）対応 – ユーザー設定によるオプションのマルチシンボル取引 – 推奨タイムフレーム：H1（他のタイムフレームも選択可能） – 取引日および取引時間の設定が可能 – 固定ロットまたは残高ベースのロット設定（ユーザー制限あり） – 1 日あたりの最大取引回数（ラウンド）を設定可能 – リスクを制限する最大日次損失制限 – Stop
London Edge
Antoine Melhem
5 (1)
エキスパート
LONDON EDGE – GBPUSD M30スキャルピング用エキスパートアドバイザー Venom GBP SCALPは、GBPUSD専用に設計された構造化エキスパートアドバイザーで、M30タイムフレーム上で動作します。固定されたストップロスとテイクプロフィットを使用した一貫性のあるロジックを備えています。ロットサイズは口座残高に応じて自動で調整されます。マーチンゲール、グリッド、ヘッジなどのリスク戦略は使用しません。 本EAは、リスク管理が厳格なプロップファームの条件にも対応しており、低ドローダウン環境にも適しています。 ライブシグナル https://www.mql5.com/en/signals/2313088 システムパラメーター 通貨ペア：GBPUSD タイムフレーム：M30 ストップロス：500ポイント テイクプロフィット：200ポイント ロットサイズ：口座残高に基づいて自動調整 リカバリーモード：有効化時、保有ポジションに適用可能 最低資金：100米ドル 推奨ブローカー：ECN VPS：安定稼働のため推奨 主な特徴 固定されたSLとTPによる明確なリスク設定 マーチ
