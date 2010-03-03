Euro Vision

Euro Vision Uzman Danışman
Euro Vision, yalnızca başlıca euro bazlı paritelerde (EURUSD, EURJPY, EURCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, EURNZD) işlem yapmak üzere geliştirilmiş yeni nesil çoklu döviz robotudur. H1 zaman diliminde çalışan sistem, gelişmiş korelasyon modelleme ile hassas scalping tekniklerini birleştirerek yüksek olasılıklı işlem sinyalleri sunar ve tutarlılığı en üst seviyeye çıkarır.

Tek pariteye odaklanan sistemlerden farklı olarak, Euro Vision aynı anda yedi euro paritesini izler, gizli ilişkileri ve senkronize fiyat hareketlerini tespit eder. Bu da yatırımcılara sürekli işlem fırsatları sağlarken disiplinli risk yönetimini korur.

Neden Euro Vision’u Seçmelisiniz

  • Euro Çapraz Uzmanı – yalnızca euro çapraz paritelerde işlem yapar

  • Gelişmiş Korelasyon Motoru – birden fazla pariteyi hizalayarak doğruluğu artırır

  • Scalping Hassasiyeti – mikro hareketleri yakalayarak giriş ve çıkışları optimize eder

  • Yüksek İşlem Sıklığı – aşırı işlem yapmadan piyasa fırsatlarını maksimize eder

  • Profesyonel Düzeyde Otomasyon – hem bireysel yatırımcılara hem de prop firmalara uygundur

Temel Özellikler

  • Çoklu Döviz Ticareti: Aynı anda 7 euro paritesine kadar işlem yapabilme

  • Yüksek Kazanma Oranı Stratejisi: Pazarlar arası korelasyonu scalping sinyalleriyle birleştirir

  • Düşük Risk Yaklaşımı: Martingale veya Grid gibi riskli stratejilerden uzak durur

  • Dinamik Risk Yönetimi: Özelleştirilebilir ayarlarla sermaye güvenliği ve düşüş kontrolü

  • Tak-Çalıştır Hazır: Hızlı kullanım için optimize edilmiş parametreler

  • Güçlü Sermaye Koruması: Uzun vadeli istikrar için dahili güvenlik önlemleri

⚡ Euro Vision, sık işlem fırsatları, güçlü analitik derinlik ve tamamen euro’nun gücüne odaklanan disiplinli bir yaklaşım arayan yatırımcılar için tasarlanmıştır.

      ATTENTION! [Purchase 3 EAs and get a free one as gift] 

      After purchasing, send a private message to receive the full setup.

      input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764234

      User guidelines:

        • Currency pair: Attach the EA to EURUSD chart
        • Timeframe: H1
        • Minimum deposit: $100
        • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
        • Brokers: Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
        • Account type: Hedge
        • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!




