Gold Breakout PRO-P - Altın ve Forex için Hassas Breakout Ticareti

Rakipsiz Hassasiyet ve Güvenlik ile Piyasaları Fethedin

Gold Breakout PRO-P, XAUUSD (altın) piyasasında hakimiyet kurmak ve EURUSD gibi forex çiftlerinde üstün performans göstermek için tasarlanmış son teknoloji bir Uzman Danışman (EA) sistemidir. Prop firması tüccarları, bireysel yatırımcılar ve algoritmik ticaret meraklıları için geliştirilen bu EA, reddetme onayı, likidite süpürme tespiti ve dinamik risk yönetimi ile güçlendirilmiş sofistike bir breakout stratejisi kullanır. Backtestlerde %91 kazanma oranı ve 66 ardışık kazanç ile kanıtlanmış Gold Breakout PRO-P, kurumsal düzeyde performansı kullanıcı dostu özelleştirme ile birleştirerek, altının momentum odaklı fiyat hareketlerinden yararlanmak için nihai bir araçtır.

Gold Breakout PRO-P Nasıl Çalışır

Gold Breakout PRO-P, ileri düzey onay teknikleriyle güçlendirilmiş yüksek olasılıklı bir breakout stratejisi kullanır:

Breakout Kutusu Oluşturma: Kullanıcı tarafından tanımlanan bir zaman penceresi içinde fiyat hareketini analiz ederek yüksek ve düşük breakout seviyelerini belirler. Bekleyen Emirlerin Yerleştirilmesi: Kutu bitiminde (ör. 06:05 GMT), ATR veya sabit nokta ofsetleri ile alış stop ve satış stop emirleri yerleştirir, broker kısıtlamalarına karşı doğrulanır. Ticaret Yönetimi: Takip eden stoplar, başabaş noktası ve OCO (Birinin İptali Diğerini İptal Eder) mantığı kullanarak ticaret sonuçlarını optimize eder ve riski yönetir. Stratejik Çıkış: Kullanıcı tarafından tanımlanan çıkış zamanında (ör. 18:55 GMT) veya hedef kâr ($500 varsayılan) veya maksimum kayıp limitine ulaşıldığında pozisyonları kapatır.

Neden Gold Breakout PRO-P Seçilmeli?

Benzersiz Özellikler

Gelişmiş Breakout Stratejisi: M15 zaman diliminde özelleştirilebilir bir zaman penceresi (varsayılan 03:05–06:05 GMT) kullanarak yüksek olasılıklı breakout bölgelerini belirler, farklı piyasa koşullarına uygun ayarları optimize etmek için uyarlanabilir ATR tabanlı giriş ofsetleri kullanır. Reddetme onayı ve likidite süpürme tespiti, yanlış breakoutları en aza indirir.

M15 zaman diliminde özelleştirilebilir bir zaman penceresi (varsayılan 03:05–06:05 GMT) kullanarak yüksek olasılıklı breakout bölgelerini belirler, farklı piyasa koşullarına uygun ayarları optimize etmek için uyarlanabilir ATR tabanlı giriş ofsetleri kullanır. Reddetme onayı ve likidite süpürme tespiti, yanlış breakoutları en aza indirir. Sağlam Risk Yönetimi: %5 günlük kayıp limiti, ardışık kayıplara karşı koruma (6 kayba kadar) ve $500 minimum bakiye kontrolü gibi yapılandırılabilir ayarlarla sermayenizi korur, yetersiz finanse edilmiş hesaplarda ticareti önler. Dinamik lot büyüklüğü ayarı, risk iştahınıza ve mevcut marjınıza uyum sağlar.

%5 günlük kayıp limiti, ardışık kayıplara karşı koruma (6 kayba kadar) ve $500 minimum bakiye kontrolü gibi yapılandırılabilir ayarlarla sermayenizi korur, yetersiz finanse edilmiş hesaplarda ticareti önler. Dinamik lot büyüklüğü ayarı, risk iştahınıza ve mevcut marjınıza uyum sağlar. Agresif Takip Eden Stoplar ve Başabaş: Otomatik takip eden stoplar (200 pip'te başlar, 50 pip adımlarla) ve başabaş fonksiyonu (150 pip'te tetiklenir, 10 pip ofset ile) ile kârları güvence altına alır, risk maruziyetini en aza indirir.

Otomatik takip eden stoplar (200 pip'te başlar, 50 pip adımlarla) ve başabaş fonksiyonu (150 pip'te tetiklenir, 10 pip ofset ile) ile kârları güvence altına alır, risk maruziyetini en aza indirir. Geliştirilmiş Ticaret Paneli: EA durumu, breakout kutusu aralığı, ATR ofseti, günlük kâr/zarar, açık pozisyonlar, toplam işlem sayısı, kârlı/kayıp işlemler ve kazanma oranı yüzdesini gösteren gerçek zamanlı bir grafik paneli ile performansı izleyin. Genişletilmiş 380 piksel düzeni, netlik ve kullanım kolaylığı sağlar.

EA durumu, breakout kutusu aralığı, ATR ofseti, günlük kâr/zarar, açık pozisyonlar, toplam işlem sayısı, kârlı/kayıp işlemler ve kazanma oranı yüzdesini gösteren gerçek zamanlı bir grafik paneli ile performansı izleyin. Genişletilmiş 380 piksel düzeni, netlik ve kullanım kolaylığı sağlar. MQL5 Piyasa Doğrulama Uyumluluğu: Fiyat, hacim, marj, stop seviyeleri ve dondurma seviyeleri dahil tüm MQL5 doğrulama kontrollerini geçmek için titizlikle test edilmiştir, netting hesapları dahil çeşitli brokerlar ve hesap türlerinde güvenilirlik sağlar.

Fiyat, hacim, marj, stop seviyeleri ve dondurma seviyeleri dahil tüm MQL5 doğrulama kontrollerini geçmek için titizlikle test edilmiştir, netting hesapları dahil çeşitli brokerlar ve hesap türlerinde güvenilirlik sağlar. Manuel Ticaret Esnekliği: Paneldeki aktif Al/Sat düğmeleri, önceden tanımlanmış stop-loss ve take-profit ayarlarıyla anında manuel işlem yürütme sağlar, otomatik hassasiyeti tüccar kontrolüyle birleştirir.

Temel Avantajlar

Zaman Dilimleri ve Sembollerde Çok Yönlülük: XAUUSD için M15'te optimize edilmiş, H4'te trend hizalaması için kanıtlanmış performans ve EURUSD gibi forex çiftlerine uyarlanabilirlik sunar.

XAUUSD için M15'te optimize edilmiş, H4'te trend hizalaması için kanıtlanmış performans ve EURUSD gibi forex çiftlerine uyarlanabilirlik sunar. Riskli Stratejilerden Kaçınma: Martingale veya grid ticareti kullanmaz, her işlem için disiplinli stop-loss ve take-profit kullanarak sürdürülebilir sonuçlar sağlar.

Martingale veya grid ticareti kullanmaz, her işlem için disiplinli stop-loss ve take-profit kullanarak sürdürülebilir sonuçlar sağlar. Yüksek Kazanma Oranı: Backtestlerde maksimum 3 ardışık kayıpla %91 kazanma oranı elde eder, prop firması zorlukları ve perakende büyüme için güvenilirlik sunar.

Backtestlerde maksimum 3 ardışık kayıpla %91 kazanma oranı elde eder, prop firması zorlukları ve perakende büyüme için güvenilirlik sunar. Şeffaf Performans Takibi: Günlük, haftalık ve aylık kâr/zarar, işlem sayısı ve kazanma oranı gibi gerçek zamanlı metrikler, veri odaklı kararlar almayı sağlar.

Günlük, haftalık ve aylık kâr/zarar, işlem sayısı ve kazanma oranı gibi gerçek zamanlı metrikler, veri odaklı kararlar almayı sağlar. Prop Firması Hazırlığı: Özelleştirilebilir risk ayarları ve sıkı kayıp limitleri, prop firması kurallarına uygun olup finansman zorluklarını geçmek için idealdir.

Özelleştirilebilir risk ayarları ve sıkı kayıp limitleri, prop firması kurallarına uygun olup finansman zorluklarını geçmek için idealdir. Kullanıcı Dostu Özelleştirme: GMT ofseti, risk yüzdesi, ATR çarpanı, işlem saatleri ve gün filtreleri için sezgisel girişler, stratejinizi ihtiyaçlarınıza ve broker gereksinimlerinize uyarlamanızı sağlar.

Nasıl Çalışır

Gold Breakout PRO-P, ileri düzey onay teknikleriyle güçlendirilmiş yüksek olasılıklı bir breakout stratejisi kullanır:

Günlük Seviye Tespiti: D1 zaman diliminde önceki günün en yüksek ve en düşük fiyatlarını belirler, şeffaflık için grafikte isteğe bağlı görsel çizgilerle. Onay ile Breakout: Günlük yüksek/düşük seviyelerde yapılandırılabilir bir tampon (varsayılan: 1 pip) veya ATR tabanlı ofset ile alış stop ve satış stop emirleri yerleştirir. M15 mumlarının bu seviyelerin üstünde/altında kapanmasını bekler, fiyat reddetmesi ve likidite süpürmeleri ile onaylanarak yüksek olasılıklı girişleri sağlar. Ticaret Yönetimi: Takip eden stoplar, başabaş ve OCO mantığı kullanarak sonuçları optimize eder. Kullanıcı tarafından tanımlanan çıkış zamanında (varsayılan 18:55 GMT) veya hedef kâr ($500 varsayılan) veya maksimum kayıp limitine ulaşıldığında pozisyonları kapatır. Manuel Ticaret Yürütme: Aktif Al/Sat düğmeleri, EA tanımlı risk parametreleriyle anında manuel işlemler yapılmasını sağlar, manuel kontrol isteyen tüccarlar için idealdir. Volatilite Tabanlı Boyutlandırma: ATR tabanlı volatilite hesaplamaları veya risk yüzdesi (varsayılan: %2) kullanarak lot boyutlarını dinamik olarak ayarlar, optimum risk yönetimi sağlar. Zaman ve Gün Filtreleri: Yüksek likidite seanslarında (ör. New York seansı, 08:00-16:00) ve yapılandırılabilir günlerde (varsayılan olarak Pazartesi-Cuma etkin) işlem yapar, düşük hacimli dönemlerden kaçınır.

Bu strateji, XAUUSD'nin volatilitesinde başarılı olur, backtestlerde %91 kazanma oranı, 66 ardışık kazanç ve maksimum 3 ardışık kayıp ile, H4'te trend takip ayarları için ek çok yönlülük sunar.

Neden Benzersiz

Geleneksel breakout EA'larından farklı olarak, Gold Breakout PRO-P şu özellikleriyle öne çıkar:

Gelişmiş Onay Filtreleri: Fiyat reddetmesi ve likidite süpürme tespiti ile yanlış breakoutları azaltır, yüksek olasılıklı işlemler sağlar.

Fiyat reddetmesi ve likidite süpürme tespiti ile yanlış breakoutları azaltır, yüksek olasılıklı işlemler sağlar. Dinamik Volatilite Ayarı: ATR tabanlı ofsetler, giriş noktalarını piyasa koşullarına uyarlar, statik tamponlu EA'lardan farklıdır.

ATR tabanlı ofsetler, giriş noktalarını piyasa koşullarına uyarlar, statik tamponlu EA'lardan farklıdır. Kapsamlı Güvenlik Kontrolleri: Broker'a özgü stop seviyeleri, dondurma seviyeleri ve marj gereksinimlerine karşı işlemleri doğrular, yaygın doğrulama hatalarını önler.

Broker'a özgü stop seviyeleri, dondurma seviyeleri ve marj gereksinimlerine karşı işlemleri doğrular, yaygın doğrulama hatalarını önler. Etkileşimli Ticaret Paneli: Gerçek zamanlı metrikler ve aktif Al/Sat düğmeleri sunar, otomasyonu manuel kontrol ile birleştirerek eşsiz bir esneklik sağlar.

Gerçek zamanlı metrikler ve aktif Al/Sat düğmeleri sunar, otomasyonu manuel kontrol ile birleştirerek eşsiz bir esneklik sağlar. Prop Firması Uyumluluğu: Sıkı risk kontrolleri ve düşük bakiye yönetimi, prop firması zorlukları ve perakende hesaplar için idealdir.

İdeal Kullanıcılar

XAUUSD'nin volatilitesini veya EURUSD gibi forex çiftlerini hedefleyen tüccarlar.

Güvenilir ve kural uyumlu otomasyona ihtiyaç duyan prop firması katılımcıları.

Otomatik hassasiyet ve manuel kontrol dengesi arayan perakende tüccarlar.

Gerçek zamanlı performans bilgileri ve sağlam risk yönetimini değer verenler.

Kurulum Talimatları

Broker: ECN veya sıfır spread broker önerilir.

ECN veya sıfır spread broker önerilir. Kaldıraç: 1:100 veya daha yüksek (minimum 1:20).

1:100 veya daha yüksek (minimum 1:20). Depozito: XAUUSD için minimum $500 (0.01 lot); forex çiftleri için $300.

XAUUSD için minimum $500 (0.01 lot); forex çiftleri için $300. Sembol: XAUUSD (M15, H4 desteklenir) veya EURUSD.

XAUUSD (M15, H4 desteklenir) veya EURUSD. VPS: 24/5 çalışma için önerilir.

24/5 çalışma için önerilir. Backtest: 1 Haziran 2025 - 31 Temmuz 2025 arasında XAUUSD M15/H4 üzerinde test edin. RiskPercent, TrailingStartPips veya gün filtrelerini risk profilinize göre ayarlayın.

Risk Uyarısı

Ticaret, doğası gereği riskler içerir. Gold Breakout PRO-P, tutarlı performans için tasarlanmış olsa da, hiçbir sistem kârı garanti etmez. Her zaman risk toleransınız dahilinde işlem yapın ve geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Brokerınız için ayarları optimize etmek için demo hesapta test edin.

