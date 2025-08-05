CryptoEdge Scalper

Bu uzman danışman (EA), Bitcoin (BTCUSD) ile işlem yapmak üzere tasarlanmış, tamamen otomatik ve yüksek derecede uzmanlaşmış bir ticaret robotudur. H1 (saatlik) zaman diliminde çalışır ve 7/24 açık kripto para piyasasında, piyasa yapıcıların (balinaların) davranışlarını analiz ederek ve akıllı para akışını takip ederek yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını belirler.

Geleneksel Forex EA’larından farklı olarak, bu sistem doğrudan kripto dünyası için tasarlanmıştır; volatilite, hacim artışları ve kurumsal faaliyetler fiyat hareketini anlık olarak etkiler. Perakende bir yatırımcı ya da kripto odaklı bir prop firmada işlem yapan bir trader olun, bu EA dünyanın en likit dijital varlığında akıllı ve uyarlanabilir bir işlem stratejisi sunar.

Temel Avantajlar:

Yalnızca BTCUSD üzerinde odaklanır, tek varlık için hassas performans sunar

Akıllı para ve balina hareketlerini tespit eder — kurumsal piyasa davranışlarını anlamak için idealdir

7/24 kesintisiz çalışır — kripto piyasasının sürekli doğasına tamamen uyumlu

Risk kontrollü yapıda yüksek frekanslı işlem potansiyeli

Grid veya Martingale gibi riskli stratejileri kullanmaz — sürdürülebilirliğe öncelik verir

Güçlü sermaye koruması, özelleştirilebilir risk parametreleriyle

Optimize edilmiş varsayılan ayarlarla hızlı ve kolay kurulum

ATTENTION! [Purchase 3 EAs and get a free one as gift] After purchasing, send a private message to receive the full setup .

User guidelines:

Currency pair: Attach the EA to BTCUSD (Bitcoin) chart

Timeframe: H1

Minimum deposit : $100

Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.

Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)



Account type: Hedge

IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!











