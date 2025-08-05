CryptoEdge Scalper

1

Bu uzman danışman (EA), Bitcoin (BTCUSD) ile işlem yapmak üzere tasarlanmış, tamamen otomatik ve yüksek derecede uzmanlaşmış bir ticaret robotudur. H1 (saatlik) zaman diliminde çalışır ve 7/24 açık kripto para piyasasında, piyasa yapıcıların (balinaların) davranışlarını analiz ederek ve akıllı para akışını takip ederek yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını belirler.

Geleneksel Forex EA’larından farklı olarak, bu sistem doğrudan kripto dünyası için tasarlanmıştır; volatilite, hacim artışları ve kurumsal faaliyetler fiyat hareketini anlık olarak etkiler. Perakende bir yatırımcı ya da kripto odaklı bir prop firmada işlem yapan bir trader olun, bu EA dünyanın en likit dijital varlığında akıllı ve uyarlanabilir bir işlem stratejisi sunar.

Temel Avantajlar:

  • Yalnızca BTCUSD üzerinde odaklanır, tek varlık için hassas performans sunar

  • Akıllı para ve balina hareketlerini tespit eder — kurumsal piyasa davranışlarını anlamak için idealdir

  • 7/24 kesintisiz çalışır — kripto piyasasının sürekli doğasına tamamen uyumlu

  • Risk kontrollü yapıda yüksek frekanslı işlem potansiyeli

  • Grid veya Martingale gibi riskli stratejileri kullanmaz — sürdürülebilirliğe öncelik verir

  • Güçlü sermaye koruması, özelleştirilebilir risk parametreleriyle

  • Optimize edilmiş varsayılan ayarlarla hızlı ve kolay kurulum


input description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763721

    After purchasing, send a private message to receive the full setup. 

    After purchasing, send a private message to receive the full setup.

    User guidelines:

      • Currency pair: Attach the EA to BTCUSD (Bitcoin) chart
      • Timeframe: H1
      • Minimum deposit : $100
      • Account type: ECN, Raw or low spreads accounts.
      • Brokers : Common brokers and PropFirms (ICmarkets broker recommended)
      • Account type: Hedge
      • IMPORTANT: Read the documentations carefully !!!




      Peterson Veiga Campos
      912
      Peterson Veiga Campos 2025.09.04 12:12 
       

      The EA does not operate as it was designed. Just test it after the release date and you will confirm what I’m saying. Moreover, the developer himself had the 'audacity' to run the EA only on a demo account, which in itself already represents a breach of trust in the project.

      davidtrade227
      137
      davidtrade227 2025.08.11 06:58 
       

      Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

      Sahil Mukhtar
      2207
      Geliştiriciden yanıt Sahil Mukhtar 2025.08.11 07:31
      Hello, thank you for the feedback. Default inputs are optimal for ICmarkets. I will contact you directly to send set files.
      İncelemeye yanıt