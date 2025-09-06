Daily High Low Prop Gold

Daily High-Low Prop Gold EA: Altın için Hassas Breakout Ticareti

Daily High-Low Prop Gold EA’yı tanıtıyoruz; XAUUSD piyasasını domine etmek için tasarlanmış, günlük yüksek ve düşük breakout’ları eşsiz bir hassasiyetle hedefleyen son teknoloji bir Expert Advisor (EA). Sağlam bir breakout strategy üzerine inşa edilmiş, rejection confirmation, liquidity sweep detection ve agresif trailing stops ile güçlendirilmiş bu EA, prop firm trader’ları, bireysel yatırımcılar ve algoritma meraklıları için kurumsal düzeyde performans sunar. Backtest’lerde kanıtlanmış %91 kazanma oranı ve 66 ardışık kazanç ile bu EA, altın’ın momentum odaklı fiyat hareketlerinden yararlanmak için nihai aracınızdır.

Ana Parametreler, Bileşenler ve İşlevsellik

Giriş Parametreleri:

  • Ticaret Ayarları: Magic number, lot size, risk percentage, maximum spread, daily loss limit.
  • Günlük Seviyeler: Günlük yüksek/düşük çizgilerini özelleştirilebilir renkler, stiller ve genişliklerle görüntüleme seçenekleri.
  • Zaman Filtreleri: Ticareti belirli saatlerle (örneğin, NY session) ve günlerle sınırlama.
  • Ticaret Paneli: Manuel ticaret ve hesap istatistikleri için grafik panel gösterimi. Uyarılar: pop-up’lar, push bildirimleri veya e-postalar yoluyla uyarıları etkinleştirme/devre dışı bırakma. Grafik arayüz şunları içerir:
    • Hesap bilgileri (bakiye, özsermaye, serbest marj).
    • Günlük, haftalık ve aylık kâr/zarar istatistikleri.
    • Manuel buy, sell ve close-all eylemleri için düğmeler.
    • Panel, gerçek zamanlı hesap verilerini yansıtmak için her 5 saniyede bir güncellenir.
  • Breakout Logic: EA, önceki günün D1 mumundan günlük yüksek/düşük seviyeleri belirler. 15 dakikalık (M15) mumları breakout’lar için izler:
    • Boğa breakout’u, M15 kapanışı dailyHigh + BreakoutBufferPips’in üzerindeyse ve mum boyutu MinCandleSizePips’i aşarsa gerçekleşir.
    • Ayı breakout’u, M15 kapanışı dailyLow - BreakoutBufferPips’in altındaysa gerçekleşir.
    • Günlük yüksek/düşüklere tampon ekler (varsayılan: 1 pip).
  • Ticaretler: Giriş parametrelerine göre hesaplanan stop-loss ve take-profit seviyeleriyle pozisyonlar açar. Breakout trading’i etkinleştirme/devre dışı bırakma, buffer pips, breakout için minimum mum boyutu.
  • Risk Yönetimi:
    • Lot Sizing: Sabit lot büyüklüğü veya risk percentage ve stop-loss mesafesine dayalı otomatik boyutlandırma desteği.
    • Trailing Stop: Pozisyon TrailingStartPips kârına ulaştığında etkinleşir, stop-loss’u TrailingStepPips ile hareket ettirir.
    • Breakeven: Kâr BreakevenTrigger Pips’e ulaştığında stop-loss’u giriş + BreakevenAddPips’e taşır.
    • Daily Loss Limit: Kayıplar DailyLossLimitPercent’i aşarsa tüm pozisyonları kapatır ve ticareti durdurur.
    • Spread Filter: Spread MaxSpreadPips’i aşarsa ticareti önler.
  • Zaman ve Gün Filtreleri: Ticareti belirli saatlerle (örneğin, NY session, StartHour’dan EndHour’a kadar) sınırlar. Belirli günlerde (Pazartesi-Cuma) ticarete izin verir/yasaklar.
  • Kâr Takibi: Günlük, haftalık ve aylık kârları/zararları takip eder, ticaret panelinde görüntülenmek üzere yüksek/düşük kâr değerlerini günceller.
  • Görsel Göstergeler: Grafikte günlük yüksek/düşük seviyeler için yatay çizgiler çizer, özelleştirilebilir renkler ve stillerle.
  • ShowTradingPanel: Gerçek zamanlı hesap istatistikleri, günlük/haftalık/aylık yüksek/düşük kârlar ve Buy/Sell düğmelerini gösterir (varsayılan: true).
  • LotSize: Sabit lot büyüklüğü (varsayılan: 0.01) veya RiskPercent (varsayılan: %2) ile otomatik ayar.
  • TrailingStartPips/TrailingStepPips: 20 pip kârda trailing’i etkinleştirir, her 5 pip’te hareket eder.
  • MaxPositions: Açık işlemleri sınırlar (varsayılan: 1).
  • DailyLossLimitPercent: Günlük kayıpları sınırlar (varsayılan: %5).
  • Trade Monday–Trade Friday: Ticaret günlerini etkinleştirir/devre dışı bırakır (varsayılan: hepsi etkin).

Neden Daily High-Low Prop Gold EA’yı Seçmelisiniz?

Martingale veya grid trading gibi riskli stratejilere dayanan geleneksel EA’ların aksine, Daily High-Low Prop Gold EA, zamanla test edilmiş bir breakout strategy’yi gelişmiş filtreler ve dinamik risk yönetimiyle birleştirir. XAUUSD için optimize edilmiş, günlük yüksek/düşük breakout’larını hedefler, rejection patterns ve liquidity sweeps ile girişleri doğrular ve agresif trailing stops ile kârları kilitler. 

Ana Özellikler:

  • Martingale Yok, Grid Yok: Her işlem stop-loss ve take-profit ile korunur, disiplinli risk yönetimi sağlar.
  • Gold-Optimized Breakout Strategy: XAUUSD’de günlük yüksek/düşük breakout’larını hedefler, pips offset, BreakoutBufferPips ve MinCandleSizePips’in ince ayar yapılmasıyla %91 kazanma oranı.
  • Rejection Confirmation: Günlük seviyelerde fiyat reddini bekleyerek momentumu doğrular, kazanma oranını artırır.
  • Liquidity Sweep Detection: Günlük yüksek/düşüklerde liquidity sweeps’i tanımlar, yüksek olasılıklı kurulumları hedefler.
  • Agresif Trailing Stops: Dinamik trailing stops ile kârları hızlıca kilitler (varsayılan: 20 pip başlangıç, 5 pip adım).
  • Aktif Buy/Sell Düğmeleri: Ticaret panelinden tek bir tıklamayla manuel buy veya sell işlemleri yürütür.
  • Prop Firm Ready: Özelleştirilebilir risk ayarları ve günlük kayıp limitleri (varsayılan: %5), prop firm kurallarına uygundur.
  • Çoklu Zaman Dilimi Esnekliği: Altın için M15’te üstündür, trend hizalaması için 4 saatlik zaman dilimlerinde kanıtlanmış performans.

Strateji: Gelişmiş Doğrulama ile Breakout Ticareti

Daily High-Low Prop Gold EA, önceki günün yüksek ve düşük seviyelerini hedefleyen bir breakout strategy kullanır, altın’ın momentumunu yakalamak için sofistike doğrulama teknikleriyle güçlendirilmiştir. İşte nasıl çalıştığı:

  1. Günlük Seviye Tespiti: Önceki günün en yüksek ve en düşük fiyatlarını belirler, şeffaflık için grafikte isteğe bağlı görsel çizgiler çizer.
  2. Rejection Confirmation ile Breakout: Günlük yüksek/düşük seviyelerde yapılandırılabilir bir tamponla (varsayılan: 1 pip) buy stop ve sell stop emirleri yerleştirir. Bu seviyelerde fiyat reddini bekleyerek momentumu doğrular, yanlış girişleri azaltır.
  3. Liquidity Sweep Detection: Günlük yüksek/düşüklerde liquidity sweeps’i tespit ederek, piyasa manipülasyonunu hedefleyen yüksek olasılıklı kurulumları filtreler.
  4. Agresif Trailing Stops: İşleme girişten hemen sonra trailing stops’u etkinleştirir (varsayılan: 20 pip başlangıç, 5 pip adım), kârları hızlıca kilitler ve tam stop-loss vuruşlarını en aza indirir.
  5. Manipülasyon ve Devam: Günlük ekstremlerde olası piyasa manipülasyonunu kullanır, doğrulanmış breakout’larda işlemlere girer ve devam hareketlerini takip eder.
  6. Manuel İşlem Yürütme: Ticaret panelinde aktif Buy ve Sell düğmeleri, önceden tanımlanmış stop-loss ve take-profit ayarlarıyla anında manuel işlem yürütülmesini sağlar.
  7. Sağlam Risk Yönetimi: Günlük kayıpları sınırlar (varsayılan: hesap bakiyesinin %5’i), maksimum pozisyon sayısını kısıtlar (varsayılan: 1) ve risk percentage (varsayılan: %2) veya volatiliteye (ATR tabanlı) göre lot büyüklüklerini dinamik olarak ayarlar.
  8. Zaman ve Gün Filtreleri: Yalnızca yüksek likiditeli NY session’da (08:00–16:00) ve yapılandırılabilir günlerde (varsayılan: Pazartesi-Cuma) işlem yapar, performansı optimize eder ve düşük hacimli dönemlerden kaçınır.

Bu strateji, XAUUSD’nin volatilitesinde gelişir

Yüksek Teknoloji Yaklaşımı

  • Dinamik Seviye Tespiti: M15 fiyat aksiyonunu kullanarak hassas breakout doğrulaması yapar, trend hizalaması için isteğe bağlı 4 saatlik zaman dilimi analizi.
  • Rejection ve Liquidity Filtreleri: Fiyat reddi ve liquidity sweep detection ile girişleri doğrular, yanlış breakout’ları en aza indirir.
  • Volatilite Tabanlı Lot Sizing: ATR tabanlı volatilite hesaplamalarıyla lot büyüklüklerini ayarlar, optimum risk yönetimi sağlar.
  • Gelişmiş Ticaret Paneli: Gerçek zamanlı bakiye, özsermaye, marj ve günlük/haftalık/aylık yüksek/düşük breakout’lar için detaylı kâr takibi, ayrıca manuel ticaret için aktif Buy/Sell düğmeleri gösterir.
  • Trend Doğrulaması: SMA tabanlı (20/50 periyot) trend analizi entegre eder, trend piyasalarında işlemleri filtreler.
  • Geri Dönüş Koruması: RSI tabanlı geri dönüş tespiti (aşırı alım/aşırı satım), range piyasalarda yanlış breakout’ları azaltır.

Kurulum Talimatları

Başlangıç basit ve etkilidir:

  • Broker: ECN/zero spread broker’lar önerilir.
  • Kaldıraç: 1:100 veya daha yüksek (minimum 1:20).
  • Depozito: Minimum $300 (0.01 lot başına $500 önerilir).
  • Sembol: XAUUSD (M15 zaman dilimi, 4 saatlik analiz desteklenir).
  • VPS: 24/5 işlem için önerilir.

Backtesting:

  • XAUUSD (M15 veya H4) üzerinde 
  • RiskPercent, TrailingStop veya gün filtrelerini farklı risk profillerine göre ayarlayın.

Daily High-Low Prop Gold EA Neden Öne Çıkıyor

  • Riskli Stratejiler Yok: Martingale, grid veya yüksek frekanslı ticaretten kaçınarak sürdürülebilir


Golden Bullet Trend Keyline PRO P
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced EA: FOREX ve XAUUSD için KEYLINE Precision Ustalık GOLDEN BULLET TREND KEYLINE PRO-P Enhanced V5.08 ’in gücünü ortaya çıkarın, elit traderlar, hedge fonları ve kurumsal yatırımcılar için tasarlanmış son teknoloji bir Uzman Danışman (EA). XAUUSD ve FOREX için geliştirilen bu EA, üç noktalı pivot tabanlı trend çizgisi stratejileri, gelişmiş manipülasyon karşıtı zamanlama ve sağlam risk yönetimi ile cerrahi hassasiyette KEYLINE precision sunar. 1 aylık str
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced EA: Precision Multi-Strategy Mastery for FOREX and XAUUSD Unleash the full potential of HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced, a cutting-edge Expert Advisor (EA) engineered to conquer the FOREX and XAUUSD markets with surgical precision. Tailored for elite traders, hedge funds, and institutional investors, this AI-powered EA combines advanced hybrid strategies—including breakout, mean reversion, trend following, scalping, and Asian session—with sophisticated
DT DB TopDownAnalysis Pro P EA
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA (Türkçe) DT DB TOPDOWNANALYSIS PRO-P EA , EURUSD gibi döviz çiftleri, altın ve endeksler üzerinde yapılandırılmış ticaret için tasarlanmış bir Uzman Danışman (EA) sistemidir. Prop firm traderları, bireysel traderlar ve algoritmik ticaret meraklıları için özel olarak geliştirilen bu EA, fiyat hareketi desenlerine dayalı metodik bir yukarıdan aşağıya analiz stratejisi uygular ve trend değerlendirmesi ile dinamik kontrollerle güçlendirilmiştir. Otomatik yürütme ile ma
Double Top Bottom Pro
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
Çift Tepe Dip Pro Geliştirilmiş EA: FOREX, XAUUSD ve Endeksler için Hassas Çoklu Model Ustalığı Çift Tepe Dip Pro Geliştirilmiş (Double Top Bottom Pro Enhanced) EA'nın potansiyelini ortaya çıkarın. Bu Uzman Danışman (EA), FOREX ve XAUUSD piyasalarında işlem yapmak için tasarlanmıştır. Çift tepe/dip, baş ve omuzlar, cımbız ve yutan modeller dahil olmak üzere model tabanlı stratejileri, zamanlama mekanizmaları, likidite tespiti ve dinamik risk yönetimi ile birleştirir. SET DOSYASI  SET FILE:   MQL
Gold Breakout Pro P
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
Gold Breakout PRO-P - Altın ve Forex için Hassas Breakout Ticareti Rakipsiz Hassasiyet ve Güvenlik ile Piyasaları Fethedin Gold Breakout PRO-P , XAUUSD (altın) piyasasında hakimiyet kurmak ve EURUSD gibi forex çiftlerinde üstün performans göstermek için tasarlanmış son teknoloji bir Uzman Danışman (EA) sistemidir. Prop firması tüccarları, bireysel yatırımcılar ve algoritmik ticaret meraklıları için geliştirilen bu EA, reddetme onayı, likidite süpürme tespiti ve dinamik risk yönetimi ile güçlendi
Asian BreakOut ProP EA
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
Asian Breakout PRO-P - Forex için Stratejik Breakout Ticaret Sistemi Asian Breakout PRO-P , EURUSD gibi Forex çiftleri, altın ve endeksler için yapılandırılmış ticarete yönelik tasarlanmış bir Uzman Danışman (EA)'dır. Prop firması traderları, bireysel traderlar ve algoritmik ticaret meraklıları için geliştirilen bu EA, Asya seansının fiyat aralığına dayalı metodik bir breakout stratejisi uygular; bu strateji, trend analizi ve dinamik risk kontrolleri ile güçlendirilmiştir. Otomatik yürütme ile m
