Daily High-Low Prop Gold EA: Altın için Hassas Breakout Ticareti

Daily High-Low Prop Gold EA’yı tanıtıyoruz; XAUUSD piyasasını domine etmek için tasarlanmış, günlük yüksek ve düşük breakout’ları eşsiz bir hassasiyetle hedefleyen son teknoloji bir Expert Advisor (EA). Sağlam bir breakout strategy üzerine inşa edilmiş, rejection confirmation, liquidity sweep detection ve agresif trailing stops ile güçlendirilmiş bu EA, prop firm trader’ları, bireysel yatırımcılar ve algoritma meraklıları için kurumsal düzeyde performans sunar. Backtest’lerde kanıtlanmış %91 kazanma oranı ve 66 ardışık kazanç ile bu EA, altın’ın momentum odaklı fiyat hareketlerinden yararlanmak için nihai aracınızdır.

Ana Parametreler, Bileşenler ve İşlevsellik

Giriş Parametreleri:

Ticaret Ayarları: Magic number, lot size, risk percentage, maximum spread, daily loss limit.

Magic number, lot size, risk percentage, maximum spread, daily loss limit. Günlük Seviyeler: Günlük yüksek/düşük çizgilerini özelleştirilebilir renkler, stiller ve genişliklerle görüntüleme seçenekleri.

Günlük yüksek/düşük çizgilerini özelleştirilebilir renkler, stiller ve genişliklerle görüntüleme seçenekleri. Zaman Filtreleri: Ticareti belirli saatlerle (örneğin, NY session) ve günlerle sınırlama.

Ticareti belirli saatlerle (örneğin, NY session) ve günlerle sınırlama. Ticaret Paneli: Manuel ticaret ve hesap istatistikleri için grafik panel gösterimi. Uyarılar: pop-up’lar, push bildirimleri veya e-postalar yoluyla uyarıları etkinleştirme/devre dışı bırakma. Grafik arayüz şunları içerir: Hesap bilgileri (bakiye, özsermaye, serbest marj). Günlük, haftalık ve aylık kâr/zarar istatistikleri. Manuel buy, sell ve close-all eylemleri için düğmeler. Panel, gerçek zamanlı hesap verilerini yansıtmak için her 5 saniyede bir güncellenir.

Manuel ticaret ve hesap istatistikleri için grafik panel gösterimi. Uyarılar: pop-up’lar, push bildirimleri veya e-postalar yoluyla uyarıları etkinleştirme/devre dışı bırakma. Grafik arayüz şunları içerir: Breakout Logic: EA, önceki günün D1 mumundan günlük yüksek/düşük seviyeleri belirler. 15 dakikalık (M15) mumları breakout’lar için izler: Boğa breakout’u, M15 kapanışı dailyHigh + BreakoutBufferPips’in üzerindeyse ve mum boyutu MinCandleSizePips’i aşarsa gerçekleşir. Ayı breakout’u, M15 kapanışı dailyLow - BreakoutBufferPips’in altındaysa gerçekleşir. Günlük yüksek/düşüklere tampon ekler (varsayılan: 1 pip).

EA, önceki günün D1 mumundan günlük yüksek/düşük seviyeleri belirler. 15 dakikalık (M15) mumları breakout’lar için izler: Ticaretler: Giriş parametrelerine göre hesaplanan stop-loss ve take-profit seviyeleriyle pozisyonlar açar. Breakout trading’i etkinleştirme/devre dışı bırakma, buffer pips, breakout için minimum mum boyutu.

Giriş parametrelerine göre hesaplanan stop-loss ve take-profit seviyeleriyle pozisyonlar açar. Breakout trading’i etkinleştirme/devre dışı bırakma, buffer pips, breakout için minimum mum boyutu. Risk Yönetimi: Lot Sizing: Sabit lot büyüklüğü veya risk percentage ve stop-loss mesafesine dayalı otomatik boyutlandırma desteği. Trailing Stop: Pozisyon TrailingStartPips kârına ulaştığında etkinleşir, stop-loss’u TrailingStepPips ile hareket ettirir. Breakeven: Kâr BreakevenTrigger Pips’e ulaştığında stop-loss’u giriş + BreakevenAddPips’e taşır. Daily Loss Limit: Kayıplar DailyLossLimitPercent’i aşarsa tüm pozisyonları kapatır ve ticareti durdurur. Spread Filter: Spread MaxSpreadPips’i aşarsa ticareti önler.

Zaman ve Gün Filtreleri: Ticareti belirli saatlerle (örneğin, NY session, StartHour’dan EndHour’a kadar) sınırlar. Belirli günlerde (Pazartesi-Cuma) ticarete izin verir/yasaklar.

Ticareti belirli saatlerle (örneğin, NY session, StartHour’dan EndHour’a kadar) sınırlar. Belirli günlerde (Pazartesi-Cuma) ticarete izin verir/yasaklar. Kâr Takibi: Günlük, haftalık ve aylık kârları/zararları takip eder, ticaret panelinde görüntülenmek üzere yüksek/düşük kâr değerlerini günceller.

Günlük, haftalık ve aylık kârları/zararları takip eder, ticaret panelinde görüntülenmek üzere yüksek/düşük kâr değerlerini günceller. Görsel Göstergeler: Grafikte günlük yüksek/düşük seviyeler için yatay çizgiler çizer, özelleştirilebilir renkler ve stillerle.

Grafikte günlük yüksek/düşük seviyeler için yatay çizgiler çizer, özelleştirilebilir renkler ve stillerle. ShowTradingPanel: Gerçek zamanlı hesap istatistikleri, günlük/haftalık/aylık yüksek/düşük kârlar ve Buy/Sell düğmelerini gösterir (varsayılan: true).

Gerçek zamanlı hesap istatistikleri, günlük/haftalık/aylık yüksek/düşük kârlar ve Buy/Sell düğmelerini gösterir (varsayılan: true). LotSize: Sabit lot büyüklüğü (varsayılan: 0.01) veya RiskPercent (varsayılan: %2) ile otomatik ayar.

Sabit lot büyüklüğü (varsayılan: 0.01) veya RiskPercent (varsayılan: %2) ile otomatik ayar. TrailingStartPips/TrailingStepPips: 20 pip kârda trailing’i etkinleştirir, her 5 pip’te hareket eder.

20 pip kârda trailing’i etkinleştirir, her 5 pip’te hareket eder. MaxPositions: Açık işlemleri sınırlar (varsayılan: 1).

Açık işlemleri sınırlar (varsayılan: 1). DailyLossLimitPercent: Günlük kayıpları sınırlar (varsayılan: %5).

Günlük kayıpları sınırlar (varsayılan: %5). Trade Monday–Trade Friday: Ticaret günlerini etkinleştirir/devre dışı bırakır (varsayılan: hepsi etkin).

Neden Daily High-Low Prop Gold EA’yı Seçmelisiniz?

Martingale veya grid trading gibi riskli stratejilere dayanan geleneksel EA’ların aksine, Daily High-Low Prop Gold EA, zamanla test edilmiş bir breakout strategy’yi gelişmiş filtreler ve dinamik risk yönetimiyle birleştirir. XAUUSD için optimize edilmiş, günlük yüksek/düşük breakout’larını hedefler, rejection patterns ve liquidity sweeps ile girişleri doğrular ve agresif trailing stops ile kârları kilitler.

Ana Özellikler:

Martingale Yok, Grid Yok: Her işlem stop-loss ve take-profit ile korunur, disiplinli risk yönetimi sağlar.

Her işlem stop-loss ve take-profit ile korunur, disiplinli risk yönetimi sağlar. Gold-Optimized Breakout Strategy: XAUUSD’de günlük yüksek/düşük breakout’larını hedefler, pips offset, BreakoutBufferPips ve MinCandleSizePips’in ince ayar yapılmasıyla %91 kazanma oranı.

XAUUSD’de günlük yüksek/düşük breakout’larını hedefler, pips offset, BreakoutBufferPips ve MinCandleSizePips’in ince ayar yapılmasıyla %91 kazanma oranı. Rejection Confirmation: Günlük seviyelerde fiyat reddini bekleyerek momentumu doğrular, kazanma oranını artırır.

Günlük seviyelerde fiyat reddini bekleyerek momentumu doğrular, kazanma oranını artırır. Liquidity Sweep Detection: Günlük yüksek/düşüklerde liquidity sweeps’i tanımlar, yüksek olasılıklı kurulumları hedefler.

Günlük yüksek/düşüklerde liquidity sweeps’i tanımlar, yüksek olasılıklı kurulumları hedefler. Agresif Trailing Stops: Dinamik trailing stops ile kârları hızlıca kilitler (varsayılan: 20 pip başlangıç, 5 pip adım).

Dinamik trailing stops ile kârları hızlıca kilitler (varsayılan: 20 pip başlangıç, 5 pip adım). Aktif Buy/Sell Düğmeleri: Ticaret panelinden tek bir tıklamayla manuel buy veya sell işlemleri yürütür.

Ticaret panelinden tek bir tıklamayla manuel buy veya sell işlemleri yürütür. Prop Firm Ready: Özelleştirilebilir risk ayarları ve günlük kayıp limitleri (varsayılan: %5), prop firm kurallarına uygundur.

Özelleştirilebilir risk ayarları ve günlük kayıp limitleri (varsayılan: %5), prop firm kurallarına uygundur. Çoklu Zaman Dilimi Esnekliği: Altın için M15’te üstündür, trend hizalaması için 4 saatlik zaman dilimlerinde kanıtlanmış performans.

Strateji: Gelişmiş Doğrulama ile Breakout Ticareti

Daily High-Low Prop Gold EA, önceki günün yüksek ve düşük seviyelerini hedefleyen bir breakout strategy kullanır, altın’ın momentumunu yakalamak için sofistike doğrulama teknikleriyle güçlendirilmiştir. İşte nasıl çalıştığı:

Günlük Seviye Tespiti: Önceki günün en yüksek ve en düşük fiyatlarını belirler, şeffaflık için grafikte isteğe bağlı görsel çizgiler çizer. Rejection Confirmation ile Breakout: Günlük yüksek/düşük seviyelerde yapılandırılabilir bir tamponla (varsayılan: 1 pip) buy stop ve sell stop emirleri yerleştirir. Bu seviyelerde fiyat reddini bekleyerek momentumu doğrular, yanlış girişleri azaltır. Liquidity Sweep Detection: Günlük yüksek/düşüklerde liquidity sweeps’i tespit ederek, piyasa manipülasyonunu hedefleyen yüksek olasılıklı kurulumları filtreler. Agresif Trailing Stops: İşleme girişten hemen sonra trailing stops’u etkinleştirir (varsayılan: 20 pip başlangıç, 5 pip adım), kârları hızlıca kilitler ve tam stop-loss vuruşlarını en aza indirir. Manipülasyon ve Devam: Günlük ekstremlerde olası piyasa manipülasyonunu kullanır, doğrulanmış breakout’larda işlemlere girer ve devam hareketlerini takip eder. Manuel İşlem Yürütme: Ticaret panelinde aktif Buy ve Sell düğmeleri, önceden tanımlanmış stop-loss ve take-profit ayarlarıyla anında manuel işlem yürütülmesini sağlar. Sağlam Risk Yönetimi: Günlük kayıpları sınırlar (varsayılan: hesap bakiyesinin %5’i), maksimum pozisyon sayısını kısıtlar (varsayılan: 1) ve risk percentage (varsayılan: %2) veya volatiliteye (ATR tabanlı) göre lot büyüklüklerini dinamik olarak ayarlar. Zaman ve Gün Filtreleri: Yalnızca yüksek likiditeli NY session’da (08:00–16:00) ve yapılandırılabilir günlerde (varsayılan: Pazartesi-Cuma) işlem yapar, performansı optimize eder ve düşük hacimli dönemlerden kaçınır.

Bu strateji, XAUUSD’nin volatilitesinde gelişir

Yüksek Teknoloji Yaklaşımı

Dinamik Seviye Tespiti: M15 fiyat aksiyonunu kullanarak hassas breakout doğrulaması yapar, trend hizalaması için isteğe bağlı 4 saatlik zaman dilimi analizi.

M15 fiyat aksiyonunu kullanarak hassas breakout doğrulaması yapar, trend hizalaması için isteğe bağlı 4 saatlik zaman dilimi analizi. Rejection ve Liquidity Filtreleri: Fiyat reddi ve liquidity sweep detection ile girişleri doğrular, yanlış breakout’ları en aza indirir.

Fiyat reddi ve liquidity sweep detection ile girişleri doğrular, yanlış breakout’ları en aza indirir. Volatilite Tabanlı Lot Sizing: ATR tabanlı volatilite hesaplamalarıyla lot büyüklüklerini ayarlar, optimum risk yönetimi sağlar.

ATR tabanlı volatilite hesaplamalarıyla lot büyüklüklerini ayarlar, optimum risk yönetimi sağlar. Gelişmiş Ticaret Paneli: Gerçek zamanlı bakiye, özsermaye, marj ve günlük/haftalık/aylık yüksek/düşük breakout’lar için detaylı kâr takibi, ayrıca manuel ticaret için aktif Buy/Sell düğmeleri gösterir.

Gerçek zamanlı bakiye, özsermaye, marj ve günlük/haftalık/aylık yüksek/düşük breakout’lar için detaylı kâr takibi, ayrıca manuel ticaret için aktif Buy/Sell düğmeleri gösterir. Trend Doğrulaması: SMA tabanlı (20/50 periyot) trend analizi entegre eder, trend piyasalarında işlemleri filtreler.

SMA tabanlı (20/50 periyot) trend analizi entegre eder, trend piyasalarında işlemleri filtreler. Geri Dönüş Koruması: RSI tabanlı geri dönüş tespiti (aşırı alım/aşırı satım), range piyasalarda yanlış breakout’ları azaltır.

Kurulum Talimatları

Başlangıç basit ve etkilidir:

Broker: ECN/zero spread broker’lar önerilir.

ECN/zero spread broker’lar önerilir. Kaldıraç: 1:100 veya daha yüksek (minimum 1:20).

1:100 veya daha yüksek (minimum 1:20). Depozito: Minimum $300 (0.01 lot başına $500 önerilir).

Minimum $300 (0.01 lot başına $500 önerilir). Sembol: XAUUSD (M15 zaman dilimi, 4 saatlik analiz desteklenir).

XAUUSD (M15 zaman dilimi, 4 saatlik analiz desteklenir). VPS: 24/5 işlem için önerilir.

Backtesting:

XAUUSD (M15 veya H4) üzerinde

RiskPercent, TrailingStop veya gün filtrelerini farklı risk profillerine göre ayarlayın.

Daily High-Low Prop Gold EA Neden Öne Çıkıyor

