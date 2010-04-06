Hanging Man pattern mg
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "Asılı Adam" paterni, Yeniden boyama yok, gecikme yok.
- "Asılı Adam" paterni göstergesi, Fiyat Hareketi ticareti için çok güçlü bir göstergedir.
- Gösterge, grafikte düşüş eğilimli Asılı Adam formasyonlarını tespit eder: Grafikte kırmızı ok sinyali (resimlere bakın).
- Bilgisayar, Mobil ve E-posta uyarılarıyla.
- "Asılı Adam" paterni göstergesi, Destek/Direnç Seviyeleriyle birleştirmek için mükemmeldir.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.