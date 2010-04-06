Trend Oscillator Pro mw

Trend Oscillator Pro - è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato, uno strumento di trading efficiente!





- Utilizza un nuovo metodo di calcolo avanzato - 20 opzioni per il parametro "Prezzo per il calcolo".

- L'oscillatore più fluido mai sviluppato.

- Colore verde per i trend rialzisti, colore rosso per i trend ribassisti.

- Valori di ipervenduto: inferiori a 5, valori di ipercomprato: superiori a 95.

- Con questo indicatore, ci sono numerose opportunità per aggiornare anche le strategie standard.

- Con avvisi integrati per PC e dispositivi mobili.

- L'indicatore ha un display informativo di spread e swap: mostra lo spread e gli swap correnti della coppia di valute a cui è collegato.

- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini.

- È possibile posizionare il display informativo di spread e swap in qualsiasi angolo del grafico:

0 - per l'angolo in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra.





Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.