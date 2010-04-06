Trend Oscillator Pro mw
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.7
- Etkinleştirmeler: 10
Trend Oscillator Pro - è un indicatore Crypto_Forex personalizzato avanzato, uno strumento di trading efficiente!
- Utilizza un nuovo metodo di calcolo avanzato - 20 opzioni per il parametro "Prezzo per il calcolo".
- L'oscillatore più fluido mai sviluppato.
- Colore verde per i trend rialzisti, colore rosso per i trend ribassisti.
- Valori di ipervenduto: inferiori a 5, valori di ipercomprato: superiori a 95.
- Con questo indicatore, ci sono numerose opportunità per aggiornare anche le strategie standard.
- Con avvisi integrati per PC e dispositivi mobili.
- L'indicatore ha un display informativo di spread e swap: mostra lo spread e gli swap correnti della coppia di valute a cui è collegato.
- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini.
- È possibile posizionare il display informativo di spread e swap in qualsiasi angolo del grafico:
0 - per l'angolo in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra.
// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.