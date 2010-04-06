Trend Oscillator Pro mw
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.7
- Activations: 10
Trend Oscillator Pro est un indicateur Crypto_Forex personnalisé et avancé, un outil de trading performant !
- Nouvelle méthode de calcul avancée : 20 options pour le paramètre « Prix de calcul ».
- Oscillateur d'une fluidité exceptionnelle.
- Vert pour les tendances haussières, rouge pour les tendances baissières.
- Valeurs de survente : inférieures à 5, valeurs de surachat : supérieures à 95.
- Cet indicateur offre de nombreuses possibilités d'amélioration, même pour les stratégies standard.
- Alertes intégrées pour PC et mobile.
- Affichage des spreads et swaps : affiche les spreads et swaps actuels de la paire de devises associée.
- Affichage du solde du compte, des capitaux propres et des marges.
- L'affichage des spreads et swaps peut être positionné dans n'importe quel coin du graphique :
0 : en haut à gauche, 1 : en haut à droite, 2 : en bas à gauche, 3 : en bas à droite.
