Trend Oscillator Pro mw

Trend Oscillator Pro est un indicateur Crypto_Forex personnalisé et avancé, un outil de trading performant !





- Nouvelle méthode de calcul avancée : 20 options pour le paramètre « Prix de calcul ».

- Oscillateur d'une fluidité exceptionnelle.

- Vert pour les tendances haussières, rouge pour les tendances baissières.

- Valeurs de survente : inférieures à 5, valeurs de surachat : supérieures à 95.

- Cet indicateur offre de nombreuses possibilités d'amélioration, même pour les stratégies standard.

- Alertes intégrées pour PC et mobile.

- Affichage des spreads et swaps : affiche les spreads et swaps actuels de la paire de devises associée.

- Affichage du solde du compte, des capitaux propres et des marges.

- L'affichage des spreads et swaps peut être positionné dans n'importe quel coin du graphique :

0 : en haut à gauche, 1 : en haut à droite, 2 : en bas à gauche, 3 : en bas à droite.





// D'excellents robots de trading et indicateurs sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Il s'agit d'un produit original proposé exclusivement sur le site web MQL5.