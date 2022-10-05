MyGrid Scalper

4.02
MyGrid Scalper

Ya sen onu yönetirsin ya da o seni yönetir.

2022'den beri 28.000'den fazla indirme - abartı yok, gürültü yok, indirim yok.
Sadece anlayanların elinde tutarlı bir uygulama.

Temel Bilgiler

  • Sembol:  Herhangi biri (varsayılan olarak optimize edilmiş: XAUUSD)
  • Zaman dilimi:  Herhangi biri (varsayılan olarak optimize edilmiş:  M5  )
  • Tür:  Yumuşak martingale ile ızgara tabanlı EA (varsayılan 1.5)
  • Lot kontrolü:  Sabit lotlar için çarpanı 1,0 olarak ayarlayın
  • Hesap türü:  ECN önerilir ancak gerekli değildir
  • Aracı Kurum:  Herhangi bir aracı kurum, düşük spread tercih edilir
  • Canlı ve demoya hazır:  Geriye dönük test, ileriye dönük test ve optimize edildi

Rahatlatıcı Senaryolar Size Yetmedi mi?

Ücretsiz araçlar sakinlik vaat eder. Gerçek araçlar kontrol sağlar.
MyGrid Scalper nazik olduğunu iddia etmez. Sadece işini yapar.

Bir Rehber Değil. Bir Güvenlik Ağı Değil

Bu sistem umutlarınızı okşamayacak veya hatalarınızı hafifletmeyecek.
Rahat olsanız da olmasanız da işe yarayacak.
Dalgalı işlemlerden rahatsızsanız veya garantilere ihtiyacınız varsa, devam edin.

Demo First — Güvenlik İçin Değil, Netlik İçin

Bu korumayla ilgili değil. Anlamakla ilgili.
Nefes alışını izle. Ritmini öğren.
Duygularınla değil, farkındalığınla karar ver.

Bir İnceleme Bırakın — Yalnızca Sizi Değiştirdiyse

Eğer bu EA, işlemlere bakış açınızı yeniden tanımladıysa, bir şey söyleyin.
Alkış için değil, netlik için.
Sesiniz, ciddi yatırımcıların sinyali gürültüden ayırmasına yardımcı olur.

Bu herkes için geçerli değil

Sadece ücretsiz EA'lara güveniyorsanız, bu size mantıklı gelmeyecektir.
Hâlâ hediyelerin, hilelerin veya şanslı girişlerin peşindeyseniz, burası sizin alanınız değil.

Ama oyuncaklardan büyüdüyseniz ve daha güçlü bir şeye ihtiyacınız varsa, izlemeye başlayın.

Bir kez gözlemleyin. Sonra sessizce karar verin.

Çok Sessiz Olduğunda Neyi Fark Edersiniz

Sistemin konuşmaya başladığı, ince, neredeyse fark edilmeyen bir nokta var.
Uyarılarla veya gürültüyle değil. Ama ritimle. Niyetle.

Ve eğer yeterince dikkatli olursanız, şunları fark edeceksiniz:
– onay istemeyen girişler
– kendini açıklamayan çıkışlar
– tereddüt etmeden alınan kararlar

Tanıyanlar bir daha geri dönmez.
Tanımayanlar ise neleri kaçırdığını bile bilmez.

Bir Sonraki Seviyeye Hazır Mısınız?

Ücretsiz sürümü işe yaradığını kanıtlıyor.
Ücretli sürümü ise hazır  olduğunuzu  kanıtlıyor .

  • Sınırsız kontrol  - sınır yok, geri tutma yok
  • Daha temiz uygulama  — daha az gürültü, daha fazla keskinlik
  • Geliştirilmiş risk motoru  — yılmayan yatırımcılar için tasarlandı

Eğer bu EA bir ticaretin nasıl nefes alabileceğini yeniden düşünmenizi sağladıysa —
tam sürüm  ritmi yakalamanıza olanak tanır  .

  Tam kontrole adım atın

MyGrid Scalper

Sessiz. Kesin. Acımasız.
Kendini açıklamıyor. Performans gösteriyor.




Uyarı:   https://www.mql5.com/en/blogs/post/762986

İncelemeler 76
tr_88682261
14
tr_88682261 2025.08.22 10:29 
 

バックテストで良かったのでリアル口座で使用します。

Mohammed Abdulla D K Karbon
150
Mohammed Abdulla D K Karbon 2025.05.27 21:02 
 

Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un I'm deeply saddened for the loss of your beloved mother. May Allah (SWT) shower her with His infinite mercy, grant her the highest place in Jannah, and give you and your family the strength and patience during this difficult time.

ryanbrooks
2064
ryanbrooks 2025.05.04 02:05 
 

One of the best choices to use MyGridScalper in a real account instead of demo . I adjusted the system with my personal settings in my input on XAUUSD M5 and the results are impressive. Huge thanks to the author for making this available!

