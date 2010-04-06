Scalping Sniper Pro m

MT4 için Crypto_Forex Göstergesi SCALPING SNIPER PRO, Yeniden Boyanmayan İşlem Sistemi.

Scalping Sniper Pro - doğru fiyat momentumunu gösteren gelişmiş bir sistemdir (göstergedir)!





- MT4 için profesyonel Scalping Sniper Pro Göstergesi ile işlem yöntemlerinizi geliştirin.

- Bu sistem, %90'a varan kazanma oranıyla oldukça doğru ancak nadir sinyaller sağlar.

- Sistem, bir çift başına düşük sinyal sayısını telafi etmek için sinyal aramak üzere birçok çift kullanır.

- Scalping Sniper Pro şunlardan oluşur:

- Üst ve Alt Volatilite çizgileri (Mavi renk);

- Orta çizgi (Turuncu veya Sarı) - ana trendi gösterir;

- Sinyal Yönü çizgisi (Kırmızı) - yerel trend yönünü gösterir.

- 70 seviyesinin üzerindeki alan - aşırı alım bölgesi (Burada ALIŞ yapmayın).

- 30 seviyesinin altındaki alan - aşırı satım bölgesi (Burada SAT yapmayın).

- Momentum çizgisi (Yeşil) - işlemlere girmek için kesin sinyal üretir. - Zaman Dilimi: Herhangi bir (H4 bu sistem için en iyisidir).

- Gösterge Bilgi Ekranına sahiptir - bağlı olduğu forex çiftinin mevcut Spread ve Swap'larını gösterir.

- Bilgi Ekranı ayrıca hesap bakiyesini, öz sermayeyi ve marjları gösterir.

- Bilgi Ekranını grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür:

0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.





NASIL KULLANILIR (UZUN için örnek, resimlere bakın):

1) Mevcut mum yeni kapandı.

2) Kırmızı çizgi Turuncu çizginin üzerinde (yani Yükseliş trendi).

3) Yeşil çizgi değeri 70 seviyesinin altında (aşırı alım bölgesinde değil).

4) Yeşil çizgi Kırmızı çizginin üzerinde ve yeni bir Yukarı Yönlü Kanca oluşturdu: Kanca, yeşil çizginin kırmızı çizgiye yakın bir şekilde ilerlediği ve ardından görünür bir açı oluşturarak yukarı sıçradığı anlamına gelir.

5) Yeşil çizgi, Kanca oluştuktan sonra Mavi Üst Bant çizgisinin üzerindedir. 6) 1-5 arası adımlar tamamlandıysa, SL değeri son 3 mumun minimum değerinin altında ve TP = SL boyutunun 0,35-1'i olacak şekilde UZUN işlem açın.

7) KISA işlemler için tam tersi geçerlidir.





