Scalping Sniper Pro m

Indicatore Crypto_Forex SCALPING SNIPER PRO per MT4, Sistema di Trading Senza Repaint.

Scalping Sniper Pro - è un sistema (indicatore) avanzato che mostra un preciso momentum dei prezzi!





- Migliora i tuoi metodi di trading con l'indicatore professionale Scalping Sniper Pro per MT4.

- Questo sistema fornisce segnali molto accurati ma rari, con una percentuale di vincita fino al 90%.

- Il sistema prevede di utilizzare molte coppie per cercare segnali, compensando il basso numero di segnali per coppia.

- Scalping Sniper Pro è composto da:

- Linee di volatilità superiore e inferiore (colore blu);

- Linea centrale (arancione o gialla) - mostra il trend principale;

- Linea di direzione del segnale (rossa) - mostra la direzione del trend locale.

- Area sopra il livello 70 - zona di ipercomprato (non acquistare lì).

- Area sotto il livello 30 - zona di ipervenduto (non vendere lì).

- Linea di momentum (verde) - genera il segnale esatto per entrare nelle negoziazioni. - Timeframe: Qualsiasi (H4 è il migliore per questo sistema).

- L'indicatore ha un Info Display che mostra lo Spread e gli Swap correnti della coppia di valute a cui è collegato.

- L'Info Display mostra anche il Saldo del conto, il Capitale proprio e i Margini.

- È possibile posizionare l'Info Display in qualsiasi angolo del grafico:

0 - per l'angolo in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra.





MODALITÀ D'USO (Esempio per LONG, vedi immagini):

1) La candela corrente si è appena chiusa.

2) La linea rossa è sopra quella arancione (significa - trend rialzista).

3) Il valore della linea verde è inferiore al livello 70 (non in zona di ipercomprato).

4) La linea verde è sopra quella rossa e ha appena formato un Rebound Upward Hook: Hook significa che la linea verde si è avvicinata molto alla rossa e poi è rimbalzata formando un angolo visibile.

5) La linea verde è sopra la linea della banda superiore blu dopo la formazione del Rebound Upward Hook. 6) Una volta completati i passaggi da 1 a 5, aprire una posizione LONG con SL inferiore al minimo delle ultime 3 candele e TP = 0,35-1 della dimensione di SL.

7) Viceversa per le posizioni SHORT.





// Ottimi robot e indicatori di trading sono disponibili qui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.