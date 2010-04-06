Scalping Sniper Pro m

Indicateur Crypto_Forex SCALPING SNIPER PRO pour MT4, système de trading sans retouche.

Scalping Sniper Pro est un système avancé (indicateur) qui affiche précisément la dynamique des prix !





- Améliorez vos méthodes de trading avec l'indicateur professionnel Scalping Sniper Pro pour MT4.

- Ce système fournit des signaux très précis mais rares, avec un taux de réussite pouvant atteindre 90 %.

- Le système utilise plusieurs paires pour rechercher des signaux afin de compenser le faible nombre de signaux par paire.

- Scalping Sniper Pro comprend :

- Lignes de volatilité supérieure et inférieure (bleues) ;

- Ligne médiane (orange ou jaune) : indique la tendance principale ;

- Ligne de direction du signal (rouge) : indique la direction de la tendance locale.

- Zone supérieure à 70 : zone de surachat (ne pas acheter à cet endroit).

- Zone inférieure à 30 : zone de survente (ne pas vendre à cet endroit).

- Ligne de momentum (verte) : génère un signal précis pour entrer en position.

- Période : Toute période (H4 est la plus adaptée à ce système).

- L'indicateur affiche des informations : il indique le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.

- L'indicateur affiche également le solde du compte, les capitaux propres et les marges.

- L'indicateur peut être placé n'importe où sur le graphique :

0 - en haut à gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.





UTILISATION (exemple pour une position longue, voir les images) :

1) La bougie actuelle vient de se fermer.

2) La ligne rouge est au-dessus de la ligne orange (tendance haussière).

3) La ligne verte est inférieure au niveau 70 (hors zone de surachat).

4) La ligne verte est au-dessus de la ligne rouge et vient de former un crochet de rebond haussier : un crochet signifie que la ligne verte s'est rapprochée de la ligne rouge, puis a rebondi vers le haut, formant un angle visible.

5) La ligne verte est au-dessus de la bande supérieure bleue après la formation du crochet.

6) Si les étapes 1 à 5 sont réalisées, ouvrez une position longue avec un SL inférieur au minimum des 3 dernières bougies et un TP = 0,35-1 de la taille du SL.

7) Inversement pour les positions courtes.





// D'excellents robots et indicateurs de trading sont disponibles ici : https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller

Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.