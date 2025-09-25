Quantitative Apex Prop Firm (QAPF), adından da anlaşılacağı gibi, disiplinli işlem ve prop firmaların (FTMO, MFF, The Funded Trader vb.) katı kurallarına uyum için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (EA).

Her gün sadece bir işlem yapar, sabit bir saatte, XAUUSD paritesinde çalışır ve en iyi fırsatı seçmek için sağlam teknik filtreler kullanır.

EA’nin etkinliği, basitlik, disiplin ve sıkı risk yönetimi üzerine kuruludur ve bu, prop firmalarda ve kişisel hesaplarda başarı için kritik öneme sahiptir.

Uyarı: QAPF mucize bir EA değildir. Bu, hedeflerinize ve risk profilinize göre ayarlanması gereken bir yönetim ve disiplin aracıdır. Kullanım öncesi talimatları ve önerileri dikkatle okuyun:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764448

QAPF’yi neden seçmelisiniz:

Günde sadece bir işlem : aşırı işlem yapmayı önler ve prop firmaların katı kurallarına uyar.

XAUUSD : likit ve volatil bir varlık, Avrupa ve ABD seanslarındaki hareketlerden yararlanmak için idealdir.

Akıllı sermaye yönetimi : sabit lot veya dinamik lot (% bakiye, kaldıraç dikkate alınarak).

Otomatik zarar kontrolü : günlük, haftalık ve aylık.

Tamamen otomatik: EA, girişten çıkışa kadar her şeyi yönetir, manuel müdahale gerekmez.

Satın alımınız için şimdiden teşekkür ederiz. Herhangi bir soru, güncelleme önerisi veya başka bir konu için destek 7/24 özel mesaj yoluyla mevcuttur.

Herhangi bir bilgi için lütfen özel mesaj göndermekten çekinmeyin veya yukarıda verilen bağlantıya göz atın.