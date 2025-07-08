Ape Alpha Propfirm Edge

APE (Alpha Prop Edge) Hakkında

APE (Alpha Prop Edge), ortalama dönüş (mean reversion) stratejisine dayalı olarak geliştirilmiş bir Uzman Danışman’dır (Expert Advisor - EA). Sistem, aşırı fiyat hareketlerini tespit eder ve önceden tanımlanmış koşullara göre ters yönde işlem açar.

Sistem, günlük zarar limiti ve otomatik çıkış mekanizması gibi yerleşik risk yönetimi araçlarına sahiptir. Kullanıcılar, hesap büyüklüğüne, işlem ortamına veya değerlendirme kriterlerine göre bu parametreleri özelleştirebilir.

APE, geçmiş veriler üzerinde kapsamlı şekilde test edilmiştir ve yapısal olarak istikrarlı çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Pozisyon yönetimi ve risk kontrolüne hakim deneyimli kullanıcılar için uygundur.

Risk Yönetimi Özellikleri:

Ayarlanabilir günlük maksimum zarar limiti

Belirlenen net kâr seviyesine ulaşıldığında otomatik pozisyon kapatma

Düşük, orta ve yüksek risk seviyeleri için özelleştirilebilir profiller

Teknik Özellikler:

Aşırı piyasa hareketlerine karşı geliştirilen ters yönlü işlem mantığı

Sermaye koruma mekanizmaları

Prop firm gereksinimlerine göre yapılandırılabilir

Test, araştırma ve kontrollü kullanım için uygundur

Önemli Uyarı:

Bu sistem, belirli piyasa koşullarında pozisyon büyüklüğünü artırabilir. Uzun vadeli yatırım ya da performans geçmişi oluşturma amacıyla kullanılmamalıdır.

Tüm sonuçlar geçmiş verilerle yapılan testlere dayanır ve gelecekteki getiriler için herhangi bir garanti vermez. Kullanım kararı, tüm riskler göz önünde bulundurularak verilmelidir.

Döviz Pariteleri:

APE, birçok döviz çiftiyle çalışabilir. Ancak aşağıdaki dört ana pariteye odaklanmak, daha istikrarlı ve düşük riskli sonuçlar elde edilmesine katkı sağlayabilir: