Quantitative Apex Prop Firm (QAPF)는 이름 그대로, 규율 있는 거래와 프로펌(FTMO, MFF, The Funded Trader 등)의 엄격한 규칙 준수를 위해 설계된 전문가용 어드바이저(EA)입니다.

EA는 하루에 단 1번의 거래만을 고정된 시간에 XAUUSD에서 실행하며, 강력한 기술적 필터 세트를 활용하여 최적의 거래 기회를 선택합니다.

효과는 단순성, 규율, 엄격한 리스크 관리에 기반하며, 프로펌 챌린지와 개인 계좌 모두에서 성공의 핵심 요소입니다.

주의: QAPF는 기적의 EA가 아닙니다. 이는 관리 및 규율 도구이며, 목표와 위험 프로필에 맞게 조정해야 합니다. 사용 전 지침과 권장 사항을 반드시 읽어주세요:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764448

QAPF를 선택해야 하는 이유:

하루 1회 거래 : 과도한 거래를 피하고 프로펌의 엄격한 규칙을 준수합니다.

XAUUSD 기반 : 유동성이 높고 변동성이 큰 자산으로, 유럽 및 미국 세션의 움직임을 활용하기에 이상적입니다.

스마트 자금 관리 : 고정 로트 또는 동적 로트(계좌 % 기준, 레버리지 고려).

자동 드로우다운 관리 : 일간, 주간, 월간.

완전 자동화: EA가 진입부터 청산까지 모든 과정을 관리하며, 수동 개입 불필요.