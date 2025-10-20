Quantitative Athena Scalping
- Uzman Danışmanlar
- Titouan Sebastien Julien Cadoux
- Sürüm: 1.11
Quantitative Athéna Scalping (QAS)
Quantitative Athena Scalping (QAS), hiper-scalping için geliştirilmiş bir Uzman Danışmandır.
Gün boyunca birden fazla limit emri açar ve Take Profit gerçekleştiğinde fiyatın yakınında yeniden pozisyon alarak yeni fırsatlar yakalar.
Uyarı: QAS Stop Loss kullanmaz. Kurulum ve risk yönetimi talimatlarına dikkatle uyunuz.
QAS, Quantitative Trading System serisinin giriş ürünüdür; Quantitative Trailing Scalper (premium sürüm) veya Quantitative Apex Prop Firm (prop firm için daha güvenli sürüm) EA’lerine geçiş için bir başlangıçtır.
Temel Özellikler:
Kısa vadeli kazanç için hızlı işlem
XAUUSD için optimize edilmiştir
Akıllı para yönetimi (sabit veya dinamik lot)
Sıkı risk kontrolü
Öneriler:
Minimum sermaye: 1.000 USD
Önerilen kaldıraç: 1:500
Hesap türü: ECN
Varsayılan ayarlar doğrudan kullanılmamalıdır.
Ayrıntılı açıklamalar ve .set dosyaları blogda mevcuttur:
Destek 7/24 mevcuttur.