Quantitative Athena Scalping

Quantitative Athéna Scalping (QAS)

Quantitative Athena Scalping (QAS), hiper-scalping için geliştirilmiş bir Uzman Danışmandır.
Gün boyunca birden fazla limit emri açar ve Take Profit gerçekleştiğinde fiyatın yakınında yeniden pozisyon alarak yeni fırsatlar yakalar.

Uyarı: QAS Stop Loss kullanmaz. Kurulum ve risk yönetimi talimatlarına dikkatle uyunuz.

QAS, Quantitative Trading System serisinin giriş ürünüdür; Quantitative Trailing Scalper (premium sürüm) veya Quantitative Apex Prop Firm (prop firm için daha güvenli sürüm) EA’lerine geçiş için bir başlangıçtır.

Temel Özellikler:

  • Kısa vadeli kazanç için hızlı işlem

  • XAUUSD için optimize edilmiştir

  • Akıllı para yönetimi (sabit veya dinamik lot)

  • Sıkı risk kontrolü

Öneriler:

  • Minimum sermaye: 1.000 USD

  • Önerilen kaldıraç: 1:500

  • Hesap türü: ECN

Varsayılan ayarlar doğrudan kullanılmamalıdır.
Ayrıntılı açıklamalar ve .set dosyaları blogda mevcuttur:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764832

Destek 7/24 mevcuttur.


Yazarın diğer ürünleri
Quantitative Bull Forex Scalper
Titouan Sebastien Julien Cadoux
4.56 (9)
Uzman Danışmanlar
Quantitative Bull Forex Scalper , küçük sermayeli hesaplar için özel olarak tasarlanmış tamamen ücretsiz bir Uzman Danışmandır (EA). Hiçbir ön yatırım yapmadan etkili bir scalping stratejisini denemek isteyen yatırımcılar için ideal bir çözümdür. Bu EA, gelişmiş versiyonu olan Quantitative Trailing Scalper MT5 ile aynı stratejik mantığı temel alır ancak daha sade ve kullanıcı dostu bir yapıya sahiptir. Premium sürüm ise daha gelişmiş pozisyon yönetimi ve kontrol sunar, bu da onu deneyimli yatırı
FREE
Quantitative Apex prop firm
Titouan Sebastien Julien Cadoux
Uzman Danışmanlar
Quantitative Apex Prop Firm (QAPF) , adından da anlaşılacağı gibi, disiplinli işlem ve prop firmaların (FTMO, MFF, The Funded Trader vb.) katı kurallarına uyum için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (EA). Her gün sadece bir işlem yapar, sabit bir saatte , XAUUSD paritesinde çalışır ve en iyi fırsatı seçmek için sağlam teknik filtreler kullanır. EA’nin etkinliği, basitlik, disiplin ve sıkı risk yönetimi üzerine kuruludur ve bu, prop firmalarda ve kişisel hesaplarda başarı için kritik öneme sahipt
Quantitative Trailing Scalper MT5
Titouan Sebastien Julien Cadoux
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Quantitative Trailing Scalper MT5 , adından da anlaşılacağı üzere, teknik göstergeler yardımıyla en iyi giriş noktalarını bulmayı hedefleyen agresif bir scalping stratejisine dayanan bir Expert Advisor’dır. Etkinliği, yıllar süren gerçek ticaret ile kanıtlanmıştır ve özellikle trailing stop loss kullanarak en iyi çıkışları sağlamaktadır. Dikkat: QTS, piyasalarda agresif bir strateji kullanır. Kullanımdan önce lütfen kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz (ürün açıklamasında veya satış sayfas
Luxor The Oscillators Engine
Titouan Sebastien Julien Cadoux
5 (4)
Göstergeler
Luxor — Hassas ve Güçlü Bir Ticaret Göstergesi Luxor , iki güçlü algoritmayı birleştiren gelişmiş bir gösterge sistemidir: ALMA (Arnaud Legoux Hareketli Ortalama) ve PCH (Yüzde Değişim) . Alım, satım ve çıkış sinyalleri üretir, dinamik RMS bantları kullanır ve gerçek zamanlı push bildirimleri gönderir. Temel Özellikler: Kesin alım/satım/çıkış sinyalleri ile güvenli karar alma; ALMA algoritması ile daha yumuşak ve güvenilir ortalamalar; PCH analizleri ile momentum değişimlerini tespit etme; RMS b
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt