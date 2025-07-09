Quantitative Trailing Scalper MT5

Quantitative Trailing Scalper MT5, adından da anlaşılacağı üzere, teknik göstergeler yardımıyla en iyi giriş noktalarını bulmayı hedefleyen agresif bir scalping stratejisine dayanan bir Expert Advisor’dır. Etkinliği, yıllar süren gerçek ticaret ile kanıtlanmıştır ve özellikle trailing stop loss kullanarak en iyi çıkışları sağlamaktadır.

Dikkat: QTS, piyasalarda agresif bir strateji kullanır. Kullanımdan önce lütfen kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz (ürün açıklamasında veya satış sayfasının altında bulabilirsiniz).

MT5 ve MT4 sürümleri sadece 249.99$’dır.

Her 10 satışta fiyat 50 $ artacak ve maksimum 500 $ olacaktır.

Şimdi fırsatı değerlendirin!

QTS, piyasadaki en iyi fırsatları gerçek zamanlı olarak tespit edip değerlendiren ve risk yönetimini profilinize göre uyarlayan otonom bir Expert Advisor’dır. Çoklu varlık yaklaşımı ve akıllı pozisyon yönetimi sayesinde, manuel müdahale olmadan hassas girişler ve güvenli çıkışlar hedefler.

Günlük işlem stratejimi 7/24 uygulamak için tasarlandı. Risk sever veya güvenliğe önem veren her profil için uygundur.

Bazı öneriler ve ek bilgiler:

  • Expert Advisor’ı ilk kez kullanıyorsanız, küçük bir lot büyüklüğü veya sermayenin %2’sinden daha azını kullanın.

  • Riski ve lot büyüklüğünü kademeli olarak artırın veya sorun yaşamamak için sermaye yüzdesini kullanın.

  • Lot büyüklüğü ve risk, backtestlere kıyasla azaltılmıştır; bu da bazı farklılıklara yol açabilir.

  • Backtestler yalnızca gerçek tiklerle, 1:100 kaldıraçla, 10.000 $ sermaye üzerinden, 9 aylık bir dönemde gerçekleştirilmiştir. Daha güncel parametreler için ara sıra SL güncellemeyi unutmayın.

  • EA’yı yalnızca EURUSD sembolünde 1 dakikalık grafikte kullanın (aksi halde çalışmaz). Zaman dilimini inputlar üzerinden tanımlayın.

  • Satın almadan önce veya EA kurulumu sırasında "https://www.mql5.com/en/blogs/post/764515 " bağlantısını inceleyin. Herhangi bir soru için geliştiriciye özel mesajla ulaşabilirsiniz.

Güveniniz ve satın alımınız için şimdiden teşekkür ederiz!


advillegas
278
advillegas 2025.08.01 14:20 
 

This is an excellent system. If you are one of the few that know what to look for in a trading system, this is the one for you. Highly recommended. Great developer!

Titouan Sebastien Julien Cadoux
8864
Geliştiriciden yanıt Titouan Sebastien Julien Cadoux 2025.08.01 14:23
Thank you very much for the review, it's a pleasure to offer you this service !
