Quantitative Apex prop firm
- Titouan Sebastien Julien Cadoux
- Версия: 1.5
- Обновлено: 2 октября 2025
- Активации: 10
Quantitative Apex Prop Firm (QAPF) — как следует из названия, это эксперт-советник, созданный для дисциплинированной торговли и строгого соблюдения правил проп-фирм (FTMO, MFF, The Funded Trader и др.).
Он открывает только одну сделку в день, в фиксированное время, по паре XAUUSD, используя набор надёжных технических фильтров для выбора наилучшей возможности.
Эффективность советника основана на простоте, дисциплине и строгом управлении риском, что является ключом к успеху как в проп-фирмах, так и на личных счетах.
Внимание: QAPF не является чудо-советником. Это инструмент управления и дисциплины, который необходимо калибровать в соответствии с вашими целями и уровнем риска.
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции и рекомендации перед использованием:
Почему стоит выбрать QAPF?
Одна сделка в день: избегайте овертрейдинга и соблюдайте строгие правила проп-фирм.
Пара XAUUSD: ликвидный и волатильный актив, идеально подходящий для использования движений на европейской и американской сессиях.
Интеллектуальное управление капиталом: фиксированный лот или динамический (% от баланса с учётом кредитного плеча).
Автоматический контроль просадок: дневной, недельный и месячный уровни.
Полностью автономно: советник управляет сделкой от входа до выхода без вмешательства.
Спасибо за ваш выбор. Для любых вопросов, предложений по обновлениям или другой поддержки — служба поддержки доступна 24/7 в личных сообщениях.
Для дополнительной информации обращайтесь в личные сообщения или смотрите ссылку выше.