Quantitative Apex Prop Firm (QAPF) — как следует из названия, это эксперт-советник, созданный для дисциплинированной торговли и строгого соблюдения правил проп-фирм (FTMO, MFF, The Funded Trader и др.).

Он открывает только одну сделку в день, в фиксированное время, по паре XAUUSD, используя набор надёжных технических фильтров для выбора наилучшей возможности.

Эффективность советника основана на простоте, дисциплине и строгом управлении риском, что является ключом к успеху как в проп-фирмах, так и на личных счетах.

Внимание: QAPF не является чудо-советником. Это инструмент управления и дисциплины, который необходимо калибровать в соответствии с вашими целями и уровнем риска. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции и рекомендации перед использованием:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764448

Почему стоит выбрать QAPF?

Одна сделка в день : избегайте овертрейдинга и соблюдайте строгие правила проп-фирм.

Пара XAUUSD : ликвидный и волатильный актив, идеально подходящий для использования движений на европейской и американской сессиях.

Интеллектуальное управление капиталом : фиксированный лот или динамический (% от баланса с учётом кредитного плеча).

Автоматический контроль просадок : дневной, недельный и месячный уровни.

Полностью автономно: советник управляет сделкой от входа до выхода без вмешательства.

Спасибо за ваш выбор. Для любых вопросов, предложений по обновлениям или другой поддержки — служба поддержки доступна 24/7 в личных сообщениях. Для дополнительной информации обращайтесь в личные сообщения или смотрите ссылку выше.





