Quantitative Apex Prop Firm (QAPF) は、その名前の通り、規律ある取引とプロップファーム（FTMO、MFF、The Funded Trader など）の厳格なルール遵守のために設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。

毎日 1 回の取引 のみを 固定時間 に XAUUSD で実行し、堅牢なテクニカルフィルターのセットを使用して最適なエントリーを選択します。

EA の効果は、シンプルさ、規律、厳格なリスク管理 に基づいており、プロップファームのチャレンジや個人口座での成功の鍵となります。

注意: QAPF は魔法の EA ではありません。これは管理と規律のツールであり、目標とリスクプロファイルに応じて調整する必要があります。 使用前に必ず指示と推奨事項を確認してください：

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764448

QAPF を選ぶ理由:

1 日 1 回の取引 ：オーバートレードを避け、プロップファームの厳しいルールを順守。

XAUUSD に最適化 ：流動性が高くボラティリティのある資産で、欧州および米国セッションの動きを活用可能。

スマートマネーマネジメント ：固定ロットまたは動的ロット（資本の %、レバレッジを考慮）。

ドローダウンの自動管理 ：日次、週次、月次レベル。

完全自動化：EA がエントリーからエグジットまで全て管理し、手動介入不要。