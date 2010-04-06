Quantitative Apex prop firm
- エキスパート
- Titouan Sebastien Julien Cadoux
- バージョン: 1.5
- アップデート済み: 2 10月 2025
- アクティベーション: 10
Quantitative Apex Prop Firm (QAPF) は、その名前の通り、規律ある取引とプロップファーム（FTMO、MFF、The Funded Trader など）の厳格なルール遵守のために設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。
毎日 1 回の取引 のみを 固定時間 に XAUUSD で実行し、堅牢なテクニカルフィルターのセットを使用して最適なエントリーを選択します。
EA の効果は、シンプルさ、規律、厳格なリスク管理 に基づいており、プロップファームのチャレンジや個人口座での成功の鍵となります。
注意: QAPF は魔法の EA ではありません。これは管理と規律のツールであり、目標とリスクプロファイルに応じて調整する必要があります。
使用前に必ず指示と推奨事項を確認してください：
QAPF を選ぶ理由:
-
1 日 1 回の取引：オーバートレードを避け、プロップファームの厳しいルールを順守。
-
XAUUSD に最適化：流動性が高くボラティリティのある資産で、欧州および米国セッションの動きを活用可能。
-
スマートマネーマネジメント：固定ロットまたは動的ロット（資本の %、レバレッジを考慮）。
-
ドローダウンの自動管理：日次、週次、月次レベル。
-
完全自動化：EA がエントリーからエグジットまで全て管理し、手動介入不要。
ご購入いただきありがとうございます。ご質問、アップデートのご提案、その他のご要望については、サポートが24時間365日プライベートメッセージで対応しています。
ご不明な点がございましたら、遠慮なくプライベートメッセージを送るか、上記のリンクをご覧ください。