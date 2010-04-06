Quantitative Apex prop firm
Quantitative Apex Prop Firm (QAPF)，顾名思义，是一款专为纪律性交易和严格遵守 Prop Firm 规则（如 FTMO、MFF、The Funded Trader 等）而设计的智能交易顾问（EA）。
它每天仅开 一笔交易，在 固定时间 对 XAUUSD 进行操作，依靠一套稳健的技术指标来选择最佳交易机会。
EA 的有效性建立在 简单性、纪律性和严格的风险管理 上，这些都是在 Prop Firm 挑战和个人账户中取得成功的关键。
注意： QAPF 并非万能 EA。它是一个管理和纪律工具，需要根据您的目标和风险偏好进行 校准。
请在使用前仔细阅读说明和建议：
为什么选择 QAPF？
每天仅一笔交易：避免过度交易，遵守严格规则。
XAUUSD 交易：流动性高且波动性大，适合利用欧洲和美洲交易时段的市场波动。
智能资金管理：固定手数或动态手数（% 账户余额，考虑杠杆）。
自动控制回撤：日、周、月级别。
完全自动化：EA 从进场到出场全程管理，无需人工干预。
