Quantitative Apex Prop Firm (QAPF), como o nome sugere, é um Expert Advisor projetado para trading disciplinado e conformidade rigorosa com as regras de prop firms (FTMO, MFF, The Funded Trader, etc.).

Ele realiza apenas uma negociação por dia, em horário fixo, no par XAUUSD, utilizando um conjunto de filtros técnicos robustos para selecionar a melhor oportunidade.

Sua eficácia baseia-se na simplicidade, disciplina e gestão rigorosa de risco, elementos essenciais para o sucesso tanto em desafios de prop firms quanto em contas pessoais.

Atenção: QAPF não é um EA milagroso. É uma ferramenta de gestão e disciplina que deve ser ajustada de acordo com seus objetivos e perfil de risco. Leia atentamente as instruções e recomendações antes do uso:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764448

Por que escolher o QAPF?

Apenas uma negociação por dia : evita overtrading e respeita as regras rigorosas das prop firms.

XAUUSD : ativo líquido e volátil, ideal para aproveitar os movimentos das sessões europeia e americana.

Gestão inteligente de capital : lote fixo ou lote dinâmico (% do capital, considerando a alavancagem).

Controle automático de drawdowns : diário, semanal e mensal.

Totalmente automático: o EA gerencia a operação do início ao fim, sem intervenção manual.