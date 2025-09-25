Quantitative Apex prop firm

Quantitative Apex Prop Firm (QAPF) est, comme son nom l’indique, un Expert Advisor conçu pour le trading discipliné et le respect strict des règles des prop firms (FTMO, MFF, The Funded Trader, etc.).

Il prend une seule position par jour, à heure fixe, sur la paire XAUUSD, en s’appuyant sur un ensemble de filtres techniques robustes pour sélectionner la meilleure opportunité.
Son efficacité repose sur la simplicité, la rigueur et la gestion stricte du risque, éléments clés pour réussir dans les challenges de prop firms comme sur compte personnel.

Attention : QAPF n’est pas un EA miracle. C’est un outil de gestion et de discipline qui doit être calibré selon vos objectifs et votre profil de risque.

Merci de lire attentivement les instructions et recommandation avant toute utilisation - >  https://www.mql5.com/en/blogs/post/764448&nbsp;

Pourquoi choisir QAPF ?

  • Un seul trade par jour : éviter l’overtrading et respecter les règles strictes des prop firms.

  • Basé sur XAUUSD : un actif liquide et volatile, idéal pour exploiter les mouvements des sessions EU et US.

  • Money management intelligent : lot fixe ou lot dynamique (% du capital, avec prise en compte du levier).

  • Respect automatique des drawdowns : journalier, hebdomadaire et mensuel.

  • Pas d’intervention manuelle nécessaire : tout est géré par l’EA, de l’entrée à la sortie.

    Merci d'avance pour votre achat, pour toutes question, proposition de mise a jour ou autre, le support est ouvert 24/24h 7/7j en message privé. 

    Pour toutes information n'hésiter pas a venir en message privé ou a regarder dans le lien donner plus haut 



    Produits recommandés
    Ksm mt5
    Andriy Sydoruk
    5 (1)
    Experts
    Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
    Gold Crazy EA MT5
    Nguyen Nghiem Duy
    Experts
    Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
    CloseAllOrders in a button
    ʿMrw Alsyd Mhmd Ywsf Alqrydy
    Experts
    CloseAllOrders Protected EA One-Click Trade Manager with License Protection & Account-Currency P/L Targets Overview This Expert Advisor provides three chart buttons to instantly close all trades, winning trades, or losing trades with a single click. You can also set a total floating profit or loss target in your account’s base currency; the EA will automatically close all positions when the target is reached and then disable itself until you enter a new limit. A built-in license check ensures
    Explosive Breakout Hunter
    Maruyama Kiyotaka
    Experts
    Explosive Breakout Hunter est un Expert Advisor (EA) conçu pour maximiser les profits en capturant des cassures puissantes. Avec un taux de réussite d’environ 50 % et seulement quelques entrées par mois, cet EA privilégie la qualité plutôt que la quantité. Il attend patiemment les meilleures opportunités et accumule des gains importants de manière régulière. Découvrez le potentiel de cet EA en consultant les résultats des backtests dans les captures d’écran. N’hésitez pas également à essayer la
    Seasonal Pattern Trader
    Dominik Patrick Doser
    Experts
    Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
    ToTheMoon MT5
    Daniel Moraes Da Silva
    5 (6)
    Experts
    ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
    Golden Pickaxe MT5
    Valeriia Mishchenko
    3.56 (9)
    Experts
    EA has high-performance live track records of different set files: XAU Risky Vol XAU Balanced Vol XAU Balanced MT4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the defaul
    Crush
    Yvan Musatov
    Experts
    Scalping (scalping, pipsing) is a trading approach based on technical analysis and involves opening and closing a large number of transactions in short periods of time: transactions are kept open from a few milliseconds to several minutes. In other words, the purpose of Forex scalping is not to hold a position for hours, days or weeks, but to make a profit in minutes or even seconds, just a few points per trade. In practice, it is difficult to achieve pure scalping within a minute, since, as a
    Mr Bitcoin AI
    Nestor Alejandro Chiariello
    Experts
    Bonjour les commerçants, j'ai conçu cet outil avec des résultats réels de manière rigoureuse, outil basé sur plusieurs de mes précédentes stratégies AI, Mr Bitcoin AI est basé sur la réalisation d'opérations d'achat et de vente d'actifs financiers dans des délais très courts, cherchant à obtenir des bénéfices à partir de petites fluctuations de prix. Lorsqu'il est appliqué au Bitcoin, un scalper utilise l'intelligence artificielle et les algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser de
    Titan Inteligente REX
    Cesar Juan Flores Navarro
    Experts
    TITAN INTELIGENTE REX es un asesor experto automatico al 100%, con puntos de entrada especiales que brindan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de patrones de mercado. El asesor no utiliza stop-loss, todas las operaciones se cierran después que encuentren un beneficio.   Existe la oportunidad de planificar aumentos de lotes. Configuraciones avanzadas para profesionales y un sistema que mejor funciona en GBPUSD (recomendado) y similares con Formato 0.12345 (5 dígi
    Oneiroi
    Oleksandr Powchan
    5 (1)
    Experts
    Oneiroi trades hard oversold and overbought conditions. On M15 you can achieve a very high hitrate. The system does not trade a lot because meeting the three conditions is quite hard. It will work on any pair and any broker but some are better than others. The EA will work also on small accounts but i would highly recomend to use a 100kcent account. Our Goal is to help you be way more profitable and way more stress free, so you can enjoy the things that are important to you and your family.
    US30 Evening Breakout
    Koen Arnold Terpstra
    Experts
    https://www.mql5.com/en/market/product/130992?source=Site+Profile  MT4 Version Trading US30, one of the most traded Indexes in the market, demands patience, a strategy and good risk management. US30 Evening Breakout seamlessly integrates these elements into a sophisticated system . The robot is thoroughly tested from 2019 until now. With 0.01 lotsize it has never exceeded 6% ($600) Drawdown on a $10.000 dollar account. (This is different from other brokers, there are also brokers where 0.01 lot
    HLC Ticks Channel
    Dmitiry Ananiev
    Experts
    Советник скальпер торгует в тиковом канале основанном на канале Дончиана. Уникальный алгоритм расчета канала учитывает тиковые движения рынка и подстраивается под канал, для получения максимальной прибыли.  Советник рассчитан на брокеров с минимальным спредом и комиссиями. Работает на многих кроссах. В роботе возможна торговля фиксированным лотом или лотом пропорциональным депозиту.  Так же предусмотрен виртуальный стоплосс который отрабатывает расширения спреда в Ролловер и на новостях.
    Profit Only MT5
    Aleksandr Bebishev
    Experts
    Only profit! This is a smart grid trading robot.  It works on my original algorithm!  At  medium  risks, it shows more than 100%  profit  per year.  ( Tested exclusively on real ticks and real accounts ) This robot is created to receive income more than any bank offers. It trades automatically around the clock on any currency pair!   ( I do not recommend "exotic" currency pairs ) Adjustable   risks.  Adjustable position volume. Adjustable mesh pitch. Adjustable profit level. Not tied to a time f
    Sonic R Pro Enhanced
    Huu Thuong Nguyen
    Experts
    Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 Sonic R Pro Enhanced EA - Version 2025 249$ seulement pour les 5 premiers acheteurs ! Signal en direct Vérifiez la performance en direct de Sonic R Pro Enhanced : Stratégie de Trading Sonic R Pro Enhanced est une version améliorée de la stratégie Sonic R, automatisant les opérations basées sur le Dragon Band (EMA 34 et EMA 89) et intégrant des algorithmes avancés pour maximiser la performance. Unités de temps : M15, M30 Paires supportées : XAUUSD,
    Megatrons
    Vitalii Zakharuk
    Experts
    The key problem of scalping is the difficulty in separating false signals from those giving the opportunity to work. The interesting thing is that for filtering, many resort to using many intricate and completely unnecessary algorithms, which only lead to the complexity of the system. In fact, the answer lies on the surface and is to seek and find only price impulses, and not pay attention to empty market movements. The Megatrons Expert Advisor implements a scalping strategy based on several t
    Daily Forex Edge
    Shady Ahmed Ali Obda
    Experts
    This program works on the MT5 platform and on a time frame  4 Hours , and the minimum deposit amount must be at least $ 3000 and achieve profits of up to 100% of the deposit amount and is compatible with most MT5 platforms and achieves the best results with the EUR/USD pair and therefore it is the best with this pair only One of the best programs for scalping traders fans
    Shoryuken Trader
    Renato Takahashi
    Experts
    Shoryuken Trader é o robôs especialista em daytrade em miniíndice WIN - B3 Bolsa do Brasil. O robô tem como estratégia a análise de candlesticks procurando padrões de alta ou baixa para entrada nos trades. Ainda é possível configurar entre ordens a mercado e/ou ordens limit, bem como configurar os stops para fixos ou dinâmicos. O robô conta também com função de trailling stop, parcial, horários de trades e configurações de médias de tendências. O robô está configurado para miniíndice WINFUT em t
    GOLD Slayer AI
    Mohamad Taha
    Experts
    Gold Slayer AI – The Ultimate Smart Trading Weapon for XAUUSD & EURUSD Unleash the power of true intelligent trading. Gold Slayer AI is not just another Expert Advisor. It’s an elite, market-proven algorithm tailored specifically for XAUUSD (Gold) and EURUSD . Designed with precision, this EA combines deep market analysis , AI-powered decisions , and institutional-level risk management —all packed into one smart machine. Why Gold Slayer AI? Smart RSI + EMA Filtering – Trades only in h
    Freya AI EA
    Nestor Alejandro Chiariello
    Experts
    Freya AI est un assistant virtuel de pointe, conçu exclusivement pour le marché australien. Il exploite la puissance de l'intelligence artificielle avancée pour offrir des performances inégalées. Conçu avec des algorithmes de machine learning de pointe, Freya AI associe un traitement du langage naturel (TAL) sophistiqué à des modèles d'apprentissage profond pour offrir des expériences utilisateur fluides et intuitives. Entièrement automatisé, cet assistant IA est optimisé pour gérer un large év
    Eakao MT5 EA
    The Huy Phan
    Experts
    Eakao is a trending following EA. This EA uses some custom indicators to detect entry signal. There are 2 trades opened per signal, one trade has fixed take profit, EA will use breakeven and trailing stop for another trade. The fixed stop loss and take profit are always set for each trade. Beside stop loss, this EA uses an exit indicator to exit the trade before stop loss or take profit are triggered. This EA has smart money management. Users only need to determine the accepted loss for each tr
    Traders Toolbox
    Jason Kisogloo
    3 (2)
    Experts
    Traders Toolbox Premium est un outil tout-en-un créé sur la base d'une formation approfondie sur les stratégies de trading courantes afin d'automatiser ces stratégies et ces calculs.   Caractéristiques: 19 Signaux individuels   - Chacun de ces signaux peut être biaisé dans une configuration de type réseau neuronal pour constituer le résultat final/global. Chaque signal a ses propres paramètres à personnaliser ou à optimiser si nécessaire.   Affichage complet à l'écran   - Six panneaux insta
    Currency Curator Bot
    Oleksii Ferbei
    Experts
    Currency Curator: A Modern Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction Currency Curator   is an innovative multi-currency trading bot specifically designed to automate and enhance your Forex trading experience. By leveraging cutting-edge algorithms, this expert advisor performs in-depth analysis of market conditions and executes trades with high efficiency. Its primary goal is to equip users with reliable tools for successful trading while minimizing risks and optimizing time management. Flexi
    Gecko EA MT5
    Profalgo Limited
    5 (1)
    Experts
    NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
    The Gold Buyer
    Moses Aboliwen Aduboa
    Experts
    Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
    DCA Smart
    Hoai Phuong Tran
    Experts
    DCA Smart EA - Advanced Multi-Function Algorithm Overview DCA Smart EA is a versatile automated and semi-automated trading robot. It is expertly designed to implement sophisticated Dollar-Cost Averaging (DCA), Hedging, and inter-account trade copying strategies. The EA operates independently to eliminate emotional trading and optimize position averaging in volatile markets. Through its intuitive dashboard, you can configure automatic hedging or execute manual hedging commands with a single cli
    Isheguve Scalper Pro
    Vincent Vandeyua Orya
    Experts
    Isheguve Scalper pro user guide 1. Introduction to Isheguve Scalper Pro Isheguve Scalper Pro is a sophisticated MQL5 Expert Advisor designed to automate your trading decisions. It integrates advanced technical analysis with robust money and trade management to provide a comprehensive automated trading solution. Key features include: Candlestick Pattern Recognition: Identifies various reversal and continuation candlestick formations. Multi-Indicator Confirmation: Filters and confirms patterns usi
    Gordian Knot 1
    Hidenori Tanaka
    Experts
    This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
    WaterstriderFTMOGold
    Helgie Mogi
    Experts
    Cet EA est conçu pour relever le défi propfirm spécialement pour FTMO avec compte swing. Cet EA utilise max 3 trades et max 2 entrées en 1 jour (s'ouvrira le lendemain si le solde est toujours négatif). utiliser avec le délai XAUUSD M1. Ajustez le solde en fonction de vos propres besoins, normalement la taille du lot est de 0,1 pour un compte de 10 000 $. Veuillez utiliser à vos risques et périls, je ne garantis pas la perte de votre compte..
    Waka Waka EA MT5
    Valeriia Mishchenko
    4.13 (40)
    Experts
    EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
    Les acheteurs de ce produit ont également acheté
    Quantum Queen MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.97 (281)
    Experts
    Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
    Argos Fury
    Aleksandar Prutkin
    5 (8)
    Experts
    Pour la première fois sur cette plateforme | Un EA qui comprend le marché Pour la première fois sur cette plateforme, un Expert Advisor (EA) utilise toute la puissance de Deep Seek. Combiné à la stratégie Dynamic Reversal Zoning, cela donne naissance à un système qui ne se contente pas de détecter les mouvements du marché — il les comprend réellement. Signal en direct __________ Configuration Unité de temps : H1 Effet de levier : min. 1:30 Dépôt : min. 200 $ Symbole : XAUUSD Broker : tous le
    Axonshift EA MT5
    Maxim Kurochkin
    5 (17)
    Experts
    AxonShift — Système de trading algorithmique avec logique d’exécution adaptative AxonShift est un algorithme de trading autonome, conçu et optimisé spécifiquement pour le marché de l’or (XAUUSD) sur l’unité de temps H1. Il repose sur une architecture modulaire, capable d’interpréter le comportement du marché en combinant les dynamiques à court terme et les impulsions structurelles de moyen terme. Le système évite les réactions excessives aux bruits de marché ainsi que les stratégies de haute fré
    Quantum Baron
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (32)
    Experts
    Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
    ARIA Connector EA
    Martin Alejandro Bamonte
    4.93 (14)
    Experts
    Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
    Mad Turtle
    Gennady Sergienko
    5 (17)
    Experts
    Symbole XAUUSD Unité de temps H1-M15 (n’importe laquelle) Type Intelligence artificielle Prise en charge des ordres uniques OUI Dépôt minimum 50 USD (ou équivalent dans une autre devise) Compatible avec TOUS les courtiers OUI (compatible avec les courtiers à 2 ou 3 décimales. Toute devise de compte. Tout nom de symbole. Tout fuseau horaire GMT.) Exécution sans configuration préalable OUI Si vous vous intéressez à l’intelligence artificielle appliquée au trading, abonnez‑vous à ma chaîne. J’étu
    Quantum Emperor MT5
    Bogdan Ion Puscasu
    4.87 (477)
    Experts
    Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan   gratuitement !*** Demandez en privé pour p
    Big Forex Players MT5
    MQL TOOLS SL
    4.75 (118)
    Experts
    We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
    The Gold Reaper MT5
    Profalgo Limited
    4.43 (83)
    Experts
    PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) WARNING : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la fréquence d
    Quantum Bitcoin EA
    Bogdan Ion Puscasu
    4.95 (119)
    Experts
    Quantum Bitcoin EA   : Il n'y a rien d'impossible, il s'agit simplement de trouver comment le faire ! Entrez dans le futur du trading   Bitcoin   avec   Quantum Bitcoin EA   , le dernier chef-d'œuvre de l'un des meilleurs vendeurs MQL5. Conçu pour les traders qui exigent performance, précision et stabilité, Quantum Bitcoin redéfinit ce qui est possible dans le monde volatil des crypto-monnaies. IMPORTANT !   Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir le manuel d'installa
    VolumeHedger
    Huseyin Furkan Ozturk
    5 (18)
    Experts
    VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Comptes recommandés : Standard à fort effet de levier, ECN, Raw ; Cent ; Propfirm (FTMO etc.) Le développeur de cet EA a prouvé son professionnalisme grâce à la qualité de ses autres robots. Avec Volume Hedger EA  Grâce à la fonctionnalité de définition de stratégie d’entrée avec un indicateur personnalisé, vous n’aurez plus besoin d’acheter plusieurs EA ! Cet EA est un algorithme de trading avancé combinant strat
    Syna
    William Brandon Autry
    5 (3)
    Experts
    Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
    VectorPrime EA MT5
    Maxim Kurochkin
    5 (9)
    Experts
    VectorPrime — Système algorithmique avec logique vectorielle multicouche VectorPrime est un système de trading autonome conçu pour une exécution structurée dans des conditions de marché multi-unités de temps. Son cœur repose sur le concept d’ analyse vectorielle , où la dynamique des prix est décomposée en impulsions directionnelles et en structures matricielles. Le système n’interprète pas le marché comme une suite de signaux isolés, mais comme un ensemble de vecteurs interconnectés formant une
    Burning Grid
    Magma Software Solutions UG
    4.54 (26)
    Experts
    Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
    AlphaCore X
    Arseny Potyekhin
    3.69 (26)
    Experts
    AlphaCore X AlphaCore X EA est un système de trading de pointe qui surmonte la complexité des marchés financiers grâce à une combinaison d’analyses pilotées par l’IA et d’algorithmes basés sur les données. En intégrant ChatGPT-o1 , le tout dernier GPT-4.5 , des modèles avancés de machine learning et une approche Big Data robuste, AlphaCore X atteint un nouveau niveau de précision, d’adaptabilité et d’efficacité. Cet Expert Advisor impressionne par sa stratégie innovante, son interaction fluide
    Bomber Corporation EA
    Ihor Otkydach
    4.42 (12)
    Experts
    Je suis ravi de vous présenter l'Expert Advisor que j'ai développé suite à de nombreuses demandes d'utilisateurs de ma stratégie de trading et de mon indicateur propriétaires, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link J'ai donc créé l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basé sur mon algorithme original pour identifier et trader les divergences MACD. C'est un système de trading automatisé qui : Est conforme aux réglementatio
    Bitcoin Robot Grid MT5
    MQL TOOLS SL
    4.93 (42)
    Experts
    Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
    Swing Master EA
    Ihor Otkydach
    4.78 (67)
    Experts
    Voici un EA puissant que je te présente, construit sur mon système de trading manuel — Algo Pumping . J'ai sérieusement boosté cette stratégie, ajouté plein d'améliorations, de filtres et de technologies de pointe, et maintenant je lance ce robot de trading qui : Trade avec l'algorithme avancé Algo Pumping Swing Trading, Pose systématiquement des Stop Loss pour protéger ton capital, Est parfait pour le "Prop Firm Trading" comme pour le "Trading personnel", Ne fait pas de martingale ni de gros gr
    Bitcoin Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.5 (131)
    Experts
    The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
    XG Gold Robot MT5
    MQL TOOLS SL
    4.2 (86)
    Experts
    The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
    FastWay EA
    PAVEL UDOVICHENKO
    5 (5)
    Experts
    FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
    Ultimate Breakout System
    Profalgo Limited
    5 (23)
    Experts
    IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
    Vortex Gold EA
    Stanislav Tomilov
    5 (23)
    Experts
    Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
    Stock Indexes EA MT5
    MQL TOOLS SL
    4.78 (18)
    Experts
    Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
    Aura Neuron MT5
    Stanislav Tomilov
    4.79 (48)
    Experts
    Aura Neuron est un Expert Advisor distinctif qui poursuit la série de systèmes de trading Aura. En s'appuyant sur des réseaux neuronaux avancés et des stratégies de trading classiques de pointe, Aura Neuron offre une approche innovante avec d'excellentes performances potentielles. Entièrement automatisé, cet Expert Advisor est conçu pour négocier des paires de devises telles que  XAUUSD (GOLD). Il a démontré une stabilité constante sur ces paires de 1999 à 2023. Le système évite les techniques d
    AiQ
    William Brandon Autry
    4.84 (32)
    Experts
    Présentation d'AIQ Version 3.0+ — L'Intelligence de Trading Autonome la Plus Avancée Jamais Créée J'ai le plaisir de présenter AIQ (Intelligence Autonome) Version 3.0+, un bond monumental dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, de nouveaux rôles d'Analyste/Gestion
    GbpUsd Commander
    Ibrahim Aljaref
    4.61 (23)
    Experts
    GBPUSD Commander – Scalping de Précision sur M30 Ce Expert Advisor (EA) est spécialement conçu pour la paire GBP/USD, offrant une performance de scalping puissante mais sécurisée sur l’unité de temps M30 (30 minutes). Il combine des entrées précises avec une gestion stricte du risque — seulement 2 % de risque par trade — ce qui en fait un outil idéal pour les traders soucieux de protéger leur capital tout en visant une croissance régulière. Avec une taille de lot dynamique, des niveaux de Stop L
    Http EA
    Yury Orlov
    5 (5)
    Experts
    HTTP EA (How To Trade Pro) — robot de trading MT5 sans martingale ni grille, avec clôture quotidienne des positions. Développé par trader professionnel avec plus de 25 ans d'expérience. Dernière copie au prix actuel ! Ensuite, le prix augmentera de 100 $. L'expert utilise des ordres en attente, n'ouvre qu'une seule position par actif, applique toujours un stop-loss et un take-profit, et clôture les positions chaque jour. Fonctionne avec les instruments financiers suivants : Paires de devises Cry
    Early Reversion Forex Ea with Rsi Adx Ma Strategy
    Karen Peta Kenyon
    4.8 (20)
    Experts
    Neural Vertex – Un Expert Advisor discipliné de type “mean-reversion” pour les paires majeures et mineures du Forex. Testé sur 6 paires et 5 années de données (~1350 transactions) . Il combine RSI, ADX et double confirmation EMA pour fournir des signaux d’entrée et de sortie précis, fondés sur des preuves . Sans martingale, sans grille – uniquement une logique transparente, un contrôle strict du risque et un trailing stop optionnel . Conçu pour les traders recherchant de la constance sans artifi
    MultiWay EA
    PAVEL UDOVICHENKO
    5 (13)
    Experts
    MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
    Plus de l'auteur
    Quantitative Bull Forex Scalper
    Titouan Sebastien Julien Cadoux
    4.56 (9)
    Experts
    Quantitative Bull Forex Scalper est un Expert Advisor entièrement gratuit, spécialement conçu pour les petits portefeuilles. Il constitue une solution accessible et efficace pour les traders souhaitant découvrir une stratégie de scalping performante, sans engagement initial. Reposant sur la même logique stratégique que son grand frère, Quantitative Trailing Scalper MT5 , il en propose une version allégée : plus simple d’utilisation, mais toujours redoutablement efficace. La version premium offr
    FREE
    Quantitative Trailing Scalper MT5
    Titouan Sebastien Julien Cadoux
    5 (1)
    Experts
    Quantitative Trailing Scalper MT5 est, comme son nom l’indique, un Expert Advisor basé sur une stratégie agressive de scalping, visant à saisir les meilleures entrées grâce à des indicateurs techniques. Son efficacité a été prouvée par des années de trading réel, tout comme ses sorties optimales, notamment grâce à l’utilisation d’un trailing stop loss. Attention , QTS est agressif sur les marchés. Merci de lire attentivement les indications d’utilisation avant toute utilisation (voir descriptio
    Luxor The Oscillators Engine
    Titouan Sebastien Julien Cadoux
    5 (4)
    Indicateurs
    Luxor – Précision & Performance pour Traders Exigeants Luxor est un indicateur avancé de trading basé sur une combinaison puissante de deux algorithmes reconnus : ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) et PCH (Percentage Change) . Il fournit des signaux clairs et fiables d'achat, de vente et de sortie, accompagnés de bandes RMS dynamiques et de notifications push en temps réel. Points Forts : Signaux d'entrée et de sortie précis : Achetez, vendez ou sortez de position avec confiance. Algorithme ALM
    FREE
    Filtrer:
    Aucun avis
    Répondre à l'avis