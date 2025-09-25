Quantitative Apex Prop Firm (QAPF) est, comme son nom l’indique, un Expert Advisor conçu pour le trading discipliné et le respect strict des règles des prop firms (FTMO, MFF, The Funded Trader, etc.).

Il prend une seule position par jour, à heure fixe, sur la paire XAUUSD, en s’appuyant sur un ensemble de filtres techniques robustes pour sélectionner la meilleure opportunité.

Son efficacité repose sur la simplicité, la rigueur et la gestion stricte du risque, éléments clés pour réussir dans les challenges de prop firms comme sur compte personnel.

Attention : QAPF n’est pas un EA miracle. C’est un outil de gestion et de discipline qui doit être calibré selon vos objectifs et votre profil de risque. Merci de lire attentivement les instructions et recommandation avant toute utilisation - > https://www.mql5.com/en/blogs/post/764448

Pourquoi choisir QAPF ?



Un seul trade par jour : éviter l’overtrading et respecter les règles strictes des prop firms.

Basé sur XAUUSD : un actif liquide et volatile, idéal pour exploiter les mouvements des sessions EU et US.

Money management intelligent : lot fixe ou lot dynamique (% du capital, avec prise en compte du levier).

Respect automatique des drawdowns : journalier, hebdomadaire et mensuel.

Pas d’intervention manuelle nécessaire : tout est géré par l’EA, de l’entrée à la sortie.

Merci d'avance pour votre achat, pour toutes question, proposition de mise a jour ou autre, le support est ouvert 24/24h 7/7j en message privé.




