Quantitative Apex Prop Firm (QAPF), como su nombre indica, es un Expert Advisor diseñado para un trading disciplinado y el cumplimiento estricto de las reglas de prop firms (FTMO, MFF, The Funded Trader, etc.).

Realiza solo una operación por día, en hora fija, en el par XAUUSD, utilizando un conjunto de filtros técnicos robustos para seleccionar la mejor oportunidad.

Su eficacia se basa en la simplicidad, disciplina y gestión estricta del riesgo, elementos clave para el éxito tanto en desafíos de prop firms como en cuentas personales.

Atención: QAPF no es un EA milagroso. Es una herramienta de gestión y disciplina que debe ajustarse según sus objetivos y perfil de riesgo. Lea cuidadosamente las instrucciones y recomendaciones antes de usarlo:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764448

Por qué elegir QAPF:

Una operación por día : evita el overtrading y cumple con las estrictas reglas de las prop firms.

XAUUSD : un activo líquido y volátil, ideal para aprovechar los movimientos de las sesiones europea y estadounidense.

Gestión de capital inteligente : lote fijo o lote dinámico (% del capital, teniendo en cuenta el apalancamiento).

Control automático de drawdowns : diario, semanal y mensual.

Totalmente automático: el EA gestiona todo, desde la entrada hasta la salida, sin intervención manual.

Gracias de antemano por su compra. Para cualquier pregunta, sugerencia de actualización u otra consulta, el soporte está disponible 24/7 por mensaje privado.

Para cualquier información, no dude en enviar un mensaje privado o revisar el enlace proporcionado arriba.