Quantitative Apex prop firm

Quantitative Apex Prop Firm (QAPF) ist, wie der Name schon sagt, ein Expert Advisor, der für diszipliniertes Trading und die strikte Einhaltung von Prop-Firm-Regeln (FTMO, MFF, The Funded Trader usw.) entwickelt wurde.

Er eröffnet nur einen Trade pro Tag, zu fester Uhrzeit, auf dem Paar XAUUSD und verwendet ein Set robuster technischer Filter, um die beste Gelegenheit zu wählen.
Die Effektivität basiert auf Einfachheit, Disziplin und striktem Risikomanagement, was entscheidend für den Erfolg in Prop-Firm-Challenges sowie auf persönlichen Konten ist.

Achtung: QAPF ist kein Wunder-EA. Es ist ein Werkzeug für Management und Disziplin, das an Ihre Ziele und Ihr Risikoprofil angepasst werden muss.

Bitte lesen Sie die Anweisungen und Empfehlungen vor der Nutzung sorgfältig:

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764448

Warum QAPF wählen:

  • Nur ein Trade pro Tag: Überhandel vermeiden und die strengen Regeln der Prop-Firms einhalten.

  • XAUUSD: ein liquides und volatiles Asset, ideal zur Nutzung der Bewegungen während der europäischen und US-Handelssitzungen.

  • Intelligentes Money Management: fester Lot oder dynamischer Lot (% vom Kapital unter Berücksichtigung des Hebels).

  • Automatische Einhaltung von Drawdowns: täglich, wöchentlich und monatlich.

  • Vollständig autonom: der EA verwaltet alles vom Einstieg bis zum Ausstieg ohne manuelles Eingreifen.

Vielen Dank im Voraus für Ihren Kauf. Bei Fragen, Update-Vorschlägen oder anderen Anliegen steht der Support rund um die Uhr per privater Nachricht zur Verfügung.
Für weitere Informationen senden Sie uns gerne eine private Nachricht oder schauen Sie in den oben angegebenen Link.




