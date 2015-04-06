ACRON Supply Demand EA, Arz ve Talep kavramlarının fiyat hareketi filtreleme mantığıyla birleştirilmesi üzerine kurulu, Tam Otomatik bir işlem algoritmasıdır. Yatırımcılar tarafından, gerçek işlem deneyimlerine dayanarak, uzun vadede istikrarlı ve istikrarlı bir büyüme sağlama hedefiyle oluşturulmuştur. Kontrollü risk ve çeşitlendirme için farklı stratejiler kullanma olanağıyla gerçekçi işlem yapmak için tasarlanmıştır.

Listeye her yeni strateji eklendikçe fiyat artacaktır. ACRON EA'yı bugün alın ve mevcut düşük fiyattan tüm gelecek stratejilerden yararlanın.

Gerçek

Herhangi bir sorunuz varsa bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

ve dürüst sonuçlarEğri uydurma, optimizasyon hilesi ve yanıltıcı geri testler yok. Performans, yalnızca aracı kurumunuzun geçmiş piyasa verilerine dayanır ve gerçek yatırımlar için gerçekçi beklentiler sunar.Uzun vadeli bir portföy oluşturmanıza ve gereksiz kayıplardan kaçınmanıza yardımcı olmak için yanınızdayız.





Onu Güçlü Kılan Nedir?

%100 Otomatik İşlem: Arz ve Talep prensiplerine göre tamamen otomatik işlem yapmak üzere özel olarak tasarlanmıştır. EA ayrıca geriye dönük test edilebilir ve böylece yatırımcıların geçmiş verilerle performansı doğrulamalarına ve stratejilerini optimize etmelerine olanak tanır.

Çeşitlendirilmiş Stratejiler Yaklaşımı: Farklı sembol ve zaman dilimlerine sahip birden fazla stratejiyi birleştirin. Bu, genel riski dengelemenize, performansı artırmanıza ve istikrarlı uzun vadeli kârlar elde etmenize yardımcı olur. EA, sınırsız olanaklar sunar.

Önceden Oluşturulmuş ve Özel Stratejiler: İşlemlerinize başlamak için farklı brokerların geniş yelpazedeki optimize edilmiş stratejileri arasından seçim yapın. Ayrıca, herhangi bir sembol ve zaman dilimi için kendi stratejilerinizi oluşturabilir, böylece her seviyedeki yatırımcının EA'yı kişisel işlem tarzlarına göre uyarlamasına olanak tanırsınız.

Günlük ve Aylık Kar/Zarar Limitleri: Her strateji için ve global olarak maksimum günlük ve aylık kar hedeflerinin yanı sıra maksimum zarar limitleri belirleyerek sermayenizi koruyun.

Zaman Tabanlı İşlem Kontrolü: EA'nın yalnızca seçilen zaman aralıklarında çalışmasına izin vermek için belirli işlem saatleri tanımlayın, daha yüksek olasılık kurulumlarına sahip dönemlere odaklanın ve daha az elverişli piyasa koşullarından kaçının.

Düşüş Kontrolü: Sembol ve Genel Düşüş Limitlerini içerir, önemli kayıpları önlemek için eşiklere ulaşıldığında ticareti otomatik olarak durdurur.

Akıllı Kurtarma Sistemi: Kayıp sermayeyi güvenli bir şekilde geri kazanmak için düşüşlerden sonra işlem davranışını otomatik olarak ayarlar ve uzun vadeli performansı iyileştirir.

Daha Yüksek Zaman Dilimi Yön Sistemi: İşlemler, girişleri piyasa fiyat hareketleriyle uyumlu hale getirerek işlem doğruluğunu artıran Daha Yüksek Zaman Dilimi Trend yönü kullanılarak nitelendirilir.

Gelişmiş İşlem Yönetimi: Kazançlı işlemlerin devam etmesini sağlarken kazançları sabitlemek için kademeli takip eden durdurma emirleri, yarı kar alımları ve eşik ayarlamaları kullanın.









Neden ACRON Arz Talep EA?

Anında kullanım için önceden oluşturulmuş strateji set dosyaları



MT5'te hızlı ve istikrarlı yürütme için optimize edildi

İstikrarlı performansa ve portföy çeşitlendirmesine odaklanın

Scalping, günlük alım satım ve swing alım satım yaklaşımlarıyla çalışır

Tüm ayarlar giriş parametrelerinden kontrol edilir

İşlem paneli günlük ve aylık sonuçları hızlı bir şekilde izlemenizi sağlar

Yeni stratejiler ve güncellemeler sıklıkla sağlanacaktır





Öğrenme ve Stratejiler

Farklı brokerlar için optimize edilmiş stratejiler

Ayrıntılı kılavuz dahildir

Strateji fikirleri ve set dosyaları içeren düzenli videolar

Stratejiler sınırsız olabilir, sağlananlarla sınırlı değildir









Sorumluluk Reddi

Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez. Canlı işlem sonuçları, aracı kurumunuza, hesap türünüze ve uyguladığınız stratejilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Herhangi bir stratejiyi canlı bir hesapta kullanmadan önce mutlaka demo hesapta deneyin. Geriye dönük testlerimize en yakın sonuçlar için, stratejilerin optimize edildiği aracı kurumları kullanmanızı öneririz. Gereksiz kayıplardan kaçınmak için sorumlu bir şekilde işlem yapın ve yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermayeyi kullanın.