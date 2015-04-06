ACRON Supply Demand EA

ACRON Supply Demand EA è un algoritmo di trading completamente automatizzato basato sui concetti di domanda e offerta, combinato con una logica di filtraggio dell'azione dei prezzi. È stato creato da trader, sulla base di esperienze di trading reali, con l'obiettivo di generare una crescita stabile e costante nel lungo periodo. È progettato per operare in modo realistico, con un rischio controllato e la possibilità di utilizzare diverse strategie di diversificazione.

[MANUALE DEL PRODOTTO] [FAQ] Controlla tutte le strategie ottimizzate qui --> [READY SETFILES]

Il prezzo aumenterà ogni volta che verranno aggiunte nuove strategie all'elenco. Ottieni l'EA ACRON oggi stesso e approfitta di tutte le prossime strategie al prezzo basso attuale.

Risultati reali e onesti . Nessun curve-fitting, nessun trucco di ottimizzazione e nessun backtest fuorviante. Le performance si basano esclusivamente sui dati di mercato passati del tuo broker, offrendo aspettative realistiche per il trading reale. Non esitare a contattarci per qualsiasi domanda. Siamo al tuo fianco per aiutarti a costruire un portafoglio a lungo termine ed evitare perdite inutili.


Cosa lo rende potente

Trading automatizzato al 100%: progettato specificamente per operare in modo completamente automatico, basandosi sui principi di domanda e offerta. L'EA può anche essere sottoposto a backtest, consentendo ai trader di verificare le prestazioni e ottimizzare le strategie con i dati storici.

Approccio a strategie diversificate: combina più strategie con simboli e timeframe diversi. Questo aiuta a bilanciare il rischio complessivo, migliorare le performance e ottenere profitti costanti a lungo termine. L'EA offre possibilità illimitate.

Strategie predefinite e personalizzate: scegli tra un'ampia varietà di strategie ottimizzate di diversi broker per iniziare a fare trading. Puoi anche creare le tue strategie per qualsiasi simbolo e intervallo di tempo, consentendo ai trader di tutti i livelli di adattare l'EA al proprio stile di trading personale.

Limiti di profitto/perdita giornalieri e mensili: proteggi il tuo capitale impostando obiettivi di profitto massimi giornalieri e mensili, nonché limiti di perdita massima per ogni strategia e a livello globale.

Controllo del trading basato sul tempo: definisci orari di trading specifici per consentire all'EA di operare solo durante le finestre temporali scelte, concentrandosi sui periodi con configurazioni più probabili ed evitando condizioni di mercato meno favorevoli.

Controllo del drawdown: include limiti di drawdown globali e simbolici, interrompendo automaticamente le negoziazioni se vengono raggiunte le soglie per evitare perdite significative.

Sistema di recupero intelligente: regola automaticamente il comportamento di trading dopo i drawdown per ripristinare in modo sicuro il capitale perso, migliorando le prestazioni a lungo termine.

Sistema di direzione a intervallo di tempo più lungo: le negoziazioni vengono qualificate utilizzando la direzione del trend a intervallo di tempo più lungo, migliorando la precisione delle negoziazioni allineando le voci con l'andamento dei prezzi di mercato.

Gestione avanzata delle negoziazioni: utilizza stop loss graduali, prese di profitto a metà profitto e aggiustamenti del punto di pareggio per bloccare i guadagni lasciando andare le negoziazioni vincenti.



    Perché ACRON Supply Demand EA

    • Setfile di strategie predefinite per un utilizzo immediato

    • Ottimizzato per un'esecuzione rapida e stabile su MT5

    • Concentrarsi su performance costanti e diversificazione del portafoglio

    • Funziona con approcci di scalping, day trading e swing trading

    • Tutte le impostazioni sono controllate dai parametri di input

    • Il pannello di trading ti consente di monitorare rapidamente i risultati giornalieri e mensili

    • Nuove strategie e aggiornamenti saranno forniti frequentemente


      Apprendimento e strategie

      • Strategie ottimizzate per diversi broker

      • Manuale dettagliato incluso

      • Video regolari con idee strategiche e setfile

      • Le strategie possono essere infinite, non limitate a ciò che viene fornito



          Disclaimer

          Le performance passate non garantiscono risultati futuri. I risultati del trading live possono variare a seconda del broker, del tipo di conto e delle strategie utilizzate. Si consiglia di provare sempre qualsiasi strategia su un conto demo prima di utilizzarla su un conto reale. Per risultati più vicini ai nostri backtest, consigliamo di utilizzare i broker su cui le strategie sono state ottimizzate. Operate responsabilmente per evitare perdite inutili e utilizzate solo il capitale che potete permettervi di perdere.



