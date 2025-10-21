ACRON Supply Demand EA

ACRON 供需 EA是一款全自动交易算法，基于供需概念，并结合价格行为过滤逻辑。它由交易员基于真实交易经验创建，旨在实现长期稳定持续的增长。它旨在进行务实的交易，控制风险，并支持使用不同的策略进行多元化投资。

购买后，请给我们留言，获取所有针对 ACRON 供需 EA 优化的策略。

真实可靠的结果。无曲线拟合，无优化技巧，无误导性回测。业绩表现完全基于您经纪商的过往市场数据，为真实交易提供切合实际的预期。如有任何疑问，欢迎随时联系我们。我们将竭诚为您打造长期投资组合，避免不必要的损失。





是什么让它如此强大

100% 自动化交易：专为基于供需原则的全自动交易而设计。该 EA 还可以进行回测，使交易者能够利用历史数据验证性能并优化策略。

多元化策略方法：结合不同交易品种和时间框架的多种策略。这有助于平衡整体风险，提升业绩，并实现长期持续盈利。EA 提供无限可能。

预建和自定义策略：从不同经纪商的各种优化策略中进行选择，开启您的交易之旅。您还可以为任何交易品种和时间范围创建自己的策略，让不同水平的交易者都能根据自己的交易风格调整 EA。

每日和每月盈利/亏损限额：通过设定每日和每月最高盈利目标以及每个策略和全球的最高亏损限额来保护您的资本。

基于时间的交易控制：定义特定的交易时间，以允许 EA 仅在选定的时间窗口内运行，重点关注概率设置较高的时期并避免不太有利的市场条件。

亏损控制：包括符号和全局亏损限制，如果达到阈值则自动停止交易以防止重大损失。

智能恢复系统：在亏损后自动调整交易行为，以安全地恢复损失的权益，提高长期表现。

更高时间框架方向系统：使用更高时间框架趋势方向进行交易，通过使条目与市场价格行为保持一致来提高交易准确性。

高级交易管理：利用步进追踪止损、半额获利了结和盈亏平衡调整来锁定收益，同时让获胜交易继续进行。









为什么选择 ACRON 供应需求 EA

预建策略文件，可立即使用



针对 MT5 上的快速稳定执行进行了优化

注重稳健表现和投资组合多元化

适用于剥头皮交易、日内交易和波段交易方法

所有设置均由输入参数控制

交易面板可让您快速监控每日和每月的结果

将经常提供新的策略和更新





学习与策略

针对不同经纪商的优化策略

包含详细手册

定期发布包含策略想法和设置文件的视频

策略可以是无限的，不仅限于所提供的内容









免责声明

过往表现并不保证未来结果。真实交易结果可能因您的经纪商、账户类型和您运行的策略而异。在真实账户上使用任何策略之前，请务必先在模拟账户上测试。为了获得最接近我们回测结果的结果，我们建议您使用已优化策略的经纪商。请理性交易，避免不必要的损失，并仅使用您能够承受损失的资金。