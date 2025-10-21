ACRON Supply Demand EA

5

ACRON Supply Demand EA es un algoritmo de trading totalmente automatizado basado en los conceptos de oferta y demanda, combinado con la lógica de filtrado de la acción del precio. Fue creado por traders, basándose en su experiencia real, con el objetivo de generar un crecimiento estable y constante a largo plazo. Está diseñado para operar de forma realista, con riesgo controlado y la posibilidad de utilizar diferentes estrategias de diversificación.

[MANUAL DEL PRODUCTO] [PREGUNTAS FRECUENTES] 

Tras tu compra , envíanos un mensaje para obtener todas las estrategias optimizadas para ACRON Supply Demand EA.

Resultados reales y honestos . Sin ajustes de curvas, sin trucos de optimización ni backtests engañosos. El rendimiento se basa únicamente en los datos históricos de mercado de su bróker, lo que ofrece expectativas realistas para operaciones reales. No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta. Estamos a su lado para ayudarle a construir una cartera a largo plazo y evitar pérdidas innecesarias.


¿Qué lo hace poderoso?

Trading 100% Automatizado: Diseñado específicamente para operar de forma totalmente automática según los principios de Oferta y Demanda. El EA también permite realizar pruebas retrospectivas, lo que permite a los operadores verificar el rendimiento y optimizar estrategias con datos históricos.

Enfoque de Estrategias Diversificadas: Combine múltiples estrategias con diferentes símbolos y marcos temporales. Esto ayuda a equilibrar el riesgo general, mejorar el rendimiento y obtener ganancias consistentes a largo plazo. El EA ofrece posibilidades ilimitadas.

Estrategias prediseñadas y personalizadas: Elija entre una amplia variedad de estrategias optimizadas de diferentes brókers para comenzar a operar. También puede crear sus propias estrategias para cualquier símbolo y marco temporal, lo que permite a los operadores de todos los niveles adaptar el EA a su estilo de trading personal.

Límites de ganancias/pérdidas diarios y mensuales: proteja su capital estableciendo objetivos máximos de ganancias diarias y mensuales, así como límites máximos de pérdidas para cada estrategia y a nivel global.

Control de trading basado en el tiempo: define horas de trading específicas para permitir que el EA opere solo durante ventanas de tiempo elegidas, centrándose en períodos con configuraciones de mayor probabilidad y evitando condiciones de mercado menos favorables.

Control de reducción: incluye límites de reducción de símbolos y globales, deteniendo la negociación automáticamente si se alcanzan los umbrales para evitar pérdidas significativas.

Sistema de recuperación inteligente: ajusta automáticamente el comportamiento comercial después de las reducciones para restaurar el capital perdido de forma segura, mejorando el rendimiento a largo plazo.

Sistema de dirección de marco temporal superior: las operaciones se califican utilizando la dirección de tendencia de marco temporal superior, lo que mejora la precisión de las operaciones al alinear las entradas con la acción del precio del mercado.

Gestión comercial avanzada: utilice stops dinámicos, toma de ganancias a la mitad de las ganancias y ajustes de punto de equilibrio para fijar ganancias y permitir que se ejecuten operaciones ganadoras.



    ¿Por qué ACRON Supply Demand EA?

    • Archivos de estrategias predefinidos para uso instantáneo

    • Optimizado para una ejecución rápida y estable en MT5

    • Centrarse en el rendimiento constante y la diversificación de la cartera

    • Funciona con scalping, day trading y swing trading.

    • Todos los ajustes se controlan desde los parámetros de entrada

    • El panel de operaciones le permite monitorear rápidamente los resultados diarios y mensuales

    • Se proporcionarán nuevas estrategias y actualizaciones con frecuencia.


      Aprendizaje y estrategias

      • Estrategias optimizadas para diferentes brókers

      • Manual detallado incluido

      • Vídeos regulares con ideas de estrategia y archivos de configuración

      • Las estrategias pueden ser infinitas, no limitadas a lo que se proporciona



          Descargo de responsabilidad

          El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los resultados de trading en vivo pueden variar según el bróker, el tipo de cuenta y las estrategias que utilice. Pruebe siempre cualquier estrategia en una cuenta demo antes de usarla en una cuenta real. Para obtener resultados lo más parecidos posible a nuestros backtests, recomendamos usar los brókers para los que se optimizaron las estrategias. Opere con responsabilidad para evitar pérdidas innecesarias y utilice únicamente el capital que pueda permitirse perder.


          Comentarios 4
          AndersonJ
          45
          AndersonJ 2025.10.29 21:31 
           

          Backtesting changes everything. I was able to create my own strategies based on Supply and Demand zones which is something I was waiting for years. I am happy that finally a fully automated Supply Demand EA exists in the market. A lot of useful input parameters is also a big plus. I am excited for long term results.

          BobChip
          77
          BobChip 2025.10.28 10:58 
           

          Another great ea, this author never disappoints. Ready made strategies are beautiful. Already 12% in profits using 3 strategies from the list.

          trader_pioneer
          50
          trader_pioneer 2025.10.27 12:12 
           

          This EA deserves 10 stars. Works fast, well programmed and polished. Recovery system is a big plus. I am trading mainly gold. I have attached 2 strategies on the same symbol and i do not need anything more than that. So satisfied with my purchase.

          Productos recomendados
          Intersection EA
          Kalinka Capital OU
          Asesores Expertos
          Intersection EA es un software totalmente automatizado (robot comercial), que ejecuta órdenes comerciales en el mercado de divisas de acuerdo con el algoritmo y la configuración comercial única para cada par de divisas. Intersection EA es perfectamente adecuado para los operadores principiantes, así como para los profesionales que tienen una sólida experiencia en el comercio en los mercados financieros. Los traders y programadores de la compañía Kalinka Capital OU, trabajaron duro desarrollando
          Smart Pattern AtrShield
          Nuno Miguel Costa Tome
          Asesores Expertos
          Self-learning core – scans the last 500 candles, extracts RSI + MA-slope patterns and builds its own database—no Python, DLLs or external files. Real-time adaptation – each bar updates accuracy scores and votes on the most similar patterns before opening a trade. Volatility-aware risk – every position starts with a stop-loss equal to ATR(14) × 1.5 , automatically wider in fast markets and tighter in calm ones. Ultra-light, 100 % MQL5 – minimal CPU load, works on any broker, any symbol. Full sou
          Nova WDX Trader
          Anita Monus
          Asesores Expertos
          Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
          X4O B1 Dollar Trader
          Jawad Ait Ali Ouichou
          Asesores Expertos
          x4o B1 Dollar Trader Estrategia Heiken Ashi Trend Retest Sistema de trading automatizado que combina el análisis Heiken Ashi con la metodología Moving Average Retest para entradas de seguimiento de tendencia en el marco temporal H1. Metodología de negociación El EA monitoriza dos Medias Móviles de 25 periodos calculadas sobre precios máximos y mínimos para identificar la dirección de la tendencia. Cuando el precio cierra por encima de la MA Alta con la vela alta excediendo la media móvil, se de
          FREE
          The Market Beast Dominator
          Wilfried Ntamatungiro
          5 (1)
          Asesores Expertos
          El Market Beast Dominator EA es un sistema de trading automatizado diseñado para el mercado Forex. Funciona principalmente basándose en el análisis de la estructura del mercado , identificando cambios estructurales clave como la ruptura de la estructura (BOS) y el cambio de carácter (CHOCH) para determinar el sesgo direccional y las zonas de entrada precisas. Al centrarse en cómo se comporta el precio en torno a los puntos de ruptura estructurales, el EA captura configuraciones de alta probabil
          Indicement MT5
          Profalgo Limited
          4.04 (26)
          Asesores Expertos
          ¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a
          MACD Expert Advisor MT5
          Ivan Historillo
          Asesores Expertos
          El Asesor Experto MACD utiliza el indicador de Convergencia/Divergencia de la Media Móvil para determinar la tendencia del mercado. Utiliza la señal MACD para colocar sus entradas automáticamente. El EA también utiliza el indicador de media móvil para una confirmación adicional. Varios ajustes permiten optimizar el EA para diferentes condiciones de mercado y estrategias de seguimiento de tendencias. Este programa también puede operar en sesiones de negociación específicas para aprovechar el aum
          Golden Trader IA
          Deynis Alejandro Puro Rodriguez
          Asesores Expertos
          Golden Trader AI - Asesor Experto Profesional para Forex, Metales, Índices Bursátiles y Criptodivisas. Golden Trader AI es un sistema algorítmico avanzado diseñado para traders que buscan diversificación real, estabilidad y precisión en múltiples mercados simultáneamente. Construido sobre una arquitectura profesional multi-activos, este EA analiza de forma independiente el comportamiento de cada instrumento -Forex, Metales, Índices Bursátiles y Criptodivisas- y sólo busca operaciones de alta
          SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
          Adam Gerasimov
          Asesores Expertos
          SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
          Trade bot Smartic
          Dmytro Merenko
          Asesores Expertos
          ID Trade_Bot BS - una herramienta eficaz para la negociación automatizada utilizando RSI Trade_Bot BS es una solución eficaz para la negociación automatizada basada en RSI, que permite una personalización flexible de los parámetros y la gestión del riesgo. Gracias a la posibilidad de elegir un modo de negociación, los niveles dinámicos de Stop-Loss y Take-Profit, y el ajuste del modo de negociación (compra, venta o ambos), es adecuado para diversas estrategias de negociación. Característi
          EXPERTteam
          Netanel Kahan Abuluf
          Asesores Expertos
          Expert XAU es un robot de trading avanzado, centrado en la precisión y diseñado exclusivamente para XAUUSD en el marco temporal de 1h. Este EA utiliza una lógica propia para identificar oportunidades de compra de alta calidad, ejecutar operaciones con precisión calculada y gestionar el riesgo de forma dinámica, todo ello manteniendo los detalles de la estrategia en privado para proteger su ventaja competitiva. Características principales: - 100% automatizado - Entradas largas de alta probabili
          Nuclear
          Ahmed Mohammed Bakr Bakr
          Asesores Expertos
          NUCLEAR EA - Sistema de Precisión de Operaciones de Ruptura NUCLEAR EA es un Asesor Experto de ruptura profesional diseñado para operadores que exigen disciplina, estabilidad y un estricto control del riesgo . Construido con reglas de prop-firm en mente, este EA se centra en la ruptura de alta calidad y falsa ruptura de configuraciones , evitando totalmente las estrategias peligrosas. Lo que NUCLEAR EA NO Utiliza No Martingala Sin cobertura No Grid Ninguna lógica de recuperación arriesgada Cada
          Ultra KZM
          Nattapat Jiaranaikarn
          Asesores Expertos
          Ultra KZM es un Asesor Experto que utiliza la operación comercial única. Su estrategia se basa en la combinación de la red y el sistema de correlación que es el nuevo método que he inventado y desarrollado durante mucho tiempo. Usted puede ver la señal en vivo de estos enlaces : (borrar espacio) 1. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2. https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Tenga en cuenta que este EA debe ejecutarse en ECN cue
          Magic EA MT5
          Kyra Nickaline Watson-gordon
          Asesores Expertos
          Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
          Formula One EA
          Kwok Kit Lo
          Asesores Expertos
          la configuración predeterminada (XAUUSD, M1, depósito mínimo: $1000). La siguiente señal utiliza un operador confiable (IC Markets)  MQL5 Singal https://www.mql5.com/en/signals/2315194 Formula One EA El Formula One EA representa un sistema de trading automatizado de vanguardia, diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD), que aprovecha sofisticadas estrategias de alta frecuencia optimizadas para el marco temporal de un minuto. Este avanzado sistema ha sido meticulosamente diseñado
          TropangFX v1 MT5
          Jordanilo Sarili
          Asesores Expertos
          PROMO: PASA MÁS TIEMPO CON TU FAMILIA. DISFRUTA DE LA VIDA... NO HAGAS NADA. Nos gustaría compartir nuestras habilidades de codificación a los compañeros de los comerciantes y sobre todo a la gente de todos los ámbitos de la vida para tener la oportunidad de negociar o invertir utilizando auto-negociación manera de proporcionar otra fuente de ingresos, mientras que dejar que el robot y su dinero trabaja para usted. Recomendaciones: Plazo: H1 ( Cualquier plazo) Pares de divisas soportados: EU
          Universal MT5 RSI
          Volodymyr Hrybachov
          Asesores Expertos
          Robot comercial en el indicador RSI Esta es una versión simplificada del robot comercial, utiliza solo una estrategia de entrada (la versión avanzada tiene más de 10 estrategias) Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier in
          Forecast Effective
          Ivan Simonika
          Asesores Expertos
          El bot Forecast Effective funciona utilizando niveles formados por el propio precio. Basándose en estos niveles, el algoritmo genera una señal de entrada. De este modo, se obtiene un sistema bastante fiable. Se recomienda optimizar para 1-2 años y trabajar durante 3-6 meses. Esta prueba se llevó a cabo en los marcos de tiempo H1 y el par de divisas EURUSD. Además, este bot, para una mejor rentabilidad, se recomienda utilizarlo en varios gráficos diferentes. Parámetros del bot Type Filling - po
          Aureus MT5
          Theo Karam
          Asesores Expertos
          Ampliación de la Ronda 1 de precios especiales para los primeros en adoptar | Precio actual: $ 299 - Sólo quedan 10 copias a este precio | Próximo precio: $ 399 Aureus MT5 es un Asesor Experto de vanguardia diseñado exclusivamente para el comercio de Oro. Combinando la precisión de una estrategia de inversión de precios con el aprendizaje automático avanzado, Aureus MT5 proporciona a los operadores una herramienta fiable para navegar por las complejidades del mercado del oro. Estrategia Aure
          Jack of all Trades MT5
          Gelert Rajcanji
          Asesores Expertos
          Jack of all Trades MT5 es un Asesor Experto para operar con movimientos altos del mercado. Este es un EA totalmente automatizado optimizado para multidivisas EURUSD, EURGBP, GBPUSD, USDCAD, USDJPY. El EA se puede utilizar en cualquier marco de tiempo porque los indicadores están bloqueados en M10. El EA utiliza MACD(7,21,4), MOMENTUM(11) y el historial de velas de las últimas 10 velas en M10 para crear una señal. Debido a que el EA está bloqueado en M10, las operaciones se abrirán en el mismo pu
          Gold Hedging Scalper Mt5
          Harsh Tiwari
          Asesores Expertos
          **2025 Hedging Scalper - Precisión de última generación en el trading**. El **2025 Hedging Scalper** es un asesor experto de última generación diseñado para operadores que exigen un rendimiento y una precisión constantes en mercados volátiles. Diseñado con algoritmos avanzados, combina estrategias de **scalping y cobertura** para capitalizar las fluctuaciones del mercado con una exposición mínima al riesgo. ### Características principales: - Escalado dinámico:** Identifica micro-tendencias y
          Deep Pound MT5
          Wai Choi Chow
          5 (1)
          Asesores Expertos
          Presentamos el revolucionario Asesor Experto para la plataforma de trading MT5: Deep Pound MT5. Este asesor experto de trading de vanguardia aprovecha la tecnología más avanzada, incorporando un modelo de Transformador de Fusión Temporal (TFT) preentrenado basado en principios de aprendizaje profundo para elevar su experiencia de trading con GBPUSD a niveles sin precedentes. IMPORTANT! Due to market instability , this bot will temporarily not open any orders from December 15th to January 15th.
          Forex Emperor EA
          Fudheni Petrus Nambambi
          Asesores Expertos
          INSTRUMENT   SPECIFICATIONS Symbol: XAUUSD / GOLD Timeframe: H1     ACCOUNT   REQUIREMENTS Type: Hedging & ECN Spreads: Low Spread Min Deposit: $500     MIN LEVERAGE   1:10 No martingale Strategy used and FTMO, Prop firm Ready!– Never increases lot size after losses. Installation & Setup Receive     .ex5     file after purchase Place file in     MQL5/Experts     folder Restart MT5 platform Drag EA onto chart Configure input parameters carefully Deposit & Account Requirements Minimum lot s
          Trend Master GOLD
          Pran Gobinda Basak
          Asesores Expertos
          Trend Master Gold EA es un software de trading automatizado diseñado para su uso en la plataforma MQL5. Este Asesor Experto utiliza una estrategia de seguimiento de tendencias para identificar oportunidades de trading en el mercado del oro. El EA está diseñado para trabajar en el marco de tiempo de 5M. El EA Trend Master Gold utiliza una combinación de indicadores técnicos y análisis de la acción del precio para identificar posibles configuraciones comerciales. El EA está equipado con un siste
          Universal MT5 MA
          Volodymyr Hrybachov
          Asesores Expertos
          Robot comercial en el indicador de media móvil Beneficios para expertos: Scalping, Martingale, grid trading. Puede configurar el comercio con una sola orden o una cuadrícula de órdenes. Una cuadrícula de órdenes altamente personalizable con un paso dinámico, fijo o multiplicador y un lote de negociación le permitirá adaptar el Asesor Experto a casi cualquier instrumento de negociación. Sistema de recuperación de Drawdown, superposición de órdenes perdedoras y protección de saldo No es n
          Maarten Gale
          Burak Enes Aydin
          Asesores Expertos
          Maarten Gale Ea incluye la estrategia de martingala estándar y la estrategia de martingala inversa. Para la estrategia de martingala inversa, sólo necesitas activar el modo Opuesto. A diferencia de la martingala normal, este sistema determina una tasa de obtención de beneficios basándose en un cálculo porcentual, en lugar de abrir cientos de lotes para obtener pequeñas ganancias. También incluye la función Auto Lot según el tamaño de su cuenta y el índice de apalancamiento. De esta manera, no t
          UScalper30
          Simile Mhlanga
          Asesores Expertos
          UScalper30 – Asesor Experto de Trading Automático ATR-RSI Resumen UScalper30 EA utiliza los indicadores ATR y RSI para identificar oportunidades de trading cerca de niveles de soporte y resistencia, ofreciendo entradas estructuradas y herramientas automatizadas de gestión de riesgo para operaciones disciplinadas. Características principales Entradas con doble confirmación Venta cuando RSI está sobrecomprado y el precio cerca de la resistencia. Compra cuando RSI está sobrevendido y el precio cer
          Arbitrage Triad Pro
          Gabriel Lopes Rocha De Moraes
          Asesores Expertos
          Arbitrage Triad Pro – Inteligencia Avanzada de Arbitraje Triple en el Mercado Forex Arbitrage Triad Pro es un Asesor Experto de última generación que utiliza un sistema inteligente de arbitraje triple para identificar y aprovechar rápidamente oportunidades de beneficio entre diferentes pares de divisas, de forma totalmente automatizada. Diseñado para traders que buscan precisión, consistencia y eficiencia , el EA combina análisis estadístico avanzado, monitoreo de precios en tiempo real y ejecuc
          LL Grid EA MT5
          Leopoldo Licari
          Asesores Expertos
          ********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
          Bull EA EurUsd MT5
          Mubashir Mohamed Quraish Albarakat
          3 (2)
          Asesores Expertos
          Un experto basado en la acción del precio Con una estrategia moderna Se puede utilizar en el símbolo más popular del mercado Se puede utilizar en los plazos anteriores Bajo riesgo, buen backtest Atributos: Puede utilizarse en el par de divisas EURUSD Puede utilizarse en los marcos temporales H1 , H4 , D1 Tiene TP y SL Con ajustes suficientes y sencillos Con soporte de por vida del autor Precio muy bajo Buen backtest Bonito panel Ampliable y actualizable Todas las actualizaciones son gratuitas
          Los compradores de este producto también adquieren
          Quantum Queen MT5
          Bogdan Ion Puscasu
          4.98 (379)
          Asesores Expertos
          ¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
          Zenox
          PETER OMER M DESCHEPPER
          4.65 (20)
          Asesores Expertos
          Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
          NTRon 2OOO
          Konstantin Freize
          5 (16)
          Asesores Expertos
          Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
          Quantum King EA
          Bogdan Ion Puscasu
          5 (87)
          Asesores Expertos
          Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
          AI Gold Trading MT5
          Ho Tuan Thang
          5 (9)
          Asesores Expertos
          SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
          Mad Turtle
          Gennady Sergienko
          4.56 (75)
          Asesores Expertos
          Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
          Quantum Emperor MT5
          Bogdan Ion Puscasu
          4.87 (496)
          Asesores Expertos
          Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
          Aura Ultimate EA
          Stanislav Tomilov
          4.84 (83)
          Asesores Expertos
          Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
          AI Forex Robot MT5
          MQL TOOLS SL
          4.44 (64)
          Asesores Expertos
          AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
          Big Forex Players MT5
          MQL TOOLS SL
          4.74 (129)
          Asesores Expertos
          Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
          Syna
          William Brandon Autry
          5 (17)
          Asesores Expertos
          BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
          The Gold Reaper MT5
          Profalgo Limited
          4.47 (88)
          Asesores Expertos
          ¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
          The ORB Master
          Profalgo Limited
          4.88 (24)
          Asesores Expertos
          PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
          Aura Black Edition MT5
          Stanislav Tomilov
          4.36 (50)
          Asesores Expertos
          Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
          Remstone
          Remstone
          5 (8)
          Asesores Expertos
          Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
          Golden Hen EA
          Taner Altinsoy
          5 (7)
          Asesores Expertos
          Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
          Axonshift EA MT5
          Maxim Kurochkin
          4.2 (40)
          Asesores Expertos
          AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
          Argos Fury
          Aleksandar Prutkin
          3.93 (41)
          Asesores Expertos
          Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
          Ultimate Breakout System
          Profalgo Limited
          5 (28)
          Asesores Expertos
          IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
          Autorithm AI
          Zaha Feiz
          4.6 (10)
          Asesores Expertos
          Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]     Características Principales
          Nano Machine
          William Brandon Autry
          5 (4)
          Asesores Expertos
          VIERNES NEGRO 50% DE DESCUENTO - NANO MACHINE GPT Precio regular: $997 a Viernes Negro: $498.50 (El precio con descuento se reflejará durante la promoción.) Inicio de la venta: 27 de noviembre de 2025 - evento de Viernes Negro por tiempo limitado. Sorteo del Viernes Negro: Todos los compradores de Nano Machine GPT durante el evento del Viernes Negro pueden participar en un sorteo aleatorio para ganar: 1 x activación de Syna 1 x activación de AiQ 1 x activación de Mean Machine GPT Cómo particip
          Vortex Gold EA
          Stanislav Tomilov
          5 (26)
          Asesores Expertos
          Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
          Quantum Baron
          Bogdan Ion Puscasu
          4.79 (39)
          Asesores Expertos
          EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
          GoldSky
          Alno Markets Ltd
          2.14 (7)
          Asesores Expertos
          Bienvenido a       GoldSKY EA   es un programa de trading intradía de alto rendimiento para XAUUSD (oro). Desarrollado por nuestro equipo, está diseñado para…       ¡Cuentas corrientes, cuentas profesionales financiadas y llamadas profesionales!     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en
          AI Map
          Saeid Soleimani
          3.75 (4)
          Asesores Expertos
          Sistema de Trading AI MAP Sistema de Trading AI MAP AI MAP es un Asesor Experto automatizado diseñado para analizar las condiciones del mercado y ejecutar operaciones basadas en lógica algorítmica. El sistema utiliza un marco analítico de múltiples capas para evaluar la acción del precio, el volumen y el sentimiento del mercado sin intervención manual. Monitoreo en vivo (+ 3 meses)    || Grupo de chat    Arquitectura del Sistema El EA incorpora módulos de procesamiento especializados para mane
          Quantum Bitcoin EA
          Bogdan Ion Puscasu
          4.81 (119)
          Asesores Expertos
          Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
          ARIA Connector EA
          Martin Alejandro Bamonte
          2.56 (25)
          Asesores Expertos
          Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
          One Man Army
          Ihor Otkydach
          5 (7)
          Asesores Expertos
          Sin exageraciones ni riesgos imprudentes. Con una reducción mínima del drawdown: **One Man Army** es un sistema de trading multimoneda diseñado tanto para el trading personal como para el trading con firmas Prop. Sigue una estrategia de scalping basada en correcciones y reversiones del mercado a corto y mediano plazo, operando mediante órdenes limitadas pendientes. Este bot no adivina la dirección del mercado: entra en los mejores niveles posibles con alta precisión. Exactamente como te gusta.
          Bitcoin Robot MT5
          MQL TOOLS SL
          4.54 (136)
          Asesores Expertos
          El Robot Bitcoin MT5 está diseñado para ejecutar operaciones con Bitcoin con una eficiencia y precisión sin precedentes. Desarrollado por un equipo de operadores y desarrolladores experimentados, nuestro Bitcoin Robot emplea un sofisticado enfoque algorítmico (acción del precio, tendencia, así como dos indicadores personalizados) para analizar el mercado y ejecutar operaciones rápidamente con un marco de tiempo M5 , asegurando que nunca se pierda oportunidades lucrativas. Sin rejilla, sin marti
          ENEA mt5
          Vitalii Tkachenko
          4 (8)
          Asesores Expertos
          Precio: 606$ -> 808$ Guía práctica :  Manual ENEA mt5 – Cambio de régimen + GPT5 con Modelos Ocultos de Márkov (HMM) ENEA mt5 es un algoritmo de trading totalmente automatizado y de última generación que combina la potencia de la inteligencia artificial en forma de ChatGPT-5 con el análisis estadístico preciso de un Modelo Oculto de Márkov (HMM). Supervisa el mercado en tiempo real, identificando incluso estados de mercado complejos y difíciles de detectar (regímenes) y ajustando dinámicament
          Otros productos de este autor
          Supply Demand EA ProBot MT5
          Georgios Kalomoiropoulos
          4.6 (15)
          Asesores Expertos
          Trading algorítmico basado en los principios de oferta y demanda . Software de alta calidad que abarca todos los estilos de trading: manual, semiautomático y totalmente automático. Ahora operar es muy sencillo, ofreciendo control total sobre su estrategia de trading mediante un panel gráfico intuitivo. Gracias a diversas opciones de configuración y personalización, cada trader puede crear una estrategia que se adapte a sus necesidades y estilo de trading. Ofrece posibilidades ilimitadas, y esa e
          MTF Supply Demand Zones MT5
          Georgios Kalomoiropoulos
          5 (1)
          Indicadores
          Próxima generación de zonas de oferta y demanda automatizadas. Algoritmo nuevo e innovador que funciona en cualquier gráfico. Todas las zonas se crean dinámicamente de acuerdo con la acción del precio del mercado. DOS TIPOS DE ALERTAS --> 1)CUANDO EL PRECIO LLEGA A UNA ZONA 2)CUANDO SE FORMA UNA NUEVA ZONA No obtienes un indicador inútil más. Obtiene una estrategia comercial completa con resultados probados.     Nuevas características:     Alertas cuando el precio llega a la zona de ofert
          Automated Trendlines
          Georgios Kalomoiropoulos
          5 (16)
          Indicadores
          Las líneas de tendencia son la herramienta más esencial del análisis técnico en el comercio de divisas. Desafortunadamente, la mayoría de los comerciantes no los dibujan correctamente. El indicador de líneas de tendencia automatizadas es una herramienta profesional para comerciantes serios que lo ayuda a visualizar el movimiento de tendencia de los mercados. Hay dos tipos de Trendlines Bullish Trendlines y Bearish Trendlines. En la tendencia alcista, la línea de tendencia de Forex se dibuja a
          MTF Supply Demand Zones
          Georgios Kalomoiropoulos
          4.82 (22)
          Indicadores
          Próxima generación de zonas de oferta y demanda automatizadas. Algoritmo nuevo e innovador que funciona en cualquier gráfico. Todas las zonas se crean dinámicamente de acuerdo con la acción del precio del mercado. DOS TIPOS DE ALERTAS --> 1)CUANDO EL PRECIO LLEGA A UNA ZONA 2)CUANDO SE FORMA UNA NUEVA ZONA No obtienes un indicador inútil más. Obtiene una estrategia comercial completa con resultados probados.     Nuevas características:     Alertas cuando el precio llega a la zona de ofert
          Supply Demand EA Pro
          Georgios Kalomoiropoulos
          4.95 (20)
          Asesores Expertos
          SUPPLY DEMAND EA PRO ofrece una nueva forma de operar con cualquier instrumento financiero que desee. Se basa en el indicador MTF Supply Demand con muchas más funciones que elevarán su experiencia comercial y dispararán sus ganancias. Tiene la posibilidad de colocar Órdenes Limitadas y de Mercado con UN CLIC. El EA ajustará automáticamente el tamaño del lote de cualquier operación y administrará el StopLoss a la mitad o en BreakEven. Mi intención no era crear un EA que colocará intercambios alea
          Supply Demand EA ProBot
          Georgios Kalomoiropoulos
          4.67 (9)
          Asesores Expertos
          EA totalmente automatizado basado en los principios de oferta y demanda . El primero en ofrecer un asesor de oferta y demanda totalmente automatizado . Operar ahora es más fácil: tome el control total de sus estrategias comerciales con el panel gráfico de operaciones fácil de usar. Obtendrá un software de comercio algorítmico de alta calidad que cubre todos los estilos de comercio: manual, semiautomatizado y totalmente automatizado. Con una amplia gama de configuraciones y opciones de personaliz
          Automated Trendlines MT5
          Georgios Kalomoiropoulos
          Indicadores
          Las líneas de tendencia son la herramienta más esencial del análisis técnico en el comercio de divisas. Desafortunadamente, la mayoría de los comerciantes no los dibujan correctamente. El indicador de líneas de tendencia automatizadas es una herramienta profesional para comerciantes serios que lo ayuda a visualizar el movimiento de tendencia de los mercados. Hay dos tipos de Trendlines Bullish Trendlines y Bearish Trendlines. En la tendencia alcista, la línea de tendencia de Forex se dibuja a
          Supply Demand EA Pro MT5
          Georgios Kalomoiropoulos
          5 (3)
          Asesores Expertos
          SUPPLY DEMAND EA PRO ofrece una nueva forma de operar con cualquier instrumento financiero que desee. Se basa en el indicador MTF Supply Demand con muchas más funciones que elevarán su experiencia comercial y dispararán sus ganancias. Tiene la posibilidad de colocar Órdenes Limitadas y de Mercado con UN CLIC. El EA ajustará automáticamente el tamaño del lote de cualquier operación y administrará el StopLoss a la mitad o en BreakEven. Mi intención no era crear un EA que colocará intercambios alea
          Filtro:
          Dtisgaim2412_
          166
          Dtisgaim2412_ 2025.11.11 14:31 
           

          El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

          AndersonJ
          45
          AndersonJ 2025.10.29 21:31 
           

          Backtesting changes everything. I was able to create my own strategies based on Supply and Demand zones which is something I was waiting for years. I am happy that finally a fully automated Supply Demand EA exists in the market. A lot of useful input parameters is also a big plus. I am excited for long term results.

          BobChip
          77
          BobChip 2025.10.28 10:58 
           

          Another great ea, this author never disappoints. Ready made strategies are beautiful. Already 12% in profits using 3 strategies from the list.

          trader_pioneer
          50
          trader_pioneer 2025.10.27 12:12 
           

          This EA deserves 10 stars. Works fast, well programmed and polished. Recovery system is a big plus. I am trading mainly gold. I have attached 2 strategies on the same symbol and i do not need anything more than that. So satisfied with my purchase.

          Respuesta al comentario