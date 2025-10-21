ACRON Supply Demand EA
- Asesores Expertos
- Georgios Kalomoiropoulos
- Versión: 1.5
- Actualizado: 15 diciembre 2025
- Activaciones: 10
ACRON Supply Demand EA es un algoritmo de trading totalmente automatizado basado en los conceptos de oferta y demanda, combinado con la lógica de filtrado de la acción del precio. Fue creado por traders, basándose en su experiencia real, con el objetivo de generar un crecimiento estable y constante a largo plazo. Está diseñado para operar de forma realista, con riesgo controlado y la posibilidad de utilizar diferentes estrategias de diversificación.
¿Qué lo hace poderoso?
Trading 100% Automatizado: Diseñado específicamente para operar de forma totalmente automática según los principios de Oferta y Demanda. El EA también permite realizar pruebas retrospectivas, lo que permite a los operadores verificar el rendimiento y optimizar estrategias con datos históricos.
Enfoque de Estrategias Diversificadas: Combine múltiples estrategias con diferentes símbolos y marcos temporales. Esto ayuda a equilibrar el riesgo general, mejorar el rendimiento y obtener ganancias consistentes a largo plazo. El EA ofrece posibilidades ilimitadas.
Estrategias prediseñadas y personalizadas: Elija entre una amplia variedad de estrategias optimizadas de diferentes brókers para comenzar a operar. También puede crear sus propias estrategias para cualquier símbolo y marco temporal, lo que permite a los operadores de todos los niveles adaptar el EA a su estilo de trading personal.
Límites de ganancias/pérdidas diarios y mensuales: proteja su capital estableciendo objetivos máximos de ganancias diarias y mensuales, así como límites máximos de pérdidas para cada estrategia y a nivel global.
Control de trading basado en el tiempo: define horas de trading específicas para permitir que el EA opere solo durante ventanas de tiempo elegidas, centrándose en períodos con configuraciones de mayor probabilidad y evitando condiciones de mercado menos favorables.
Control de reducción: incluye límites de reducción de símbolos y globales, deteniendo la negociación automáticamente si se alcanzan los umbrales para evitar pérdidas significativas.
Sistema de recuperación inteligente: ajusta automáticamente el comportamiento comercial después de las reducciones para restaurar el capital perdido de forma segura, mejorando el rendimiento a largo plazo.
Sistema de dirección de marco temporal superior: las operaciones se califican utilizando la dirección de tendencia de marco temporal superior, lo que mejora la precisión de las operaciones al alinear las entradas con la acción del precio del mercado.
Gestión comercial avanzada: utilice stops dinámicos, toma de ganancias a la mitad de las ganancias y ajustes de punto de equilibrio para fijar ganancias y permitir que se ejecuten operaciones ganadoras.
¿Por qué ACRON Supply Demand EA?
Archivos de estrategias predefinidos para uso instantáneo
Optimizado para una ejecución rápida y estable en MT5
Centrarse en el rendimiento constante y la diversificación de la cartera
Funciona con scalping, day trading y swing trading.
Todos los ajustes se controlan desde los parámetros de entrada
El panel de operaciones le permite monitorear rápidamente los resultados diarios y mensuales
Se proporcionarán nuevas estrategias y actualizaciones con frecuencia.
Aprendizaje y estrategias
Estrategias optimizadas para diferentes brókers
Manual detallado incluido
Vídeos regulares con ideas de estrategia y archivos de configuración
Las estrategias pueden ser infinitas, no limitadas a lo que se proporciona
Descargo de responsabilidad
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los resultados de trading en vivo pueden variar según el bróker, el tipo de cuenta y las estrategias que utilice. Pruebe siempre cualquier estrategia en una cuenta demo antes de usarla en una cuenta real. Para obtener resultados lo más parecidos posible a nuestros backtests, recomendamos usar los brókers para los que se optimizaron las estrategias. Opere con responsabilidad para evitar pérdidas innecesarias y utilice únicamente el capital que pueda permitirse perder.
Backtesting changes everything. I was able to create my own strategies based on Supply and Demand zones which is something I was waiting for years. I am happy that finally a fully automated Supply Demand EA exists in the market. A lot of useful input parameters is also a big plus. I am excited for long term results.