Supply Demand EA ProBot MT5

4.57

Arz ve talep prensiplerine dayalı tam otomasyonlu bir EA . Tam otomasyonlu arz ve talep danışmanlık hizmeti sunan ilk şirket . Ticaret her zamankinden daha kolay. Kullanımı kolay grafiksel işlem panomuzla işlem stratejinizin tam kontrolünü elinize alın. Tüm işlem stillerini (manuel, yarı otomatik, tam otomatik) kapsayan yüksek kaliteli algoritmik işlem yazılımına sahip olun. Çeşitli ayarlar ve özelleştirme seçenekleri, her yatırımcının kendi ihtiyaçlarına ve kişisel yatırım tarzına uygun bir strateji geliştirmesine olanak tanır. Bu özel uzman danışmanlık hizmetinin güzelliği, sonsuz olanaklar sunmasıdır.


EA ProBot Arz ve Talep Rehberi || Ticaret paneli nasıl kullanılır || otopilot


Satın aldıktan sonra lütfen bize mesaj gönderin, size talimatları gönderelim . Fiyatı 199 dolar, ancak satın aldıktan sonra tamamen ücretsiz .


EA ProBot Arz ve Talep Ticaret Modu

Manuel İşlem: Arz ve talep bölgelerinin yanındaki aralık işaretleyicilerine tıklayarak işlemlerinizi manuel olarak işaretleyebilir/sınırlayabilirsiniz. Bunu yapmak için giriş ayarlarında manuel ticareti etkinleştirmeniz ve işlem panelindeki "Satın Al" ve "Sat" butonlarını devre dışı bırakmanız gerekir.

Yarı otomatik işlem: EA, fiyat belirli bir aralığa ulaştığında işlemleri otomatik olarak gerçekleştirir. İşlemler, işlem penceresinde seçilen parametrelere göre gerçekleştirilir. İşlem yapmak için, fiyat satış bölgesine ulaştığında Satın Al butonunu aktifleştirmeniz gerekmektedir. İşlemi kapatmak için fiyat teklif bölgesine ulaştığında Satış butonunu aktifleştirmeniz gerekmektedir. Bu, doğrudan işlem panelinden işleminizin yönünü (alım veya satım) ve risk yönetimi, lot büyüklüğü, zarar durdurma ve kar alma gibi diğer önemli parametreleri ayarlamanıza olanak tanır. Yönlendirme paneli, seçilen döviz çiftinin her zaman dilimi için gerçek zamanlı trend bilgisi sağlayarak iyi piyasa trendlerini belirlemenize yardımcı olur.

Tamamen otomatik işlem: EA, fiyat talep bölgesine ulaştığında bir alım işlemi mi yoksa arz bölgesine ulaştığında bir satış işlemi mi gerçekleştirileceğine otomatik olarak karar verir. Bunu yapmak için, otopilot yapılandırma giriş parametrelerinden en az birini (Birinci zaman aralığı, İkinci zaman aralığı, Üçüncü zaman aralığı, Dördüncü zaman aralığı) etkinleştirmeniz gerekir. Bu ayarlar, işlemlerinizi uzun vadeli piyasa eğilimlerine ve yönüne göre filtrelemenize olanak tanır.

      


Hangi işlem yöntemleri mevcut?

Arz ve Talep EA ProBot her türlü işlem yöntemiyle kullanılabilir. Günlük alım satım, swing alım satım ve scalping için kullanılabilir. İşlem paneli çeşitli ayarlar sunarak istediğiniz işlem dönemini ve TP ve SL oranlarını seçmenize olanak tanır. Her türlü işlem stiline uygun mükemmel bir araçtır.


Supply Demand EA Pro'yu farklı kılan nedir?

Supply Demand EA Pro manuel işlem yapmaya uygun olarak tasarlanmıştır.   Kullanıcılar tek tıklamayla işlem yapma özelliğini kullanarak işlem yapabiliyor. Bu özellik, kullanıcıların alım veya satım bölgesinin yanındaki aralık göstergesine tıklayarak piyasalar oluşturmasına ve işlemleri sınırlamasına olanak tanır. EA ProBot Arz ve Talebi   İşlem panelindeki ayarlara bağlı olarak arz ve talep bölgelerinde otomatik olarak işlemler gerçekleştirilebilir. Bu özellik Pro sürümünde mevcut değildir. Supply and Demand EA ProBot kullanıyorsanız, tek tıklamayla işlem yaparak manuel olarak da işlem yapabilirsiniz.   Çalışma prensibi Profesyonel versiyonla aynıdır.


Nasıl çalışır?

Kullanıcılar belirli FX/Endeks/CFD/Metal çiftlerinin hareketlerini izleyebilir ve bunları günlük ve 4 saatlik zaman dilimlerinde (günlük ticaret) veya haftalık ve aylık zaman dilimlerinde (swing ticareti) görüntüleyerek işlem yönlerini belirleyebilirler. Alım yönü seçildiğinde danışman sadece oluşan talep bölgesinde uzun pozisyonlara girer. Satış yönü seçildiğinde sadece oluşan teklif bölgesinde uzun pozisyonlara girilir. Daha sonra danışmanınızın çalışmasını istediğiniz zaman dilimlerini seçebilirsiniz. Bu danışman birden fazla zaman dilimi için tasarlanmıştır, bu sayede bir zaman diliminden diğerine işlem yapabilirsiniz. Ayrıca, işlem panelini kullanarak işlem yapmak istediğiniz alan türünü daha da filtreleyebilir ve takip eden zarar durdurma, yarı kar ve zarara dönüş noktalarını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca belirli fiyat aralıkları veya yükseliş/düşüş trendi kanalları da oluşturabilirsiniz. EA sadece bu belirli fiyat aralığında faaliyet göstermektedir.



Tüm işlemler otomatik olarak yürütülür ve yönetilir. İstediğiniz özelliği seçin , arkanıza yaslanın ve kazançlarınızın artmasını izleyin.

Ayrıca her birinin yanındaki alan etiketlerine tıklayarak eylemleri manuel olarak da gerçekleştirebilirsiniz.


Panel giriş parametreleri:

  • İşlem yönünü seçin (alım veya satım)
  • İşlem yapmak istediğiniz zaman dilimini seçin.
  • Değiştirmek istediğiniz alanı seçin (Büyük, Orta, Küçük, Çok Küçük).
  • Üç finansal yönetim seçeneğinden birini seçin
  • Danışman bir işlemi kapattığında, kar mı yoksa zararedeceğini seçer.
  • Risk tabanlı veya ATR tabanlı TP ve SL oranları arasında seçim yapın
  • Yükselen veya alçalan kanallardaki işlem alanlarını seçin
  • Aralığın üst ve alt sınırlarını seçin
  • Sadece günün belirli saatlerinde işlem yapmak istiyorsanız bir zaman aralığı seçin.
  • Çeşitli takip eden durdurma ve denge özellikleri arasından seçim yapın


Bir EA'yı bir grafiğe bağladığınızda, üç ana zaman dilimine kadar görüntüleyebilirsiniz.

Örneğin, 30 dakikalık bir zaman dilimi kullanıyorsanız, 1 saatlik, 4 saatlik ve günlük arz ve talep bölgelerini etkinleştirebilirsiniz.

Ayrıca karlı olsun veya olmasın, yeni bir işlem yapıldığında veya mevcut bir işlem kapatıldığında telefonunuza bildirimler alacaksınız .

Bu sayede, nerede olursanız olun, platformun faaliyetlerine ilişkin gerçek zamanlı bir genel bakışa sahip olabilirsiniz.

Herhangi bir sorunuz olursa bana istediğiniz zaman özel mesaj atabilirsiniz. Bu aracı kullanarak işlem karınızı nasıl maksimize edebileceğinize dair detaylı bilgileri size göndereceğiz.



ÖNEMLİ: Strategy Tester işlem panelini desteklemez. Tüm Strateji Test Görevleri rastgeledir.


MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/116645






İncelemeler 15
mickaswah
125
mickaswah 2025.03.20 02:11 
 

This is a great EA. Very easy to use and well laid out dashboard. A lot fo thought has gone into this. The developer has taken the time to provide manuals and videos which make it quicker to learn how to fully utilise this EA to its potential. Support has been great, Georgios responded quickly to my questions>

Vicente Javier Cordova Encalada
644
Vicente Javier Cordova Encalada 2024.12.28 05:04 
 

Ha sido un largo camino que ha recorrido George para llegar a este EA. Yo siempre estaba pendiente de su trabajo, solo estaba esperando la automatización de las zonas. Ahora lo estoy probando en cuenta DEMO con analisis de los gráficos y programando al EA para que trabaje según mi análisis. Los resultados han sido sorprendentes. Este EA es un buen compañero y amigo para hacerte el trabajo mucho mas facil. Es sencillo y confiable. Gracias a George por su trabajo

Cesar Augusto Moreira Dos Santos
567
Cesar Augusto Moreira Dos Santos 2024.12.23 10:29 
 

The author is to be congratulated, it is a simple strategy that works, he included a lot of functionality, what attracts me most about this type of bot is that everything is very clear, what is being executed, no deception, no miracles, no random entries, there is logic. I am currently looking for entries at strategic points, more quality and less volume, the volume is illusory. And this bot gives me many strategic points, in any type of financial asset. Many EAs make many entries, and put you in situations that are difficult to reverse. I like to have control, the semi-automatic style that it has also attracts me a lot. Nowadays there is a trend for AIs, they are charging a fortune, the greatest AI is in us. The sophistication lies in the simplicity.

İncelemeye yanıt