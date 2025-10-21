O ACRON Supply Demand EA é um algoritmo de negociação totalmente automatizado, desenvolvido com base nos conceitos de oferta e demanda, combinados com uma lógica de filtragem de ação de preço. Foi criado por traders, com base em experiências reais de negociação, com o objetivo de proporcionar um crescimento estável e consistente a longo prazo. Ele foi desenvolvido para operar de forma realista, com risco controlado e possibilidade de usar diferentes estratégias de diversificação.

Após a compra , envie-nos uma mensagem para receber todas as estratégias otimizadas para o EA de Oferta e Demanda da ACRON.

Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco caso tenha alguma dúvida.

Resultadose honestosSem ajustes de curva, sem truques de otimização e sem backtests enganosos. O desempenho é baseado exclusivamente nos dados de mercado anteriores da sua corretora, fornecendo expectativas realistas para negociações reais.Estamos ao seu lado para ajudá-lo a construir um portfólio de longo prazo e evitar perdas desnecessárias.





O que o torna poderoso

Negociação 100% automatizada: projetada especificamente para negociar de forma totalmente automática com base nos princípios de oferta e demanda. O EA também pode ser submetido a backtests, permitindo que os traders verifiquem o desempenho e otimizem estratégias com base em dados históricos.

Abordagem de Estratégias Diversificadas: Combine múltiplas estratégias com diferentes símbolos e prazos. Isso ajuda a equilibrar o risco geral, melhorar o desempenho e alcançar lucros consistentes a longo prazo. O EA oferece possibilidades ilimitadas.

Estratégias pré-definidas e personalizadas: escolha entre uma ampla variedade de estratégias otimizadas de diferentes corretoras para começar a negociar. Você também pode criar suas próprias estratégias para qualquer símbolo e período, permitindo que traders de todos os níveis adaptem o EA ao seu estilo de negociação pessoal.

Limites de lucro/perda diários e mensais: proteja seu capital definindo metas máximas de lucro diário e mensal, bem como limites máximos de perda para cada estratégia e globalmente.

Controle de negociação baseado em tempo: defina horários de negociação específicos para permitir que o EA opere apenas durante janelas de tempo escolhidas, concentrando-se em períodos com configurações de maior probabilidade e evitando condições de mercado menos favoráveis.

Controle de Drawdown: Inclui limites de drawdown globais e de símbolos, interrompendo a negociação automaticamente se os limites forem atingidos para evitar perdas significativas.

Sistema de Recuperação Inteligente: Ajusta automaticamente o comportamento de negociação após quedas para restaurar o patrimônio perdido com segurança, melhorando o desempenho a longo prazo.

Sistema de direção de prazo mais alto: as negociações são qualificadas usando a direção da tendência de prazo mais alto, melhorando a precisão da negociação ao alinhar as entradas com a ação do preço de mercado.

Gerenciamento avançado de negociações: utilize trailing stops, realização de lucros pela metade e ajustes de equilíbrio para garantir ganhos enquanto permite negociações vencedoras.









Por que ACRON Oferta Demanda EA

Arquivos de estratégias pré-construídos para uso instantâneo



Otimizado para execução rápida e estável no MT5

Foco no desempenho estável e na diversificação do portfólio

Trabalha com abordagens de scalping, day trading e swing trading

Todas as configurações são controladas a partir dos parâmetros de entrada

O painel de negociação permite que você monitore rapidamente os resultados diários e mensais

Novas estratégias e atualizações serão fornecidas com frequência





Aprendizagem e Estratégias

Estratégias otimizadas para diferentes corretoras

Manual detalhado incluído

Vídeos regulares com ideias de estratégias e setfiles

As estratégias podem ser infinitas, não se limitando ao que é fornecido









Isenção de responsabilidade

O desempenho passado não garante resultados futuros. Os resultados de negociações ao vivo podem variar dependendo da sua corretora, do tipo de conta e das estratégias que você utiliza. Sempre experimente qualquer estratégia em uma conta demo antes de usá-la em uma conta real. Para resultados mais próximos dos nossos backtests, recomendamos usar as corretoras nas quais as estratégias foram otimizadas. Negocie com responsabilidade para evitar perdas desnecessárias e use apenas o capital que você pode perder.



