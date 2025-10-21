ACRON Supply Demand EA

O ACRON Supply Demand EA é um algoritmo de negociação totalmente automatizado, desenvolvido com base nos conceitos de oferta e demanda, combinados com uma lógica de filtragem de ação de preço. Foi criado por traders, com base em experiências reais de negociação, com o objetivo de proporcionar um crescimento estável e consistente a longo prazo. Ele foi desenvolvido para operar de forma realista, com risco controlado e possibilidade de usar diferentes estratégias de diversificação.

[MANUAL DO PRODUTO] [FAQ]

Após a compra , envie-nos uma mensagem para receber todas as estratégias otimizadas para o EA de Oferta e Demanda da ACRON.

Resultados reais e honestos . Sem ajustes de curva, sem truques de otimização e sem backtests enganosos. O desempenho é baseado exclusivamente nos dados de mercado anteriores da sua corretora, fornecendo expectativas realistas para negociações reais. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco caso tenha alguma dúvida. Estamos ao seu lado para ajudá-lo a construir um portfólio de longo prazo e evitar perdas desnecessárias.


O que o torna poderoso

Negociação 100% automatizada: projetada especificamente para negociar de forma totalmente automática com base nos princípios de oferta e demanda. O EA também pode ser submetido a backtests, permitindo que os traders verifiquem o desempenho e otimizem estratégias com base em dados históricos.

Abordagem de Estratégias Diversificadas: Combine múltiplas estratégias com diferentes símbolos e prazos. Isso ajuda a equilibrar o risco geral, melhorar o desempenho e alcançar lucros consistentes a longo prazo. O EA oferece possibilidades ilimitadas.

Estratégias pré-definidas e personalizadas: escolha entre uma ampla variedade de estratégias otimizadas de diferentes corretoras para começar a negociar. Você também pode criar suas próprias estratégias para qualquer símbolo e período, permitindo que traders de todos os níveis adaptem o EA ao seu estilo de negociação pessoal.

Limites de lucro/perda diários e mensais: proteja seu capital definindo metas máximas de lucro diário e mensal, bem como limites máximos de perda para cada estratégia e globalmente.

Controle de negociação baseado em tempo: defina horários de negociação específicos para permitir que o EA opere apenas durante janelas de tempo escolhidas, concentrando-se em períodos com configurações de maior probabilidade e evitando condições de mercado menos favoráveis.

Controle de Drawdown: Inclui limites de drawdown globais e de símbolos, interrompendo a negociação automaticamente se os limites forem atingidos para evitar perdas significativas.

Sistema de Recuperação Inteligente: Ajusta automaticamente o comportamento de negociação após quedas para restaurar o patrimônio perdido com segurança, melhorando o desempenho a longo prazo.

Sistema de direção de prazo mais alto: as negociações são qualificadas usando a direção da tendência de prazo mais alto, melhorando a precisão da negociação ao alinhar as entradas com a ação do preço de mercado.

Gerenciamento avançado de negociações: utilize trailing stops, realização de lucros pela metade e ajustes de equilíbrio para garantir ganhos enquanto permite negociações vencedoras.



    Por que ACRON Oferta Demanda EA

    • Arquivos de estratégias pré-construídos para uso instantâneo

    • Otimizado para execução rápida e estável no MT5

    • Foco no desempenho estável e na diversificação do portfólio

    • Trabalha com abordagens de scalping, day trading e swing trading

    • Todas as configurações são controladas a partir dos parâmetros de entrada

    • O painel de negociação permite que você monitore rapidamente os resultados diários e mensais

    • Novas estratégias e atualizações serão fornecidas com frequência


      Aprendizagem e Estratégias

      • Estratégias otimizadas para diferentes corretoras

      • Manual detalhado incluído

      • Vídeos regulares com ideias de estratégias e setfiles

      • As estratégias podem ser infinitas, não se limitando ao que é fornecido



          Isenção de responsabilidade

          O desempenho passado não garante resultados futuros. Os resultados de negociações ao vivo podem variar dependendo da sua corretora, do tipo de conta e das estratégias que você utiliza. Sempre experimente qualquer estratégia em uma conta demo antes de usá-la em uma conta real. Para resultados mais próximos dos nossos backtests, recomendamos usar as corretoras nas quais as estratégias foram otimizadas. Negocie com responsabilidade para evitar perdas desnecessárias e use apenas o capital que você pode perder.



          Comentários 4
          AndersonJ
          45
          AndersonJ 2025.10.29 21:31 
           

          Backtesting changes everything. I was able to create my own strategies based on Supply and Demand zones which is something I was waiting for years. I am happy that finally a fully automated Supply Demand EA exists in the market. A lot of useful input parameters is also a big plus. I am excited for long term results.

          BobChip
          77
          BobChip 2025.10.28 10:58 
           

          Another great ea, this author never disappoints. Ready made strategies are beautiful. Already 12% in profits using 3 strategies from the list.

          trader_pioneer
          50
          trader_pioneer 2025.10.27 12:12 
           

          This EA deserves 10 stars. Works fast, well programmed and polished. Recovery system is a big plus. I am trading mainly gold. I have attached 2 strategies on the same symbol and i do not need anything more than that. So satisfied with my purchase.

