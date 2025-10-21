ACRON Supply Demand EA
- Experts
- Georgios Kalomoiropoulos
- Versão: 1.5
- Atualizado: 15 dezembro 2025
- Ativações: 10
O ACRON Supply Demand EA é um algoritmo de negociação totalmente automatizado, desenvolvido com base nos conceitos de oferta e demanda, combinados com uma lógica de filtragem de ação de preço. Foi criado por traders, com base em experiências reais de negociação, com o objetivo de proporcionar um crescimento estável e consistente a longo prazo. Ele foi desenvolvido para operar de forma realista, com risco controlado e possibilidade de usar diferentes estratégias de diversificação.
Após a compra , envie-nos uma mensagem para receber todas as estratégias otimizadas para o EA de Oferta e Demanda da ACRON.
O que o torna poderoso
Negociação 100% automatizada: projetada especificamente para negociar de forma totalmente automática com base nos princípios de oferta e demanda. O EA também pode ser submetido a backtests, permitindo que os traders verifiquem o desempenho e otimizem estratégias com base em dados históricos.
Abordagem de Estratégias Diversificadas: Combine múltiplas estratégias com diferentes símbolos e prazos. Isso ajuda a equilibrar o risco geral, melhorar o desempenho e alcançar lucros consistentes a longo prazo. O EA oferece possibilidades ilimitadas.
Estratégias pré-definidas e personalizadas: escolha entre uma ampla variedade de estratégias otimizadas de diferentes corretoras para começar a negociar. Você também pode criar suas próprias estratégias para qualquer símbolo e período, permitindo que traders de todos os níveis adaptem o EA ao seu estilo de negociação pessoal.
Limites de lucro/perda diários e mensais: proteja seu capital definindo metas máximas de lucro diário e mensal, bem como limites máximos de perda para cada estratégia e globalmente.
Controle de negociação baseado em tempo: defina horários de negociação específicos para permitir que o EA opere apenas durante janelas de tempo escolhidas, concentrando-se em períodos com configurações de maior probabilidade e evitando condições de mercado menos favoráveis.
Controle de Drawdown: Inclui limites de drawdown globais e de símbolos, interrompendo a negociação automaticamente se os limites forem atingidos para evitar perdas significativas.
Sistema de Recuperação Inteligente: Ajusta automaticamente o comportamento de negociação após quedas para restaurar o patrimônio perdido com segurança, melhorando o desempenho a longo prazo.
Sistema de direção de prazo mais alto: as negociações são qualificadas usando a direção da tendência de prazo mais alto, melhorando a precisão da negociação ao alinhar as entradas com a ação do preço de mercado.
Gerenciamento avançado de negociações: utilize trailing stops, realização de lucros pela metade e ajustes de equilíbrio para garantir ganhos enquanto permite negociações vencedoras.
Por que ACRON Oferta Demanda EA
Arquivos de estratégias pré-construídos para uso instantâneo
Otimizado para execução rápida e estável no MT5
Foco no desempenho estável e na diversificação do portfólio
Trabalha com abordagens de scalping, day trading e swing trading
Todas as configurações são controladas a partir dos parâmetros de entrada
O painel de negociação permite que você monitore rapidamente os resultados diários e mensais
Novas estratégias e atualizações serão fornecidas com frequência
Aprendizagem e Estratégias
Estratégias otimizadas para diferentes corretoras
Manual detalhado incluído
Vídeos regulares com ideias de estratégias e setfiles
As estratégias podem ser infinitas, não se limitando ao que é fornecido
Isenção de responsabilidade
O desempenho passado não garante resultados futuros. Os resultados de negociações ao vivo podem variar dependendo da sua corretora, do tipo de conta e das estratégias que você utiliza. Sempre experimente qualquer estratégia em uma conta demo antes de usá-la em uma conta real. Para resultados mais próximos dos nossos backtests, recomendamos usar as corretoras nas quais as estratégias foram otimizadas. Negocie com responsabilidade para evitar perdas desnecessárias e use apenas o capital que você pode perder.
Backtesting changes everything. I was able to create my own strategies based on Supply and Demand zones which is something I was waiting for years. I am happy that finally a fully automated Supply Demand EA exists in the market. A lot of useful input parameters is also a big plus. I am excited for long term results.