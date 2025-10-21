ACRON Supply Demand EA

Der ACRON Supply Demand EA ist ein vollautomatisierter Handelsalgorithmus, der auf Angebots- und Nachfragekonzepten in Kombination mit einer Filterlogik für die Kursentwicklung basiert. Er wurde von erfahrenen Händlern entwickelt und zielt darauf ab, langfristig ein stabiles und kontinuierliches Wachstum zu erzielen. Der EA ist für realistisches Trading mit kontrolliertem Risiko und der Möglichkeit zur Diversifizierung durch verschiedene Strategien konzipiert.

Ehrliche und transparente Ergebnisse . Keine Kurvenanpassung, keine Optimierungstricks und keine irreführenden Backtests. Die Performance basiert ausschließlich auf den historischen Marktdaten Ihres Brokers und bietet so realistische Erwartungen für den realen Handel. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Seite. Wir unterstützen Sie beim Aufbau eines langfristigen Portfolios und helfen Ihnen, unnötige Verluste zu vermeiden.


Die Standardeinstellungen von ACRON sind optimiert für XAUUSD (GOLD) H1 , Zeitraum 2023-2025, Roh-Spreads, Every-Tick-Modellierung, Hebel 1:500 [IC Markets/Vantage Markets]


Was macht es so wirkungsvoll?

100 % automatisierter Handel: Speziell entwickelt für den vollautomatischen Handel auf Basis von Angebot und Nachfrage. Der Expert Advisor (EA) kann zudem per Backtesting überprüft werden, sodass Händler ihre Performance analysieren und Strategien anhand historischer Daten optimieren können.

Diversifizierter Strategieansatz: Kombinieren Sie verschiedene Strategien mit unterschiedlichen Symbolen und Zeithorizonten. Dies trägt zu einem ausgeglichenen Gesamtrisiko, verbesserter Performance und nachhaltigen, langfristigen Gewinnen bei. Der Expert Advisor (EA) bietet unbegrenzte Möglichkeiten.

Vorgefertigte und benutzerdefinierte Strategien: Wählen Sie aus einer Vielzahl optimierter Strategien verschiedener Broker, um mit dem Trading zu beginnen. Sie können auch eigene Strategien für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen erstellen, sodass Trader aller Erfahrungsstufen den Expert Advisor (EA) an ihren persönlichen Handelsstil anpassen können.

Tägliche und monatliche Gewinn-/Verlustlimits: Schützen Sie Ihr Kapital, indem Sie maximale tägliche und monatliche Gewinnziele sowie maximale Verlustlimits für jede Strategie und global festlegen.

Zeitbasierte Handelssteuerung: Definieren Sie spezifische Handelszeiten, damit der EA nur während der ausgewählten Zeitfenster aktiv ist, wobei der Fokus auf Perioden mit höherer Wahrscheinlichkeit für Setups liegt und weniger günstige Marktbedingungen vermieden werden.

Drawdown-Kontrolle: Beinhaltet Symbol- und globale Drawdown-Limits, die den Handel automatisch stoppen, wenn Schwellenwerte erreicht werden, um erhebliche Verluste zu verhindern.

Intelligentes Wiederherstellungssystem: Passt das Handelsverhalten nach Kursverlusten automatisch an, um verlorenes Kapital sicher wiederherzustellen und so die langfristige Performance zu verbessern.

System mit höherer Zeitebenenrichtung: Die Trades werden anhand der Trendrichtung höherer Zeitebenen qualifiziert, wodurch die Genauigkeit der Trades verbessert wird, indem die Einstiege an die Kursentwicklung des Marktes angepasst werden.

Fortgeschrittenes Handelsmanagement: Nutzen Sie Step-Trailing-Stops, Gewinnmitnahmen zur Hälfte und Break-Even-Anpassungen, um Gewinne zu sichern und gleichzeitig erfolgreiche Trades weiterlaufen zu lassen.


Warum ACRON Supply Demand EA

  • Vorgefertigte Strategie-Setdateien zur sofortigen Verwendung

  • Optimiert für schnelle und stabile Ausführung auf MT5

  • Fokus auf stetige Wertentwicklung und Portfoliodiversifizierung

  • Funktioniert mit Scalping-, Daytrading- und Swingtrading-Strategien

  • Alle Einstellungen werden über die Eingangsparameter gesteuert.

  • Das Trading-Panel ermöglicht die schnelle Überwachung der täglichen und monatlichen Ergebnisse.

  • Neue Strategien und Aktualisierungen werden regelmäßig bereitgestellt.


    Lernen & Strategien

    • Optimierte Strategien für verschiedene Paare

    • Ausführliches Handbuch enthalten

    • Regelmäßige Videos mit Strategieideen und Setdateien

    • Die Strategien können unendlich vielfältig sein und sind nicht auf das Vorgegebene beschränkt.


      Haftungsausschluss

      Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Ergebnisse im Live-Handel können je nach Broker, Kontotyp und angewandten Strategien variieren. Testen Sie jede Strategie zunächst auf einem Demokonto, bevor Sie sie auf einem Live-Konto einsetzen. Um Ergebnisse zu erzielen, die unseren Backtests am nächsten kommen, empfehlen wir die Nutzung der Broker, für die die Strategien optimiert wurden. Handeln Sie verantwortungsbewusst, um unnötige Verluste zu vermeiden, und setzen Sie nur Kapital ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.


      Bewertungen 4
      AndersonJ
      45
      AndersonJ 2025.10.29 21:31 
       

      Backtesting changes everything. I was able to create my own strategies based on Supply and Demand zones which is something I was waiting for years. I am happy that finally a fully automated Supply Demand EA exists in the market. A lot of useful input parameters is also a big plus. I am excited for long term results.

      BobChip
      77
      BobChip 2025.10.28 10:58 
       

      Another great ea, this author never disappoints. Ready made strategies are beautiful. Already 12% in profits using 3 strategies from the list.

      trader_pioneer
      50
      trader_pioneer 2025.10.27 12:12 
       

      This EA deserves 10 stars. Works fast, well programmed and polished. Recovery system is a big plus. I am trading mainly gold. I have attached 2 strategies on the same symbol and i do not need anything more than that. So satisfied with my purchase.

