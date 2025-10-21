Der ACRON Supply Demand EA ist ein vollautomatisierter Handelsalgorithmus, der auf Angebots- und Nachfragekonzepten in Kombination mit einer Filterlogik für die Kursentwicklung basiert. Er wurde von erfahrenen Händlern entwickelt und zielt darauf ab, langfristig ein stabiles und kontinuierliches Wachstum zu erzielen. Der EA ist für realistisches Trading mit kontrolliertem Risiko und der Möglichkeit zur Diversifizierung durch verschiedene Strategien konzipiert.

Senden Sie uns nach dem Kauf eine Nachricht, um alle für ACRON Supply Demand EA optimierten Strategien zu erhalten.

Ehrliche und transparente Ergebnisse . Keine Kurvenanpassung, keine Optimierungstricks und keine irreführenden Backtests. Die Performance basiert ausschließlich auf den historischen Marktdaten Ihres Brokers und bietet so realistische Erwartungen für den realen Handel. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Seite. Wir unterstützen Sie beim Aufbau eines langfristigen Portfolios und helfen Ihnen, unnötige Verluste zu vermeiden.





Die Standardeinstellungen von ACRON sind optimiert für XAUUSD (GOLD) H1 , Zeitraum 2023-2025, Roh-Spreads, Every-Tick-Modellierung, Hebel 1:500 [IC Markets/Vantage Markets]





Was macht es so wirkungsvoll?

100 % automatisierter Handel: Speziell entwickelt für den vollautomatischen Handel auf Basis von Angebot und Nachfrage. Der Expert Advisor (EA) kann zudem per Backtesting überprüft werden, sodass Händler ihre Performance analysieren und Strategien anhand historischer Daten optimieren können.

Diversifizierter Strategieansatz: Kombinieren Sie verschiedene Strategien mit unterschiedlichen Symbolen und Zeithorizonten. Dies trägt zu einem ausgeglichenen Gesamtrisiko, verbesserter Performance und nachhaltigen, langfristigen Gewinnen bei. Der Expert Advisor (EA) bietet unbegrenzte Möglichkeiten.

Vorgefertigte und benutzerdefinierte Strategien: Wählen Sie aus einer Vielzahl optimierter Strategien verschiedener Broker, um mit dem Trading zu beginnen. Sie können auch eigene Strategien für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen erstellen, sodass Trader aller Erfahrungsstufen den Expert Advisor (EA) an ihren persönlichen Handelsstil anpassen können.

Tägliche und monatliche Gewinn-/Verlustlimits: Schützen Sie Ihr Kapital, indem Sie maximale tägliche und monatliche Gewinnziele sowie maximale Verlustlimits für jede Strategie und global festlegen.

Zeitbasierte Handelssteuerung: Definieren Sie spezifische Handelszeiten, damit der EA nur während der ausgewählten Zeitfenster aktiv ist, wobei der Fokus auf Perioden mit höherer Wahrscheinlichkeit für Setups liegt und weniger günstige Marktbedingungen vermieden werden.

Drawdown-Kontrolle: Beinhaltet Symbol- und globale Drawdown-Limits, die den Handel automatisch stoppen, wenn Schwellenwerte erreicht werden, um erhebliche Verluste zu verhindern.

Intelligentes Wiederherstellungssystem: Passt das Handelsverhalten nach Kursverlusten automatisch an, um verlorenes Kapital sicher wiederherzustellen und so die langfristige Performance zu verbessern.

System mit höherer Zeitebenenrichtung: Die Trades werden anhand der Trendrichtung höherer Zeitebenen qualifiziert, wodurch die Genauigkeit der Trades verbessert wird, indem die Einstiege an die Kursentwicklung des Marktes angepasst werden.

Fortgeschrittenes Handelsmanagement: Nutzen Sie Step-Trailing-Stops, Gewinnmitnahmen zur Hälfte und Break-Even-Anpassungen, um Gewinne zu sichern und gleichzeitig erfolgreiche Trades weiterlaufen zu lassen.

Warum ACRON Supply Demand EA

Vorgefertigte Strategie-Setdateien zur sofortigen Verwendung



Optimiert für schnelle und stabile Ausführung auf MT5

Fokus auf stetige Wertentwicklung und Portfoliodiversifizierung

Funktioniert mit Scalping-, Daytrading- und Swingtrading-Strategien

Alle Einstellungen werden über die Eingangsparameter gesteuert.

Das Trading-Panel ermöglicht die schnelle Überwachung der täglichen und monatlichen Ergebnisse.

Neue Strategien und Aktualisierungen werden regelmäßig bereitgestellt.





Lernen & Strategien

Optimierte Strategien für verschiedene Paare

Ausführliches Handbuch enthalten

Regelmäßige Videos mit Strategieideen und Setdateien

Die Strategien können unendlich vielfältig sein und sind nicht auf das Vorgegebene beschränkt.





Haftungsausschluss

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Ergebnisse im Live-Handel können je nach Broker, Kontotyp und angewandten Strategien variieren. Testen Sie jede Strategie zunächst auf einem Demokonto, bevor Sie sie auf einem Live-Konto einsetzen. Um Ergebnisse zu erzielen, die unseren Backtests am nächsten kommen, empfehlen wir die Nutzung der Broker, für die die Strategien optimiert wurden. Handeln Sie verantwortungsbewusst, um unnötige Verluste zu vermeiden, und setzen Sie nur Kapital ein, dessen Verlust Sie sich leisten können.