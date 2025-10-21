ACRON Supply Demand EAは、需給の概念とプライスアクションフィルタリングロジックを組み合わせた完全自動取引アルゴリズムです。トレーダーが実際の取引経験に基づいて開発し、長期にわたる安定した成長を目指しています。リスクをコントロールし、様々な戦略を用いて分散投資を行うことで、現実的な取引を実現できるよう設計されています。

ご購入後、 ACRON Supply Demand EAに最適化されたすべての戦略を取得するには、メッセージをお送りください。





何が強力なのか

100%自動取引：需給原理に基づいて完全に自動で取引を行うように特別に設計されています。EAはバックテストも可能なので、トレーダーは過去のデータを用いてパフォーマンスを検証し、戦略を最適化することができます。

分散戦略アプローチ：異なる銘柄と時間枠の複数の戦略を組み合わせます。これにより、全体的なリスクのバランスを取り、パフォーマンスを向上させ、長期的な安定した利益を達成できます。EAは無限の可能性を提供します。

事前構築済みおよびカスタム戦略：様々なブローカーの最適化された幅広い戦略から選択して取引を開始できます。また、任意の銘柄と時間枠で独自の戦略を作成することも可能で、あらゆるレベルのトレーダーがEAを自身の取引スタイルに合わせてカスタマイズできます。

日次および月次利益/損失制限:各戦略および世界全体で日次および月次最大利益目標と最大損失制限を設定することで、資金を保護します。

時間ベースの取引制御:特定の取引時間を定義して、EA が選択した時間枠内でのみ動作できるようにし、確率の高いセットアップの期間に焦点を当て、あまり好ましくない市場状況を回避します。

ドローダウン制御:シンボルおよびグローバル ドローダウン制限が含まれており、しきい値に達した場合に取引を自動的に停止して、大きな損失を防止します。

スマートリカバリーシステム:ドローダウン後に取引行動を自動的に調整し、失われた資本を安全に回復して、長期的なパフォーマンスを向上させます。

高時間枠方向システム:取引は高時間枠トレンド方向を使用して評価され、エントリーを市場価格の動きに合わせることで取引の精度が向上します。

高度な取引管理:ステップ トレーリング ストップ、半利益の利益確定、損益分岐点調整を活用して、勝ちトレードを継続しながら利益を確保します。









ACRONの供給需要EAの理由

すぐに使用できる事前構築された戦略セットファイル



MT5での高速かつ安定した実行に最適化

安定したパフォーマンスとポートフォリオの多様化に重点を置く

スキャルピング、デイトレード、スイングトレードのアプローチに対応

すべての設定は入力パラメータから制御されます

取引パネルでは日次および月次結果を素早く監視できます

新しい戦略とアップデートが頻繁に提供されます





学習と戦略

さまざまなブローカー向けに最適化された戦略

詳細なマニュアルが付属

戦略アイデアとセットファイルを含む定期的なビデオ

戦略は提供されているものに限定されず、無限に存在します









免責事項

過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。ライブ取引の結果は、ご利用のブローカー、口座の種類、および運用戦略によって異なる場合があります。ライブ口座で使用する前に、必ずデモ口座で戦略をお試しください。バックテストに最も近い結果を得るには、戦略が最適化されているブローカーのご利用をお勧めします。不必要な損失を避けるため、責任ある取引を行い、損失を許容できる資金のみを使用してください。