ACRON Supply Demand EA

5

ACRON Supply Demand EAは、需給の概念とプライスアクションフィルタリングロジックを組み合わせた完全自動取引アルゴリズムです。トレーダーが実際の取引経験に基づいて開発し、長期にわたる安定した成長を目指しています。リスクをコントロールし、様々な戦略を用いて分散投資を行うことで、現実的な取引を実現できるよう設計されています。

[製品マニュアル] [FAQ]

ご購入後、 ACRON Supply Demand EAに最適化されたすべての戦略を取得するには、メッセージをお送りください。


何が強力なのか

100%自動取引：需給原理に基づいて完全に自動で取引を行うように特別に設計されています。EAはバックテストも可能なので、トレーダーは過去のデータを用いてパフォーマンスを検証し、戦略を最適化することができます。

分散戦略アプローチ：異なる銘柄と時間枠の複数の戦略を組み合わせます。これにより、全体的なリスクのバランスを取り、パフォーマンスを向上させ、長期的な安定した利益を達成できます。EAは無限の可能性を提供します。

事前構築済みおよびカスタム戦略：様々なブローカーの最適化された幅広い戦略から選択して取引を開始できます。また、任意の銘柄と時間枠で独自の戦略を作成することも可能で、あらゆるレベルのトレーダーがEAを自身の取引スタイルに合わせてカスタマイズできます。

日次および月次利益/損失制限:各戦略および世界全体で日次および月次最大利益目標と最大損失制限を設定することで、資金を保護します。

時間ベースの取引制御:特定の取引時間を定義して、EA が選択した時間枠内でのみ動作できるようにし、確率の高いセットアップの期間に焦点を当て、あまり好ましくない市場状況を回避します。

ドローダウン制御:シンボルおよびグローバル ドローダウン制限が含まれており、しきい値に達した場合に取引を自動的に停止して、大きな損失を防止します。

スマートリカバリーシステム:ドローダウン後に取引行動を自動的に調整し、失われた資本を安全に回復して、長期的なパフォーマンスを向上させます。

高時間枠方向システム:取引は高時間枠トレンド方向を使用して評価され、エントリーを市場価格の動きに合わせることで取引の精度が向上します。

高度な取引管理:ステップ トレーリング ストップ、半利益の利益確定、損益分岐点調整を活用して、勝ちトレードを継続しながら利益を確保します。



    ACRONの供給需要EAの理由

    • すぐに使用できる事前構築された戦略セットファイル

    • MT5での高速かつ安定した実行に最適化

    • 安定したパフォーマンスとポートフォリオの多様化に重点を置く

    • スキャルピング、デイトレード、スイングトレードのアプローチに対応

    • すべての設定は入力パラメータから制御されます

    • 取引パネルでは日次および月次結果を素早く監視できます

    • 新しい戦略とアップデートが頻繁に提供されます


      学習と戦略

      • さまざまなブローカー向けに最適化された戦略

      • 詳細なマニュアルが付属

      • 戦略アイデアとセットファイルを含む定期的なビデオ

      • 戦略は提供されているものに限定されず、無限に存在します



          免責事項

          過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。ライブ取引の結果は、ご利用のブローカー、口座の種類、および運用戦略によって異なる場合があります。ライブ口座で使用する前に、必ずデモ口座で戦略をお試しください。バックテストに最も近い結果を得るには、戦略が最適化されているブローカーのご利用をお勧めします。不必要な損失を避けるため、責任ある取引を行い、損失を許容できる資金のみを使用してください。


          レビュー 4
          AndersonJ
          45
          AndersonJ 2025.10.29 21:31 
           

          Backtesting changes everything. I was able to create my own strategies based on Supply and Demand zones which is something I was waiting for years. I am happy that finally a fully automated Supply Demand EA exists in the market. A lot of useful input parameters is also a big plus. I am excited for long term results.

          BobChip
          77
          BobChip 2025.10.28 10:58 
           

          Another great ea, this author never disappoints. Ready made strategies are beautiful. Already 12% in profits using 3 strategies from the list.

          trader_pioneer
          50
          trader_pioneer 2025.10.27 12:12 
           

          This EA deserves 10 stars. Works fast, well programmed and polished. Recovery system is a big plus. I am trading mainly gold. I have attached 2 strategies on the same symbol and i do not need anything more than that. So satisfied with my purchase.

          おすすめのプロダクト
          Intersection EA
          Kalinka Capital OU
          エキスパート
          Intersection EA is a fully automated software (trading robot), executing trading orders on the currency market in accordance with the algorithm and unique trading settings for each currency pair. Intersection EA is perfectly suitable for beginner traders as well as for professionals who got solid experience in trading on financial markets. Traders and programmers of Kalinka Capital OU company, worked hard developing the Intersection EA forex robot, starting from the year 2011. Initially, this s
          Smart Pattern AtrShield
          Nuno Miguel Costa Tome
          エキスパート
          Self-learning core – scans the last 500 candles, extracts RSI + MA-slope patterns and builds its own database—no Python, DLLs or external files. Real-time adaptation – each bar updates accuracy scores and votes on the most similar patterns before opening a trade. Volatility-aware risk – every position starts with a stop-loss equal to ATR(14) × 1.5 , automatically wider in fast markets and tighter in calm ones. Ultra-light, 100 % MQL5 – minimal CPU load, works on any broker, any symbol. Full sou
          Nova WDX Trader
          Anita Monus
          エキスパート
          Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
          X4O B1 Dollar Trader
          Jawad Ait Ali Ouichou
          エキスパート
          x4o B1 Dollar Trader  Heiken Ashi Trend Retest Strategy  Automated trading system combining Heiken Ashi analysis with Moving Average retest methodology for trend-following entries on H1 timeframe. Trading Methodology The EA monitors two 25-period Moving Averages calculated on High and Low prices to identify trend direction. When price closes above MA High with candle high exceeding the moving average, an uptrend is detected. When price closes below MA Low with candle low beneath the moving aver
          FREE
          The Market Beast Dominator
          Wilfried Ntamatungiro
          5 (1)
          エキスパート
          The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
          Indicement MT5
          Profalgo Limited
          4.04 (26)
          エキスパート
          Indicementへようこそ！ プロップファーム準備完了! -> セットファイルを ここからダウンロード ローンチプロモーション: 現在の価格で残りわずかです! 最終価格: 990ドル NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT は、   専門的な取引アルゴリズムの作成における私の 15 年間の経験をインデックス市場にもたらします。 EA は、最適なエントリー価格を見つけるために非常によく考えられたアルゴリズムを使用し、取引のリスクを分散するために内部で複数の戦略を実行します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリング ストップロスとトレーリング テイクプロフィットも使用します。 この
          MACD Expert Advisor MT5
          Ivan Historillo
          エキスパート
          The MACD Expert Advisor  uses the Moving Average  Convergence/Divergence indicator to determine the market trend. It uses the MACD signal to place its entries automatically. The EA also uses the moving average indicator for additional confirmation. Various settings enable the EA to be optimized for different market conditions and trend following strategies. This program can also trade on specific trading sessions to capitalize on the increase of trading volume on certain times of the day. It ca
          Golden Trader IA
          Deynis Alejandro Puro Rodriguez
          エキスパート
          Golden Trader AI — Professional Expert Advisor for Forex, Metals, Stock Indices, and Cryptocurrencies. Golden Trader AI is an advanced algorithmic system designed for traders seeking real diversification, stability, and precision across multiple markets simultaneously. Built on a professional multi-asset architecture, this EA independently analyzes the behavior of each instrument—Forex, Metals, Stock Indices, and Cryptocurrencies—and seeks only high-quality, high-probability trades . Unlike t
          SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
          Adam Gerasimov
          エキスパート
          SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
          Trade bot Smartic
          Dmytro Merenko
          エキスパート
          ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
          EXPERTteam
          Netanel Kahan Abuluf
          エキスパート
          Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
          Nuclear
          Ahmed Mohammed Bakr Bakr
          エキスパート
          NUCLEAR EA – Precision Breakout Trading System NUCLEAR EA is a professional breakout Expert Advisor designed for traders who demand discipline, stability, and strict risk control . Built with prop-firm rules in mind, this EA focuses on high-quality breakout and fake-breakout setups while fully avoiding dangerous strategies.  What NUCLEAR EA Does NOT Use No Martingale No Hedging No Grid No Risky Recovery Logic Every trade is independent, controlled, and calculated. Core Trading Logic Smart break
          Ultra KZM
          Nattapat Jiaranaikarn
          エキスパート
          Ultra KZM is an Expert Advisor that using the unique trading operation. It's strategy is based on the combination of grid and correlation system which is the new method that I invented and developed for a long time. You can see Live Signal from these links : (delete space) 1.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Note that this EA should run in ECN swap-free account. When you backtest yo
          Magic EA MT5
          Kyra Nickaline Watson-gordon
          エキスパート
          Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
          Formula One EA
          Kwok Kit Lo
          エキスパート
          設定（XAUUSD、M1、最低入金額：1,000ドル） 次のシグナルは信頼できるブローカー（ICマーケット） MQL5 Singal https://www.mql5.com/en/signals/2315194 Formula One EA Formula One EA は、1 分間の時間枠に最適化された高度な高頻度戦略を活用した、金 (XAUUSD) 取引用に特別に設計された最先端の自動取引システムです。この高度なシステムは、正確なエントリー ポイントとエグジット ポイントを通じて急速な市場の動きを活かすように細心の注意を払って設計されています。この EA は、慎重に管理された取引条件 (特にスプレッドがゼロの環境) で優れたパフォーマンスを発揮し、高頻度取引のダイナミックな世界で成功するトレーダーに一貫して迅速な利益をもたらします。最先端のアルゴリズム取引戦略を実装することで、このシステムは超高速実行機能と包括的なリスク管理プロトコルをシームレスに統合します。これらの慎重にバランスのとれた機能により、短期的な市場の非効率性を活用しながら取引エクスポージャーを慎重に管理するこ
          TropangFX v1 MT5
          Jordanilo Sarili
          エキスパート
          PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
          Universal MT5 RSI
          Volodymyr Hrybachov
          エキスパート
          RSIインジケーターのトレーディングロボット これはトレーディングロボットの簡易バージョンであり、1つのエントリー戦略のみを使用します（高度なバージョンには10を超える戦略があります） 専門家のメリット： スキャルピング、マーチンゲール、グリッド取引。 1つの注文または注文のグリッドのみで取引を設定できます。動的、固定、または乗数のステップと取引ロットを備えた高度にカスタマイズ可能な注文グリッドにより、エキスパートアドバイザーをほぼすべての取引手段に適合させることができます。 ドローダウン回復システム、重複する損失注文とバランス保護 グリッド取引がリバウンドしない価格変動に対して脆弱であることは周知の事実ですが、注文回収システムのおかげで、アドバイザーはほとんどのドローダウンから抜け出すことができます。ドローダウンからの脱出は、最も遠い不採算の注文を、利益のある市場に最も近い注文とオーバーラップさせることによって実行されます。取引ロボットは、アカウント、手動取引、または他の専門家によって開かれた取引で失われたポジションを回復するために使用できます。マジックナンバーです
          Forecast Effective
          Ivan Simonika
          エキスパート
          The Forecast Effective bot works using levels that are formed by the price itself. Based on these levels, the algorithm generates an entry signal. Thus, a fairly reliable system is obtained. It is recommended to optimize for 1-2 years and work for 3-6 months. This test was carried out on the H1 timeframes and the EURUSD currency pair. Also, this bot, for better profitability, is recommended to be used on several different charts. Bot parameters Type Filling - order execution policy (select for
          Aureus MT5
          Theo Karam
          エキスパート
          Extended Round 1 Special Pricing for Early Adopters | Current Price: $299 - Only 10 copies left at this price | Next Price: $399 Aureus MT5 is a cutting-edge Expert Advisor designed exclusively for trading Gold. Combining the precision of a price reversal trading strategy with advanced machine learning, Aureus MT5 provides traders with a reliable tool to navigate the complexities of the Gold market. Strategy Aureus MT5 employs a multi-faceted approach with three distinct price reversal strat
          Jack of all Trades MT5
          Gelert Rajcanji
          エキスパート
          Jack of all Trades MT5 is an Expert Advisor for trading high market moves. This is a fully automated EA optimized for multicurrency EURUSD, EURGBP, GBPUSD, USDCAD, USDJPY. The EA can be used on any timeframe because the indicators are locked to M10. The EA uses MACD(7,21,4), MOMENTUM(11) and candlestick history for last 10 candles on M10 for creating a signal. Because the EA is locked on M10, the trades will open on the same spot, it does not matter, on which timeframe it is tested. The EA also
          Gold Hedging Scalper Mt5
          Harsh Tiwari
          エキスパート
          **2025 Hedging Scalper - Next-Gen Trading Precision**   The **2025 Hedging Scalper** is a state-of-the-art trading expert advisor designed for traders who demand consistent performance and precision in volatile markets. Engineered with advanced algorithms, it combines **scalping and hedging strategies** to capitalize on market fluctuations with minimal risk exposure.   ### Key Features: - **Dynamic Scalping:** Identifies micro-trends and executes high-frequency trades with pinpoint accuracy t
          Deep Pound MT5
          Wai Choi Chow
          5 (1)
          エキスパート
          Introducing the revolutionary Expert Advisor for the MT5 trading platform: Deep Pound MT5. This cutting-edge trading expert advisor leverages state-of-the-art technology, incorporating a pre-trained Temporal Fusion Transformer (TFT) model based on deep learning principles to elevate your trading experience with GBPUSD to unprecedented levels. IMPORTANT! Due to market instability , this bot will temporarily not open any orders from December 15th to January 15th. Please check   comment details . 
          Forex Emperor EA
          Fudheni Petrus Nambambi
          エキスパート
          INSTRUMENT   SPECIFICATIONS Symbol: XAUUSD / GOLD Timeframe: H1     ACCOUNT   REQUIREMENTS Type: Hedging & ECN Spreads: Low Spread Min Deposit: $500     MIN LEVERAGE   1:10 No martingale Strategy used and FTMO, Prop firm Ready!– Never increases lot size after losses. Installation & Setup Receive     .ex5     file after purchase Place file in     MQL5/Experts     folder Restart MT5 platform Drag EA onto chart Configure input parameters carefully Deposit & Account Requirements Minimum lot s
          Trend Master GOLD
          Pran Gobinda Basak
          エキスパート
          Trend Master Gold EA is an automated trading software designed for use on the MQL5 platform. This Expert Advisor uses a trend-following strategy to identify trading opportunities in the gold market. The EA is designed to work on the 5M timeframe. The Trend Master Gold EA uses a combination of technical indicators and price action analysis to identify potential trade setups. The EA is equipped with an advanced money management system that helps to minimize risk and maximize profits. The EA also
          Universal MT5 MA
          Volodymyr Hrybachov
          エキスパート
          移動平均インジケーターのトレーディングロボット 専門家のメリット： スキャルピング、マーチンゲール、グリッド取引。 1つの注文または注文のグリッドのみで取引を設定できます。動的、固定、または乗数のステップと取引ロットを備えた高度にカスタマイズ可能な注文グリッドにより、エキスパートアドバイザーをほぼすべての取引手段に適合させることができます。 ドローダウン回復システム、重複する損失注文とバランス保護 グリッド取引がリバウンドしない価格変動に対して脆弱であることは周知の事実ですが、注文回収システムのおかげで、アドバイザーはほとんどのドローダウンから抜け出すことができます。ドローダウンからの脱出は、最も遠い不採算の注文を、利益のある市場に最も近い注文とオーバーラップさせることによって実行されます。取引ロボットは、手動取引または他の専門家によって開かれた取引のために、アカウントの負けたポジションを回復するために使用できます。マジックナンバーですべての注文を受け取り、処理することができます。 オープニングフィルターを扱う。 すべての取引戦略には、シグナルフィルターと取引
          Maarten Gale
          Burak Enes Aydin
          エキスパート
          30 Usd FOR A LIMITED TIME SO YOU CAN TRY IT   Maarten Gale Ea includes the standard martingale strategy and the Reverse Martingale strategy. For the reverse martingale strategy, you just need to activate the Opposite mode. Unlike normal martingale, this system determines a take profit rate based on a percentage calculation, instead of opening hundreds of lots for small profits. It also includes the Auto Lot feature according to your account size and leverage ratio. In this way, you do not hav
          UScalper30
          Simile Mhlanga
          エキスパート
          UScalper30 – ATR-RSI 自動売買エキスパートアドバイザー 概要 UScalper30 EA は ATR と RSI 指標を使用してサポートおよびレジスタンス付近の潜在的な取引機会を特定し、構造化されたエントリーと自動リスク管理ツールを提供します。 主な機能 デュアル確認エントリー RSI が買われすぎで価格が抵抗付近の場合、売りエントリー。 RSI が売られすぎで価格がサポート付近の場合、買いエントリー。 ATR によるモメンタム確認。 調整可能なストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップ ATR 倍率に基づき自動計算。 市場の変動に応じてトレーリングストップが調整。 ブレークイーブン調整 価格が有利に動いた場合、ストップロスをブレークイーブン＋バッファに移動可能。 トレードフィルター 移動平均フィルターで逆行トレードを低減。 スプレッドフィルターで薄い市場や高コスト時のエントリーを回避。 曜日フィルターで取引日を管理。 セッションフィルターで特定の市場セッションに集中。 利益自動クローズ 指定ポイント到達で自動クローズ可能。 サポート＆レジスタンス検出
          Arbitrage Triad Pro
          Gabriel Lopes Rocha De Moraes
          エキスパート
          Arbitrage Triad Pro – 外為市場向け高度トリプルアービトラージインテリジェンス Arbitrage Triad Pro は、複数の通貨ペア間の利益機会を迅速に特定し活用するための インテリジェントなトリプルアービトラージシステム を搭載した最先端のエキスパートアドバイザー（EA）です。完全自動で正確に取引を行います。 精度・一貫性・効率性 を求めるトレーダーのために設計されており、EAは 高度な統計分析、リアルタイム価格モニタリング 、そして 瞬時の注文実行 を組み合わせて、利益を最大化しリスクを最小化します。 主な機能: トライアングルアービトラージ戦略： 3つの相関する通貨ペア間の価格差を活用 超高速レイテンシ分析： 市場が調整する前の微小な価格変動を検出 自動注文実行： 手動介入なしで即座に売買 スリッページ保護： 遅延による損失を回避するスマートな調整 統合リスク管理： ストップロス、テイクプロフィット、ポジション上限の設定可能 MetaTrader 4 および 5 に対応 どのブローカー・口座タイプでも使用可能 （ECN、STP、Standard）
          LL Grid EA MT5
          Leopoldo Licari
          エキスパート
          ********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
          Bull EA EurUsd MT5
          Mubashir Mohamed Quraish Albarakat
          3 (2)
          エキスパート
          An expert based on price action With modern strategy Can be used in the most popular symbol of the market Can be used in the above timeframes Low risk, good backtest Attributes: Can be used in the EURUSD currency pair Can be used in H1 , H4 , D1 time frames Has TP and SL With sufficient and simple settings With author lifetime support Very low price Good backtest Beautiful panel Expandable and updatable All updates are free Can be tested for one month at a minimum price Both Meta 4 and 5 versi
          このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
          Quantum Queen MT5
          Bogdan Ion Puscasu
          4.98 (379)
          エキスパート
          トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
          Zenox
          PETER OMER M DESCHEPPER
          4.65 (20)
          エキスパート
          ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
          NTRon 2OOO
          Konstantin Freize
          5 (17)
          エキスパート
          XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
          Quantum King EA
          Bogdan Ion Puscasu
          5 (87)
          エキスパート
          Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
          AI Gold Trading MT5
          Ho Tuan Thang
          5 (11)
          エキスパート
          実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
          Mad Turtle
          Gennady Sergienko
          4.56 (75)
          エキスパート
          シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
          Aura Ultimate EA
          Stanislav Tomilov
          4.84 (83)
          エキスパート
          Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
          Quantum Emperor MT5
          Bogdan Ion Puscasu
          4.87 (496)
          エキスパート
          ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
          AI Forex Robot MT5
          MQL TOOLS SL
          4.44 (64)
          エキスパート
          AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
          Big Forex Players MT5
          MQL TOOLS SL
          4.74 (129)
          エキスパート
          We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
          Golden Hen EA
          Taner Altinsoy
          5 (9)
          エキスパート
          概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 このEAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの核となるロジックは、特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべての取引は、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します。 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に続く潜在的な強気反転シグナルを識別するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2
          The Gold Reaper MT5
          Profalgo Limited
          4.47 (88)
          エキスパート
          プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
          Syna
          William Brandon Autry
          5 (17)
          エキスパート
          BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
          The ORB Master
          Profalgo Limited
          4.88 (24)
          エキスパート
          PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
          Aura Black Edition MT5
          Stanislav Tomilov
          4.36 (50)
          エキスパート
          Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
          Remstone
          Remstone
          5 (8)
          エキスパート
          Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
          Ultimate Breakout System
          Profalgo Limited
          5 (29)
          エキスパート
          重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
          Axonshift EA MT5
          Maxim Kurochkin
          4.2 (40)
          エキスパート
          AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
          Argos Fury
          Aleksandar Prutkin
          3.93 (41)
          エキスパート
          このプラットフォームで初公開｜市場を理解するEA このプラットフォームで初めて、Expert Advisor（EA）が Deep Seek の全機能を活用します。 Dynamic Reversal Zoning ストラテジーと組み合わせることで、市場の動きを「検出するだけでなく、理解する」システムが誕生しました。 ライブシグナル __________   セットアップ 時間足 ：H1 レバレッジ： 最低 1:30 入金額： 最低 $200 通貨ペア： XAUUSD ブローカー： すべて対応 Deep Seek とリバーサル戦略の組み合わせは新しく、だからこそ非常に魅力的です。新しいアプローチを探している方は、 このEAを見逃すべきではありません。これはこのプラットフォームで初の試みであり、自動売買の新たな方向性の始まりかもしれません。 固定されたパターンやセットアップに頼るのではなく、このEAは市場の変化を  リアルタイムで検知・理解し – そしてそれに応じて柔軟に対応します。  リバーサルゾーンと価格圧力の分析に焦点を当て、従来のツールよりもはるかに深く掘り下げます。 D
          Autorithm AI
          Zaha Feiz
          4.6 (10)
          エキスパート
          Autorithm AI 技術仕様  AUTORITHM は、MetaTrader 5向けに設計された高度なAI搭 Strategy Testerに関する重要なお知らせ: MetaTraderの技術的制限により、Strategy Tester環境ではインターネットアクセスが許可されていません。そのため、バックテスト中、EAはリアルタイムのAIデータではなく、固定された事前学習済みデータセットを使用します。 これは以下を意味します： • 異なるパラメータの組み合わせでもバックテスト結果が静的または同一に見える場合があります。 • ダイナミックで適応型のAI機能を活用するには、実運用が必要です。 このガイドに従って成功したインストールを行ってください。 [guide line]  
          Vortex Gold EA
          Stanislav Tomilov
          5 (26)
          エキスパート
          Vortex - 未来への投資 Vortex Gold EAはメタトレーダープラットフォーム上で金（XAU/USD）を取引するために特別に作られたエキスパートアドバイザーです。独自の指標と作者の秘密のアルゴリズムを用いて構築されたこのEAは、金市場の有益な動きを捉えるように設計された包括的な取引戦略を採用しています。その戦略の主要な構成要素には、CCIやパラボリックインジケーターなどの古典的なインジケーターが含まれており、これらは理想的なエントリーポイントとエグジットポイントを正確に知らせるために連動します。Vortex Gold EAの核心は、高度なニューラルネットワークと機械学習テクノロジーです。これらのアルゴリズムは、過去のデータとリアルタイムのデータの両方を継続的に分析し、EAがより高い精度で進化する市場トレンドに適応し対応することを可能にします。ディープラーニングを活用することで、Vortex Gold EAはパターンを認識し、指標パラメーターを自動的に調整し、時間の経過とともにパフォーマンスを向上させます。Vortex Gold EAは、独自の指標、機械学習、適応可能な取
          Quantum Baron
          Bogdan Ion Puscasu
          4.79 (39)
          エキスパート
          クォンタムバロンEA 石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。 M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引   価格 。       10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。 クォンタムバロンチャンネル:       ここをクリック ***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせください。 私はグリッドEAです。あなたのトレ
          HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
          Martin Alejandro Bamonte
          2.43 (7)
          エキスパート
          HFT AI FAST SCALPER V10.1 これまでで最も先進的なバージョンのEAです。 AIによる意思決定 、 マルチAI投票 、 ダイナミックな取引ロジック を完全に統合して再構築されました。 このEAは XAUUSD（ゴールド） のM1専用として設計されていただけでなく、現在は BTCUSD と ETHUSD も完全にサポートし、高頻度エントリー、スマートなリスク管理、そして高い適応性を備えています。 OpenRouter接続の無料AI と高度なフィルターを組み合わせ、市場のあらゆる状況で精密なトレードを実現します。 インタラクティブマニュアル V10.1 とプリセット: https://www.mql5.com/en/market/product/143202/comments 公開チャンネル ライブシグナル付き）:   https://www.mql5.com/en/channels/binaryforexea V10.1 の主なアップグレード: BTCUSD と ETHUSD の完全統合 V10.1では、EAはゴールド（XAUUSD）に限定されなくなりま
          GoldSky
          Alno Markets Ltd
          2.14 (7)
          エキスパート
          ようこそ     GoldSKY EAは、   XAUUSD（金）向けの高性能デイトレードプログラムです。当社チームによって開発され、…     当座預金口座、資金を入金したビジネス口座、ビジネス通話！     IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  0 left at $499, 1 copy left at $599, next price $699, final price $1999 See all Performance here:   https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller GoldSkyは 1分足チャートを使用しています。5年間および10年間のテスト結果はコメント欄でご覧いただけます。システムは長期間にわたり同じ構成で正常に動作しており、その信頼性と安定性を実証しています。 この自動取引システ
          Nano Machine
          William Brandon Autry
          5 (4)
          エキスパート
          ブラックフライデー50%オフ - NANO MACHINE GPT 通常価格:$997 からブラックフライデー:$498.50 (割引価格はプロモーション期間中に反映されます。) セール開始:2025年11月27日 - 期間限定のブラックフライデーイベント。 ブラックフライデー抽選: ブラックフライデーイベント期間中にNano Machine GPTを購入されたすべての購入者は、以下の賞品の抽選に参加できます: 1 x Synaアクティベーション 1 x AiQアクティベーション 1 x Mean Machine GPTアクティベーション 参加方法: 1) 購入後、 プライベートメッセージを送信 してNano Machine GPTのマニュアルと推奨設定ファイルを受け取ってください。 2) 次に、 この製品ページにコメントを投稿 して購入を確認し、ブラックフライデー抽選に 正式に登録 されます。 メッセージとコメントの両方を行った適格なブラックフライデー購入者の中から、3名の独立した当選者がランダムに選ばれます。 ブラックフライデープロモーション終了後、Nano Machine
          Quantum Bitcoin EA
          Bogdan Ion Puscasu
          4.81 (119)
          エキスパート
          Quantum Bitcoin EA   : 不可能なことは何もありません。やり方を見つけ出すだけの問題です。 トップ MQL5 販売業者の 1 つによる最新の傑作、   Quantum Bitcoin EA で ビットコイン 取引の未来に足を踏み入れましょう。パフォーマンス、精度、安定性を求めるトレーダー向けに設計された Quantum Bitcoin は、不安定な暗号通貨の世界で何が可能かを再定義します。 重要！ 購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください。 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル Quantum Bitcoin/Queen チャンネル:       ここをクリック ***Quantum Bitcoin EA を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! Quantum Bitcoin EA は H1 時間枠で成功し、市場の勢いの本質を捉える トレンドフォロー戦略 を
          ARIA Connector EA
          Martin Alejandro Bamonte
          2.56 (25)
          エキスパート
          Aria Connector EA – V4 (学習マシン + XGBoost学習モデル +112個の有料・無料AI + 投票システム + 外部・編集可能プロンプト) 市場のほとんどのEAが「AI」や「ニューラルネットワーク」を使用していると主張しながら、実際には基本的なスクリプトのみを実行している中、 Aria Connector EA V4 は真のAI駆動トレーディングの意味を再定義します。 これは理論ではなく、マーケティングの誇大宣伝でもありません。あなたのMetaTrader 5プラットフォームと112の実際のAIモデルとの直接的で検証可能な接続であり、次世代XGBoostエンジン、編集可能プロンプト、マルチAI投票システムと組み合わされています。 初日から、Ariaは透明で進化するエコシステムとして設計されました：最初は直接GPT接続、次に自動化、そして戦略監査。 現在、V4において、Ariaは真の学習マシンとなります 。市場状況に適応し、リアルタイムで戦略を最適化し、外部の編集可能プロンプトでその知能を完全にカスタマイズできます。 60,000以上のライブ取引分析 、
          One Man Army
          Ihor Otkydach
          4.75 (8)
          エキスパート
          誇張もなく、無謀なリスクもなし。最小限のドローダウンでトレードする：One Man Army は、個人トレードにもプロップファームトレードにも対応したマルチカレンシー自動売買システムです。 短期および中期の市場調整や反転を狙うスキャルピング戦略を採用し、**指値の保留注文（リミットオーダー）**で取引を行います。 このトレーディングボットは方向を予想しません。最も有利な価格帯で高精度にエントリーします。まさにあなたが求めていたスタイルです。では、詳しく見ていきましょう。 テストには、EURCAD通貨ペア、M15時間枠を使用してください.  One Man Army は、複数の資産とさまざまな市場局面における広範なテストに基づいて開発されました。このシステムの動作は安定的で予測可能、そして分析しやすい設計です。コントロール、安全性、そして体系的なアプローチを重視するトレーダーのために作られています。 LIVE SIGNAL "Double shot" -   Click here LIVE SIGNAL "М15" -   Click here Installation and setu
          Zenith FX EA MT5
          Maxim Kurochkin
          3.67 (15)
          エキスパート
          Zenith FX – 高度機械型AIシステム 概要 Zenith FX は、 XAUUSD（金） および USDJPY（ドル/円） において、機関投資家レベルの精度を実現するために設計された、次世代のアルゴリズム取引アーキテクチャです。 Axon Shift と Vector Prime の分析基盤をもとに、リアルタイムのボラティリティ、流動性の変化、金属と主要通貨のクロスアセット相関に適応できる強化型ニューラル構造を統合しています。 本システムは完全自動で動作し、複数の時間軸で市場構造を分析しながら、取引実行のタイミングをグローバルな市場サイクルと同期させます。 ゴールド DQS リアルシグナル:   https://www.mql5.com/en/signals/2343270 リアルシグナル USDJPY：  https://www.mql5.com/en/signals/2308259 販売数は限定されています — 最初の7コピー は $399 で提供。 続く 5コピー は $499 に値上げされ、 その後は 5コピーごとに$100 ずつ価格が上昇します。 早期購入者は
          ENEA mt5
          Vitalii Tkachenko
          4 (8)
          エキスパート
          価格: 606$ -> 808$ 取扱説明書:  Manual ENEA mt5 – レジームスイッチング + GPT5 と隠れマルコフモデル (HMM) ENEA mt5 は、人工知能 ChatGPT-5 のパワーと隠れマルコフモデル (HMM) の精密な統計分析を組み合わせた、最先端の全自動取引アルゴリズムです。リアルタイムで市場を監視し、複雑で検出が難しい市場状態（レジーム）を特定し、現状に応じて取引戦略を動的に調整します。目的は明確です：市場のあらゆる局面 — トレンド、レンジ相場、高ボラティリティ — において、最適な取引ロジックを適用し、機会を最大限に活かしつつ、リスクを効果的に管理することです。 主な特徴: リアルタイムのレジーム検出 : トレンド、レンジ、ボラティリティ、安定期 市場レジームに応じた戦略の動的切替 AIモデル GPT5   (HMM) が過去データから教師なし学習 自動TPの有効化、SLの調整 M30 タイムフレームに対応し、 XAUUSD をベースに構築 隠れマルコフモデル (HMM) の仕組み 隠れマルコフモデル (HMM) は、金融市
          作者のその他のプロダクト
          Supply Demand EA ProBot MT5
          Georgios Kalomoiropoulos
          4.6 (15)
          エキスパート
          需要と供給の 原理に基づく アルゴリズム取引 。手動、半自動、全自動など、あらゆる取引スタイルに対応する超高品質ソフトウェア 。ユーザーフレンドリーなグラフィカルな取引パネルで、取引戦略を完全にコントロールできるため、 取引は よりスムーズになります。 様々な設定とカスタマイズオプションを通じて、すべてのトレーダーが自身のニーズと取引スタイルに合った戦略を作成できます。無限の可能性を秘めたこのユニークなエキスパートアドバイザーの魔法がここにあります。 ProBot 供給と需要 EA ガイド || 取引パネルの使い方 || 自動操舵 購入後、メッセージを送っていただければ、 手順 をお送りします 。 価格は 199 ドルですが、 購入後は完全に 無料で 受け取ることができます。 需要と供給における取引モード EA ProBot 手動取引: 供給エリアと需要エリアの横にあるエリア マーカーをクリックして、マーク/制限取引を手動で行うことができます。これを行うには、入力パラメータで手動取引を有効にし、取引パネルの「購入」ボタンと「販売」ボタンを無効にする必要があります。 半自動取引
          MTF Supply Demand Zones MT5
          Georgios Kalomoiropoulos
          5 (1)
          インディケータ
          次世代の自動化された需要と供給のゾーン。どのチャートでも機能する新しい革新的なアルゴリズム。すべてのゾーンは、市場の価格行動に従って動的に作成されています。 2種類のアラート --> 1) 価格がゾーンに達したとき 2) 新しいゾーンが形成されたとき もう 1 つの役に立たない指標はありません。実績のある完全な取引戦略を手に入れることができます。     新機能:     価格が需給ゾーンに達したときにアラートを出す     新しい需給ゾーンが作成されたときにアラートを発します     プッシュ通知アラート     ピップ単位のゾーン幅ラベル     MTF のもう 1 つのタイムフレーム。したがって、現在より 2 時間足高いのではなく、現在より 3 時間足し上に見えるようになります。     アラート/ゾーン/MTF 機能を有効/無効にするボタン あなたが得る利点:     取引から感情を取り除きます。     取引エントリをオブジェクト化します。     確率の高いセットアップで利益を上げましょう。     描画ゾーンから時間を節約します。
          Automated Trendlines
          Georgios Kalomoiropoulos
          5 (16)
          インディケータ
          トレンドラインは、外国為替取引におけるテクニカル分析の最も重要なツールです。残念ながら、ほとんどのトレーダーはそれらを正しく描画していません。自動トレンドラインインジケーターは、市場のトレンドの動きを視覚化するのに役立つ本格的なトレーダー向けのプロフェッショナルツールです。 トレンドラインには、強気トレンドラインと弱気トレンドラインの2種類があります。 上昇トレンドでは、外国為替トレンドラインは価格変動の最低スイングポイントを介して描画されます。 少なくとも2つの「最低安値」を接続すると、トレンドラインが作成されます。 下降トレンドでは、トレンドラインは価格変動の最も高いスイングポイントを介して描画されます。 少なくとも2つの「最高値」を接続すると、トレンドラインが作成されます。 トレンドラインが壊れたとき？ 弱気のろうそくが強気のトレンドラインの下で閉じ、ろうそくの高さがトレンドラインの上にあるとき、強気のトレンドラインは壊れます。 強気のろうそくが弱気のトレンドラインの上で閉じ、ろうそくの安値がトレンドラインの下にあるとき、弱気のトレンドラインは壊れます。 トレ
          MTF Supply Demand Zones
          Georgios Kalomoiropoulos
          4.82 (22)
          インディケータ
          次世代の自動化された需要と供給のゾーン。どのチャートでも機能する新しい革新的なアルゴリズム。すべてのゾーンは、市場の価格行動に従って動的に作成されています。 2種類のアラート --> 1) 価格がゾーンに達したとき 2) 新しいゾーンが形成されたとき もう 1 つの役に立たない指標はありません。実績のある完全な取引戦略を手に入れることができます。     新機能:     価格が需給ゾーンに達したときにアラートを出す     新しい需給ゾーンが作成されたときにアラートを発します     プッシュ通知アラート     ピップ単位のゾーン幅ラベル     MTF のもう 1 つのタイムフレーム。したがって、現在より 2 時間足高いのではなく、現在より 3 時間足し上に見えるようになります。     アラート/ゾーン/MTF 機能を有効/無効にするボタン あなたが得る利点:     取引から感情を取り除きます。     取引エントリをオブジェクト化します。     確率の高いセットアップで利益を上げましょう。     描画ゾーンから時間を節約します。
          Supply Demand EA Pro
          Georgios Kalomoiropoulos
          4.95 (20)
          エキスパート
          SUPPLY DEMAND EA PRO は、必要な金融商品を取引するための新しい方法を提供しています。それはあなたの取引経験を高めそしてあなたの利益を急上昇させるであろうはるかに多くの機能を備えたMTF需給指標に基づいています。ワンクリックで指値注文と成行注文を出す可能性があります。 EAはトレードのロットサイズを自動的に調整し、StopLossを半分または損益分岐点で管理します。私の意図は、すべての需給ゾーンでランダムな取引を行うEAを作成することではありませんでした。このEAは、手動取引を促進し、より簡単で快適にするために作成しました。あなたがしなければならないのは、チャートをスキャンして、取引したいゾーンを選択することです。次に、チャートから離れて、EAを機能させることができます。 How to Place Trades       |      How to Manage Trades       |       Alerts Settings       |    Adjust Panel Size    |    Nested Zones Strategy    | 
          Supply Demand EA ProBot
          Georgios Kalomoiropoulos
          4.67 (9)
          エキスパート
          需要と供給の 原理に基づいた 完全に自動化された EA 。 完全に自動化された 需給アドバイザー を提供する 最初の企業。 取引 がさらに簡単になりました: 使いやすいグラフィカルな取引ダッシュボードを使用して、取引戦略を完全に制御します。 手動、半自動、完全自動など、あらゆる取引スタイルをカバーする高品質の アルゴリズム 取引ソフトウェアを入手できます。多種多様な設定とカスタマイズ オプションにより、すべてのトレーダーが自分のニーズと個人の取引スタイルに合った戦略を作成できます。無限の可能性を提供するのが、このユニークなエキスパート アドバイザーの魔法です。 ProBot 供給と需要 EA ガイド || 取引パネルの使い方 || 自動操舵 購入後にメッセージを送ってください。 方向 指示器をお送りします。価格は 199 ドルですが、 購入後は完全に 無料で 受け取ることができます。 需要と供給における取引モード EA ProBot 手動取引: 供給エリアと需要エリアの横にあるエリア ラベルをクリックして、マーク/制限取引を手動で行うことができます。これを行うには、入力パラメ
          Automated Trendlines MT5
          Georgios Kalomoiropoulos
          インディケータ
          トレンドラインは、外国為替取引におけるテクニカル分析の最も重要なツールです。残念ながら、ほとんどのトレーダーはそれらを正しく描画していません。自動トレンドラインインジケーターは、市場のトレンドの動きを視覚化するのに役立つ本格的なトレーダー向けのプロフェッショナルツールです。 トレンドラインには、強気トレンドラインと弱気トレンドラインの2種類があります。 上昇トレンドでは、外国為替トレンドラインは価格変動の最低スイングポイントを介して描画されます。 少なくとも2つの「最低安値」を接続すると、トレンドラインが作成されます。 下降トレンドでは、トレンドラインは価格変動の最も高いスイングポイントを介して描画されます。 少なくとも2つの「最高値」を接続すると、トレンドラインが作成されます。 トレンドラインが壊れたとき？ 弱気のろうそくが強気のトレンドラインの下で閉じ、ろうそくの高さがトレンドラインの上にあるとき、強気のトレンドラインは壊れます。 強気のろうそくが弱気のトレンドラインの上で閉じ、ろうそくの安値がトレンドラインの下にあるとき、弱気のトレンドラインは壊れます。 トレ
          Supply Demand EA Pro MT5
          Georgios Kalomoiropoulos
          5 (3)
          エキスパート
          SUPPLY DEMAND EA PRO は、必要な金融商品を取引するための新しい方法を提供しています。それはあなたの取引経験を高めそしてあなたの利益を急上昇させるであろうはるかに多くの機能を備えたMTF需給指標に基づいています。ワンクリックで指値注文と成行注文を出す可能性があります。 EAはトレードのロットサイズを自動的に調整し、StopLossを半分または損益分岐点で管理します。私の意図は、すべての需給ゾーンでランダムな取引を行うEAを作成することではありませんでした。このEAは、手動取引を促進し、より簡単で快適にするために作成しました。あなたがしなければならないのは、チャートをスキャンして、取引したいゾーンを選択することです。次に、チャートから離れて、EAを機能させることができます。 How to Place Trades       |      How to Manage Trades       |       Alerts Settings       |    Adjust Panel Size    |    Nested Zones Strategy    | 
          フィルタ:
          Dtisgaim2412_
          166
          Dtisgaim2412_ 2025.11.11 14:31 
           

          ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

          AndersonJ
          45
          AndersonJ 2025.10.29 21:31 
           

          Backtesting changes everything. I was able to create my own strategies based on Supply and Demand zones which is something I was waiting for years. I am happy that finally a fully automated Supply Demand EA exists in the market. A lot of useful input parameters is also a big plus. I am excited for long term results.

          BobChip
          77
          BobChip 2025.10.28 10:58 
           

          Another great ea, this author never disappoints. Ready made strategies are beautiful. Already 12% in profits using 3 strategies from the list.

          trader_pioneer
          50
          trader_pioneer 2025.10.27 12:12 
           

          This EA deserves 10 stars. Works fast, well programmed and polished. Recovery system is a big plus. I am trading mainly gold. I have attached 2 strategies on the same symbol and i do not need anything more than that. So satisfied with my purchase.

          レビューに返信