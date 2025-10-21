ACRON Supply Demand EA

ACRON Supply Demand EA는 수요와 공급 개념과 가격 변동 필터링 로직을 결합하여 구축된 완전 자동화된 거래 알고리즘입니다. 실제 거래 경험을 바탕으로 트레이더들이 개발했으며, 장기적으로 안정적이고 일관된 성장을 목표로 합니다. 통제된 위험과 다양한 분산 투자 전략을 활용하여 현실적인 거래를 할 수 있도록 설계되었습니다.

구매 후 ACRON Supply Demand EA에 최적화된 모든 전략을 받으려면 메시지를 보내주세요.

실질적 이고 정직한 결과입니다 . 곡선 맞춤, 최적화 기법, 그리고 오해의 소지가 있는 백테스트는 없습니다. 성과는 브로커의 과거 시장 데이터만을 기반으로 하므로 실제 거래에 대한 현실적인 기대치를 제공합니다. 궁금한 점이 있으시면 언제든지 문의해 주세요. 저희는 고객님 곁에서 장기적인 포트폴리오를 구축하고 불필요한 손실을 피할 수 있도록 도와드립니다.





무엇이 그것을 강력하게 만드는가

100% 자동 거래: 수요와 공급 원칙에 따라 완전 자동으로 거래하도록 특별히 설계되었습니다. EA는 백테스트도 가능하여 트레이더가 과거 데이터를 활용하여 성과를 검증하고 전략을 최적화할 수 있습니다.

다각화된 전략 접근법: 다양한 심볼과 시간대의 여러 전략을 결합합니다. 이를 통해 전반적인 위험의 균형을 맞추고, 성과를 향상시키며, 일관된 장기 수익을 달성할 수 있습니다. EA는 무한한 가능성을 제공합니다.

사전 구축된 전략 및 맞춤형 전략: 다양한 브로커의 최적화된 전략 중에서 선택하여 거래를 시작하세요. 또한, 모든 종목과 시간대에 맞는 나만의 전략을 생성할 수 있어 모든 레벨의 트레이더가 자신의 거래 스타일에 맞춰 EA를 조정할 수 있습니다.

일일 및 월별 이익/손실 한도: 각 전략과 전 세계적으로 최대 일일 및 월별 이익 목표와 최대 손실 한도를 설정하여 자본을 보호하세요.

시간 기반 거래 제어: EA가 선택한 시간대에만 운영할 수 있도록 특정 거래 시간을 정의하고, 확률이 높은 설정 기간에 집중하고 불리한 시장 상황은 피합니다.

드로다운 제어: 심볼 및 글로벌 드로다운 한도를 포함하며, 임계값에 도달하면 거래를 자동으로 중단하여 상당한 손실을 방지합니다.

스마트 복구 시스템: 손실 후 거래 행동을 자동으로 조정하여 손실된 자산을 안전하게 복구하고 장기적 성과를 개선합니다.

상위 시간대 방향 시스템: 거래는 상위 시간대 추세 방향을 사용하여 적격화되며, 시장 가격 변동에 맞춰 진입을 조정하여 거래 정확도를 높입니다.

고급 거래 관리: 단계별 추적 손절매, 절반 이익 실현, 손익분기점 조정을 활용하여 수익을 확보하는 동시에 수익성 있는 거래를 실행합니다.









ACRON Supply Demand EA의 이유

즉시 사용할 수 있는 사전 구축된 전략 세트파일



MT5에서 빠르고 안정적인 실행을 위해 최적화되었습니다.

안정적인 성과와 포트폴리오 다각화에 집중

스캘핑, 데이 트레이딩, 스윙 트레이딩 접근 방식을 사용합니다.

모든 설정은 입력 매개변수에서 제어됩니다.

거래 패널을 사용하면 일일 및 월별 결과를 빠르게 모니터링할 수 있습니다.

새로운 전략과 업데이트가 자주 제공됩니다.





학습 및 전략

다양한 브로커에 대한 최적화된 전략

자세한 설명서 포함

전략 아이디어와 세트파일을 담은 정기 영상

전략은 제공되는 것에 국한되지 않고 무한할 수 있습니다.









부인 성명

과거 실적이 미래 결과를 보장하는 것은 아닙니다. 실제 거래 결과는 브로커, 계좌 유형 및 운용 전략에 따라 달라질 수 있습니다. 모든 전략은 실제 계좌에 적용하기 전에 데모 계좌에서 먼저 시도해 보세요. 백테스트 결과에 가장 가까운 결과를 얻으려면 해당 전략이 최적화된 브로커를 사용하는 것이 좋습니다. 불필요한 손실을 피하기 위해 책임감 있게 거래하고, 손실을 감당할 수 있는 금액만 사용하세요.