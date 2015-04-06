ACRON Supply Demand EA est un algorithme de trading entièrement automatisé basé sur les concepts d'offre et de demande, combinés à une logique de filtrage des fluctuations de prix. Il a été créé par des traders, sur la base d'une expérience réelle, avec pour objectif une croissance stable et constante sur le long terme. Il est conçu pour un trading réaliste, avec un risque maîtrisé et la possibilité d'utiliser différentes stratégies de diversification.

Le prix augmentera à chaque ajout de stratégies à la liste. Obtenez l'EA ACRON dès aujourd'hui et profitez de toutes les stratégies à venir au prix le plus bas.

réels

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.

Résultatset honnêtesPas d'ajustement de courbe, pas d'optimisation ni de backtests trompeurs. Les performances sont basées uniquement sur les données de marché passées de votre courtier, offrant des attentes réalistes pour des transactions réelles.Nous sommes à vos côtés pour vous aider à construire un portefeuille à long terme et à éviter les pertes inutiles.





Ce qui le rend puissant

Trading 100 % automatisé : Conçu spécifiquement pour un trading entièrement automatisé basé sur le principe de l'offre et de la demande. L'EA peut également être backtesté, permettant aux traders de vérifier leurs performances et d'optimiser leurs stratégies grâce à des données historiques.

Approche par stratégies diversifiées : Combinez plusieurs stratégies de symboles et d'horizons temporels différents. Cela permet d'équilibrer le risque global, d'améliorer la performance et de réaliser des profits réguliers à long terme. L'EA offre des possibilités illimitées.

Stratégies pré-conçues et personnalisées : Choisissez parmi une large gamme de stratégies optimisées par différents courtiers pour débuter votre trading. Vous pouvez également créer vos propres stratégies pour n'importe quel symbole et intervalle de temps, permettant ainsi aux traders de tous niveaux d'adapter l'EA à leur style de trading personnel.

Limites de profits/pertes quotidiennes et mensuelles : protégez votre capital en définissant des objectifs de profits quotidiens et mensuels maximum, ainsi que des limites de pertes maximales pour chaque stratégie et à l'échelle mondiale.

Contrôle du trading basé sur le temps : définissez des heures de trading spécifiques pour permettre à l'EA de fonctionner uniquement pendant les fenêtres de temps choisies, en se concentrant sur les périodes avec des configurations de probabilité plus élevées et en évitant les conditions de marché moins favorables.

Contrôle du drawdown : inclut les limites de drawdown des symboles et du global, arrêtant automatiquement les transactions si les seuils sont atteints pour éviter des pertes importantes.

Système de récupération intelligent : ajuste automatiquement le comportement de trading après les baisses pour restaurer les capitaux propres perdus en toute sécurité, améliorant ainsi les performances à long terme.

Système de direction de période supérieure : les transactions sont qualifiées à l'aide de la direction de tendance de période supérieure, améliorant la précision des transactions en alignant les entrées sur l'action des prix du marché.

Gestion avancée des transactions : utilisez des stops suiveurs par étapes, des prises de bénéfices à moitié prix et des ajustements de rentabilité pour verrouiller les gains tout en laissant les transactions gagnantes se dérouler.









Pourquoi ACRON Supply Demand EA

Fichiers de stratégies pré-construits pour une utilisation instantanée



Optimisé pour une exécution rapide et stable sur MT5

Mettre l'accent sur une performance stable et une diversification du portefeuille

Fonctionne avec les approches de scalping, de day trading et de swing trading

Tous les paramètres sont contrôlés à partir des paramètres d'entrée

Le panneau de trading vous permet de surveiller rapidement les résultats quotidiens et mensuels

De nouvelles stratégies et mises à jour seront fournies fréquemment





Apprentissage et stratégies

Stratégies optimisées pour différents courtiers

Manuel détaillé inclus

Vidéos régulières avec des idées de stratégie et des fichiers de configuration

Les stratégies peuvent être infinies, sans se limiter à ce qui est fourni









Clause de non-responsabilité

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Les résultats de trading en direct peuvent varier selon votre courtier, votre type de compte et les stratégies que vous utilisez. Essayez toujours une stratégie sur un compte démo avant de l'utiliser sur un compte réel. Pour des résultats plus proches de nos backtests, nous vous recommandons de faire appel aux courtiers sur lesquels les stratégies ont été optimisées. Tradez de manière responsable pour éviter les pertes inutiles et n'utilisez que le capital que vous pouvez vous permettre de perdre.