Trigger Zone EA

Girdi Parametreleri – Trigger Zone Elite EA

Signal Mode - Sinyal üretici mod, otomatik emir gönderimi olmadan. Bu modda EA emir açmaz, yalnızca grafikte giriş sinyallerini gösterir.

Lot size used for each trade - Her işlem için kullanılacak sabit lot büyüklüğünü tanımlar.

Maximum number of winning trades allowed per day - Günlük izin verilen maksimum kazançlı işlem sayısını belirler. Bu limite ulaşıldığında, EA o gün için yeni pozisyon açmaz.

Maximum number of losing trades allowed per day - Günlük izin verilen maksimum kayıplı işlem sayısını belirler. Bu limite ulaşıldığında, EA o gün için tüm işlemleri durdurur.

Maximum take profit target - İşlem başına maksimum kâr hedefini (puan cinsinden) tanımlar. Dinamik olarak hesaplanan hedeflerde çok uzak seviyeleri sınırlamak için kullanılır.

Minimum take profit target - İşlem başına minimum kâr hedefini (puan cinsinden) tanımlar. EA’nın çok kısa hedefler kullanmasını engeller.

Stop loss value - İşlem başına Stop Loss değerini (puan cinsinden) tanımlar.

Maximum range between the trigger and the band - Tetik noktası ile kırılma/geri dönüş bantları arasındaki maksimum mesafeyi (puan cinsinden) tanımlar.

Minimum range between the trigger and the band - Tetik noktası ile kırılma/geri dönüş bantları arasındaki minimum mesafeyi (puan cinsinden) tanımlar.

Enable trailing stop - Takip eden stopu (Trailing Stop) etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Bu ayar başlangıçta belirlenen Stop Loss ve Take Profit’i değiştirmez, yalnızca takip eden stopun devreye girip girmeyeceğini belirler.

Start trailing when profit reaches this value - Takip eden stopun etkinleşmesi için gerekli kâr seviyesini (puan cinsinden) tanımlar.

Step size for trailing stop - Takip eden stop için adım büyüklüğünü (puan cinsinden) tanımlar. Fiyat bu adımı her geçtiğinde, Stop Loss otomatik olarak güncellenir.

Distance of trailing stop - Takip eden stop sırasında, mevcut fiyat ile Stop Loss arasındaki sabit mesafeyi (puan cinsinden) tanımlar. Her adımda Stop Loss bu mesafeyi koruyacak şekilde ayarlanır.

Start time for market analysis - Piyasa analizi (destek/direnç, tepe/dip) için başlangıç saatini tanımlar.

End time for market analysis - Piyasa analizinin biteceği saati tanımlar. Bu saatten sonra destek/direnç kontrolü yapılmaz.

Start time for opening trades - İşlem açmak için başlangıç saatini tanımlar. Bu saatten itibaren EA sinyalleri analiz eder ve işlemleri açabilir (veya Signal Mode açıksa yalnızca sinyal gösterir).

End time for opening trades - Yeni işlemler için son saati tanımlar. Bu saatten sonra EA yeni pozisyon açmaz veya sinyal göstermez. Açık işlemler Take Profit, Stop Loss veya kapanış saatine kadar devam eder.

Time to force close all open trades - Tüm açık pozisyonların zorunlu olarak kapatılacağı zamanı tanımlar. Bu saatte tüm işlemler anında kapatılır.

Unique magic number for trade identification - EA tarafından açılan emirleri diğer emirlerden ayırt etmek için kullanılan benzersiz sihirli numara.

