Trigger Zone EA
- エキスパート
- Fabio Conrado Ortolan
- バージョン: 1.1
- アップデート済み: 30 9月 2025
- アクティベーション: 5
Trigger Zone Elite EA – ダイナミックトレーディングと高度なリスク管理
Trigger Zone Elite EA を使ってブレイクアウトトレードの力を解き放ちましょう。MetaTrader 5 用に設計された完全自動ソリューションで、規律、一貫性、資本保護を兼ね備えています。
本 EA は指定期間の高値と安値のブレイクアウトレベルを特定し、堅牢なトレンドフィルターを適用し、カスタマイズ可能な適応型トレーリングストップおよび高度なリスク管理機能で各トレードを管理します。手動トレードでも prop firm アカウントでも、Trigger Zone Elite EA はあらゆる市場状況に適応し、安定性を提供します。
EA は自動注文を送信せず、シグナル生成モードのみで動作するように設定することもできます。このモードでは、チャート上に明確なアラートが表示され、独自のエントリー、ストップロス、テイクプロフィットを使って手動で取引を実行できます。
✨ 主な機能
-
日々の高値と安値のブレイクアウトによるエントリー。
-
誤ったシグナルを回避するためのスマートトレンドフィルター。
-
トレード管理を最適化する適応型トレーリングストップ。
-
オーバートレードを防ぐ日次損益保護。
-
取引時間の制御と日終わりでの自動決済。
-
完全な透明性を確保するモジュール構造と詳細なログ。
💡 Trigger Zone Elite EA を選ぶ理由
-
統合されたリスク管理により、自信を持って取引可能。
-
リアルタイムのボラティリティに自動適応。
-
一貫性を求めるトレーダーやprop firm アカウントで取引する方に最適。
⚙️ 必要環境
-
自動売買が有効化された MetaTrader 5。
-
すべての銘柄で動作可能。US100 や US30 などの指数での利用を推奨。他市場ではパラメータ調整による最適化を推奨。
⚙️ 入力パラメータ – Trigger Zone Elite EA
-
Signal Mode – シグナル生成モードを有効化（自動注文なし）。このモードでは EA は取引を実行せず、チャートに推奨されるエントリーポイントのみを表示します。
-
Lot size used for each trade – 各トレードの固定ロットサイズを設定。
-
Maximum number of winning trades allowed per day – 1 日あたりの最大利益トレード数を制限。到達後、EA は新規ポジションを開きません。
-
Maximum number of losing trades allowed per day – 1 日あたりの最大損失トレード数を制限。到達後、EA は当日の取引を停止します。
-
Maximum take profit target – 1 トレードあたりの最大テイクプロフィット（ポイント）。動的計算時に過度に遠い目標を制限するのに便利です。
-
Minimum take profit target – 1 トレードあたりの最小テイクプロフィット（ポイント）。過度に短い目標を使用しないよう保証します。
-
Stop loss value – 1 トレードあたりのストップロス値（ポイント）。
-
Maximum range between the trigger and the band – トリガーとブレイクアウト/リバーサルバンド間の最大距離（ポイント）。
-
Minimum range between the trigger and the band – トリガーとブレイクアウト/リバーサルバンド間の最小距離（ポイント）。
-
Enable trailing stop – トレーリングストップの有効/無効を設定。このオプションはストップロスやテイクプロフィットには影響せず、トレーリングを適用するかどうかのみを決定します。
-
Start trailing when profit reaches this value – この利益値（ポイント）に達するとトレーリングストップを起動。
-
Step size for trailing stop – トレーリングストップのステップ幅（ポイント）を設定。価格がこの間隔を超えるごとにストップロスが自動調整されます。
-
Distance of trailing stop – トレーリング中の現在価格とストップロスの固定距離（ポイント）を設定。
-
Start time for market analysis – サポートとレジスタンス（高値/安値）分析の開始時刻。
-
End time for market analysis – サポートとレジスタンス（高値/安値）分析の終了時刻。
-
Start time for opening trades – EA が取引を開始できる時刻（またはシグナルモードでシグナル表示を開始する時刻）。
-
End time for opening trades – 新規取引の締切時刻。この時刻以降、EA は新規ポジションを開かず、シグナルも表示しません。
-
Time to force close all open trades – すべての未決済ポジションを強制決済する時刻。
-
Unique magic number for trade identification – EA の注文を他の注文と区別するためのユニークなマジックナンバー。
バージョンアップデート:
-
インジケーターの完全カスタマイズを追加（期間、手法、スムージングタイプ、コア、適用価格）。
-
インジケーターがチャート上に直接表示されるようになりました。
-
ユーザーにより高い柔軟性、明確さ、自信を提供。