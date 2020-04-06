Trigger Zone Elite EA – ダイナミックトレーディングと高度なリスク管理

Trigger Zone Elite EA を使ってブレイクアウトトレードの力を解き放ちましょう。MetaTrader 5 用に設計された完全自動ソリューションで、規律、一貫性、資本保護を兼ね備えています。

本 EA は指定期間の高値と安値のブレイクアウトレベルを特定し、堅牢なトレンドフィルターを適用し、カスタマイズ可能な適応型トレーリングストップおよび高度なリスク管理機能で各トレードを管理します。手動トレードでも prop firm アカウントでも、Trigger Zone Elite EA はあらゆる市場状況に適応し、安定性を提供します。

EA は自動注文を送信せず、シグナル生成モードのみで動作するように設定することもできます。このモードでは、チャート上に明確なアラートが表示され、独自のエントリー、ストップロス、テイクプロフィットを使って手動で取引を実行できます。

✨ 主な機能

日々の高値と安値のブレイクアウトによるエントリー。

誤ったシグナルを回避するためのスマートトレンドフィルター。

トレード管理を最適化する適応型トレーリングストップ。

オーバートレードを防ぐ日次損益保護。

取引時間の制御と日終わりでの自動決済。

完全な透明性を確保するモジュール構造と詳細なログ。

💡 Trigger Zone Elite EA を選ぶ理由

統合されたリスク管理 により、自信を持って取引可能。

リアルタイムのボラティリティ に自動適応。

一貫性を求めるトレーダーやprop firm アカウントで取引する方に最適。

⚙️ 必要環境

自動売買が有効化された MetaTrader 5。

すべての銘柄で動作可能。US100 や US30 などの指数での利用を推奨。他市場ではパラメータ調整による最適化を推奨。