Trigger Zone EA

Trigger Zone Elite EA – 动态交易与高级风险管理

释放突破交易的力量，使用 Trigger Zone Elite EA —— 一款专为 MetaTrader 5 设计的全自动解决方案，结合了 纪律、一致性和资金保护。

该 EA 能识别 指定周期的高点和低点突破水平，应用 强大的趋势过滤器，并通过 可自定义的自适应追踪止损 和 先进的风险控制功能 管理每一笔交易。无论是手动交易还是 prop firm 账户，Trigger Zone Elite EA 都能适应并在任何市场条件下保持稳定性。

该 EA 也可以配置为仅作为信号生成器运行，而不自动下单。在此模式下，您将在图表上收到清晰的提示，并可使用自定义的进场、止损和止盈手动执行交易。

✨ 主要功能

基于每日高点和低点的突破入场。

智能趋势过滤，避免虚假信号。

自适应追踪止损，优化交易管理。

每日盈亏保护，防止过度交易。

交易时段控制与日终自动平仓。

模块化结构与详细日志，完全透明。

💡 为什么选择 Trigger Zone Elite EA？

集成风险管理 ，让您自信交易。

自动适应 实时波动性 。

适合追求 一致性 或在 prop firm 账户 中交易的用户。

⚙️ 系统要求

已启用自动交易的 MetaTrader 5。

适用于所有交易品种。推荐用于 US100 和 US30 等指数。其他市场建议通过参数优化。