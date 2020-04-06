Trigger Zone EA
- 专家
- Fabio Conrado Ortolan
- 版本: 1.1
- 更新: 30 九月 2025
- 激活: 5
Trigger Zone Elite EA – 动态交易与高级风险管理
释放突破交易的力量，使用 Trigger Zone Elite EA —— 一款专为 MetaTrader 5 设计的全自动解决方案，结合了 纪律、一致性和资金保护。
该 EA 能识别 指定周期的高点和低点突破水平，应用 强大的趋势过滤器，并通过 可自定义的自适应追踪止损 和 先进的风险控制功能 管理每一笔交易。无论是手动交易还是 prop firm 账户，Trigger Zone Elite EA 都能适应并在任何市场条件下保持稳定性。
该 EA 也可以配置为仅作为信号生成器运行，而不自动下单。在此模式下，您将在图表上收到清晰的提示，并可使用自定义的进场、止损和止盈手动执行交易。
✨ 主要功能
-
基于每日高点和低点的突破入场。
-
智能趋势过滤，避免虚假信号。
-
自适应追踪止损，优化交易管理。
-
每日盈亏保护，防止过度交易。
-
交易时段控制与日终自动平仓。
-
模块化结构与详细日志，完全透明。
💡 为什么选择 Trigger Zone Elite EA？
-
集成风险管理，让您自信交易。
-
自动适应 实时波动性。
-
适合追求 一致性 或在 prop firm 账户 中交易的用户。
⚙️ 系统要求
-
已启用自动交易的 MetaTrader 5。
-
适用于所有交易品种。推荐用于 US100 和 US30 等指数。其他市场建议通过参数优化。
⚙️ 输入参数 – Trigger Zone Elite EA
-
Signal Mode – 启用仅信号模式（不自动下单）。在此模式下，EA 不会开仓，只会在图表上显示建议的进场点。
-
Lot size used for each trade – 设置每笔交易的固定手数。
-
Maximum number of winning trades allowed per day – 限制每日最大盈利交易数。达到限制后，EA 将不再开新仓。
-
Maximum number of losing trades allowed per day – 限制每日最大亏损交易数。达到限制后，EA 将停止当日交易。
-
Maximum take profit target – 设置单笔交易的最大止盈目标（点数）。用于限制动态计算时过远的目标。
-
Minimum take profit target – 设置单笔交易的最小止盈目标（点数）。确保 EA 不会使用过短的目标。
-
Stop loss value – 设置单笔交易的止损点数。
-
Maximum range between the trigger and the band – 设置触发点与突破/反转带之间的最大范围（点数）。
-
Minimum range between the trigger and the band – 设置触发点与突破/反转带之间的最小范围（点数）。
-
Enable trailing stop – 启用或禁用追踪止损。此选项不会影响止损或止盈，只决定是否使用追踪止损。
-
Start trailing when profit reaches this value – 达到该利润值（点数）时，激活追踪止损。
-
Step size for trailing stop – 设置追踪止损的步长（点数）。价格每超出该间隔一次，止损将自动调整。
-
Distance of trailing stop – 设置当前价格与追踪止损之间的固定距离（点数）。
-
Start time for market analysis – 开始进行支撑与阻力（高/低点）分析的时间。
-
End time for market analysis – 结束进行支撑与阻力（高/低点）分析的时间。
-
Start time for opening trades – EA 开始开仓的时间（或在信号模式下开始显示信号的时间）。
-
End time for opening trades – 开仓截止时间。此后，EA 将不再开仓或显示新信号。
-
Time to force close all open trades – 强制平掉所有未平仓单的时间。
-
Unique magic number for trade identification – 唯一魔术号，用于区分 EA 的交易与终端中的其他交易。
版本更新：
-
新增指标全面自定义功能（周期、方法、平滑类型、核心、应用价格）。
-
指标现在直接显示在图表中。
-
为用户带来更高的灵活性、清晰度和信心。