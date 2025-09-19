Trigger Zone EA
- Experts
- Fabio Conrado Ortolan
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
Parametri di input – Trigger Zone Elite EA
Signal Mode - Modalità generatore di segnali, senza invio automatico degli ordini. In questa modalità, l’EA non esegue ordini ma mostra solo i segnali di ingresso sul grafico.
Lot size used for each trade - Definisce la dimensione fissa del lotto utilizzata per ogni operazione.
Maximum number of winning trades allowed per day - Imposta il numero massimo di operazioni vincenti consentite al giorno. Una volta raggiunto questo limite, l’EA non aprirà più nuove posizioni per quella giornata.
Maximum number of losing trades allowed per day - Imposta il numero massimo di operazioni perdenti consentite al giorno. Una volta raggiunto questo limite, l’EA interromperà tutte le operazioni per quella giornata.
Maximum take profit target - Valore massimo (in punti) del Take Profit per operazione. Quando il target viene calcolato dinamicamente, è possibile limitare il valore massimo che l’EA può utilizzare.
Minimum take profit target - Valore minimo (in punti) del Take Profit per operazione. Garantisce che l’EA non utilizzi target troppo vicini.
Stop loss value - Valore dello Stop Loss (in punti) per operazione.
Maximum range between the trigger and the band - Definisce la distanza massima (in punti) tra il trigger e le linee di breakout/reversal calcolate automaticamente.
Minimum range between the trigger and the band - Definisce la distanza minima (in punti) tra il trigger e le linee di breakout/reversal calcolate automaticamente.
Enable trailing stop - Abilita o disabilita il Trailing Stop. Questa opzione non modifica il posizionamento iniziale dello Stop Loss e del Take Profit, ma solo se il trailing deve essere utilizzato.
Start trailing when profit reaches this value - Valore (in punti) di profitto necessario per attivare il Trailing Stop.
Step size for trailing stop - Definisce la dimensione del passo del Trailing Stop (in punti). Ogni volta che il prezzo supera questo intervallo, lo Stop Loss viene regolato automaticamente.
Distance of trailing stop - Distanza (in punti) tra il prezzo corrente e lo Stop Loss durante l’uso del Trailing Stop. Ad ogni passo raggiunto, lo Stop Loss viene aggiornato per mantenere la distanza impostata dal prezzo corrente.
Start time for market analysis - Ora di inizio per l’analisi dei massimi e minimi di mercato. Da questo momento vengono identificati supporti e resistenze.
End time for market analysis - Ora di fine per l’analisi dei massimi e minimi di mercato. Dopo questo orario, l’analisi viene interrotta.
Start time for opening trades - Orario di inizio per l’apertura delle operazioni. Da questo momento, l’EA analizzerà gli indicatori e potrà aprire posizioni o mostrare segnali.
End time for opening trades - Orario limite per l’apertura di nuove operazioni. Dopo questo orario, l’EA non aprirà nuove posizioni né mostrerà ulteriori segnali. Le posizioni già aperte continueranno fino al raggiungimento del Take Profit, dello Stop Loss o dell’orario di chiusura forzata.
Time to force close all open trades - Orario per la chiusura forzata di tutte le posizioni aperte. A questo orario, tutte le operazioni in corso verranno chiuse immediatamente.
Unique magic number for trade identification - Numero magico univoco per identificare gli ordini dell’EA e distinguerli da altri ordini sul terminale.