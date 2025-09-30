Trigger Zone EA

Trigger Zone Elite EA – Dynamisches Trading mit Fortschrittlichem Risikomanagement

Entfesseln Sie die Kraft des Breakout-Tradings mit dem Trigger Zone Elite EA – eine vollständig automatisierte Lösung für MetaTrader 5, entwickelt, um Disziplin, Konsistenz und Kapitalschutz zu vereinen.

Dieser EA erkennt die Ausbruchslevels der Hochs und Tiefs des angegebenen Zeitraums, wendet robuste Trendfilter an und verwaltet jede Position mit einem anpassbaren adaptiven Trailing Stop sowie fortschrittlichen Risikokontrollfunktionen. Ob im manuellen Trading oder auf Prop-Firm-Konten – der Trigger Zone Elite EA passt sich an und liefert Stabilität unter allen Marktbedingungen.

Der EA kann auch so konfiguriert werden, dass er nur als Signalgenerator fungiert, ohne automatische Auftragserteilung. In diesem Modus erhalten Sie klare Signale direkt auf dem Chart und können Ihre Trades manuell mit eigenen Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Leveln ausführen.

✨ Hauptfunktionen

Ein- und Ausstiege basierend auf dem Ausbruch der Tageshochs und -tiefs.

Intelligente Trendfilter zur Vermeidung von Fehlsignalen.

Adaptiver Trailing Stop zur Optimierung des Positionsmanagements.

Täglicher Gewinn- und Verlustschutz zur Vermeidung von Overtrading.

Handelszeitsteuerung und automatisches Schließen am Tagesende.

Modulare Struktur mit detaillierten Logs für volle Transparenz.

💡 Warum Trigger Zone Elite EA?

Handeln Sie mit Vertrauen dank integriertem Risikomanagement .

Passt sich automatisch an die Echtzeit-Volatilität an.

Ideal für Trader, die Konsistenz anstreben oder in Prop-Firm-Konten handeln.

⚙️ Anforderungen

MetaTrader 5 mit aktiviertem automatisierten Handel.

Funktioniert auf allen Instrumenten. Empfohlen für Indizes wie US100 und US30. Für andere Märkte wird eine Optimierung mit individuellen Parametern empfohlen.