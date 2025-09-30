Trigger Zone EA
- Experten
- Fabio Conrado Ortolan
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 30 September 2025
- Aktivierungen: 5
Trigger Zone Elite EA – Dynamisches Trading mit Fortschrittlichem Risikomanagement
Entfesseln Sie die Kraft des Breakout-Tradings mit dem Trigger Zone Elite EA – eine vollständig automatisierte Lösung für MetaTrader 5, entwickelt, um Disziplin, Konsistenz und Kapitalschutz zu vereinen.
Dieser EA erkennt die Ausbruchslevels der Hochs und Tiefs des angegebenen Zeitraums, wendet robuste Trendfilter an und verwaltet jede Position mit einem anpassbaren adaptiven Trailing Stop sowie fortschrittlichen Risikokontrollfunktionen. Ob im manuellen Trading oder auf Prop-Firm-Konten – der Trigger Zone Elite EA passt sich an und liefert Stabilität unter allen Marktbedingungen.
Der EA kann auch so konfiguriert werden, dass er nur als Signalgenerator fungiert, ohne automatische Auftragserteilung. In diesem Modus erhalten Sie klare Signale direkt auf dem Chart und können Ihre Trades manuell mit eigenen Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Leveln ausführen.
✨ Hauptfunktionen
-
Ein- und Ausstiege basierend auf dem Ausbruch der Tageshochs und -tiefs.
-
Intelligente Trendfilter zur Vermeidung von Fehlsignalen.
-
Adaptiver Trailing Stop zur Optimierung des Positionsmanagements.
-
Täglicher Gewinn- und Verlustschutz zur Vermeidung von Overtrading.
-
Handelszeitsteuerung und automatisches Schließen am Tagesende.
-
Modulare Struktur mit detaillierten Logs für volle Transparenz.
💡 Warum Trigger Zone Elite EA?
-
Handeln Sie mit Vertrauen dank integriertem Risikomanagement.
-
Passt sich automatisch an die Echtzeit-Volatilität an.
-
Ideal für Trader, die Konsistenz anstreben oder in Prop-Firm-Konten handeln.
⚙️ Anforderungen
-
MetaTrader 5 mit aktiviertem automatisierten Handel.
-
Funktioniert auf allen Instrumenten. Empfohlen für Indizes wie US100 und US30. Für andere Märkte wird eine Optimierung mit individuellen Parametern empfohlen.
⚙️ Eingabeparameter – Trigger Zone Elite EA
-
Signal Mode – Aktiviert den Modus zur Signalerzeugung (ohne automatische Auftragserteilung). In diesem Modus führt der EA keine Trades aus, sondern zeigt nur empfohlene Einstiegspunkte auf dem Chart an.
-
Lot size used for each trade – Definiert die feste Lotgröße pro Trade.
-
Maximum number of winning trades allowed per day – Begrenzt die maximale Anzahl an Gewinn-Trades pro Tag. Nach Erreichen dieses Limits eröffnet der EA keine neuen Positionen mehr.
-
Maximum number of losing trades allowed per day – Begrenzt die maximale Anzahl an Verlust-Trades pro Tag. Nach Erreichen dieses Limits stellt der EA das Trading für den Tag ein.
-
Maximum take profit target – Definiert das maximale Ziel (in Punkten) für Take Profit pro Trade. Nützlich, um zu verhindern, dass dynamisch berechnete Ziele zu weit entfernt sind.
-
Minimum take profit target – Definiert das minimale Ziel (in Punkten) für Take Profit pro Trade. Stellt sicher, dass der EA keine zu kurzen Ziele setzt.
-
Stop loss value – Definiert den Stop-Loss-Wert (in Punkten) pro Trade.
-
Maximum range between the trigger and the band – Definiert den maximalen Abstand (in Punkten) zwischen Trigger und Breakout-/Reversal-Linien.
-
Minimum range between the trigger and the band – Definiert den minimalen Abstand (in Punkten) zwischen Trigger und Breakout-/Reversal-Linien.
-
Enable trailing stop – Aktiviert oder deaktiviert den Trailing Stop. Diese Option verändert nicht die Nutzung von Stop-Loss oder Take-Profit, sondern nur, ob Trailing angewendet wird.
-
Start trailing when profit reaches this value – Gewinnwert (in Punkten), ab dem der Trailing Stop aktiviert wird.
-
Step size for trailing stop – Definiert den Schrittwert (in Punkten). Jedes Mal, wenn der Preis dieses Intervall überschreitet, wird der Stop-Loss automatisch angepasst.
-
Distance of trailing stop – Definiert den festen Abstand (in Punkten) zwischen dem aktuellen Preis und dem Stop-Loss während des Trailing Stops.
-
Start time for market analysis – Startzeit für die Analyse von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Hoch/Tief).
-
End time for market analysis – Endzeit für die Analyse von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.
-
Start time for opening trades – Uhrzeit, ab der der EA Trades eröffnen kann (oder Signale anzeigt, wenn Signal Mode aktiviert ist).
-
End time for opening trades – Uhrzeit, bis zu der neue Trades erlaubt sind. Danach eröffnet der EA keine neuen Positionen und zeigt keine neuen Signale mehr an.
-
Time to force close all open trades – Uhrzeit für das erzwungene Schließen aller offenen Positionen.
-
Unique magic number for trade identification – Eindeutige Magic Number zur Identifizierung der EA-Trades und zur Abgrenzung von anderen Orders im Terminal.
Versions-Update:
-
Volle Indikator-Anpassung (Periode, Methode, Glättungstyp, Kern, angewandter Preis).
-
Indikatoren werden nun direkt im Chart angezeigt.
-
Mehr Flexibilität, Klarheit und Sicherheit für die Nutzer.